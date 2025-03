1/23 Renault präsentiert den neuen R5 Turbo 3E. Foto: DPPI

Darum gehts Renault 5 Turbo 3E: Elektro-Comeback des legendären Sportwagens

Aggressive Optik mit breiter Karosserie und Karbon-Struktur

540 PS, 4800 Nm Drehmoment, 0–100 km/h in 3,5 Sekunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Mit dem elektrischen Renault 5 E-Tech kam bereits letztes Jahr eine Hommage auf den damaligen Renault 5 der 1970er- und 1980er-Jahre auf den Markt. Dieser sorgte für viel Aufsehen und gewann auf Anhieb den Titel «Schweizer Auto des Jahres 2025» und kurz danach auch die europäische Auszeichnung «Car of the Year».

Jetzt folgt ein zweites Comeback – nämlich jenes des legendären R5 Turbo. Schon die erste Vorstellung des Prototyps sorgt für Schlagzeilen, denn der R5 Turbo 3E setzt neue Massstäbe in der vollelektrischen Mini-Sportler-Welt.

Allein schon die Optik: Vieles erinnert an den Urahnen. Nur ist die Neu-Interpretation noch viel krasser – die Proportionen sind richtig aggressiv. Im Vergleich zum 3,93 Meter langen, normalen R5 E-Tech ist der elektrische Turbo in der Länge auf 4,08 Meter gewachsen, aber in der Höhe von 1,50 auf 1,38 Meter geschrumpft. Besonders imposant ist die Fahrzeugbreite: Mit stolzen 2,03 Metern bewegt er sich auf Supersportwagen-Niveau.

Die Verarbeitung könnte direkt aus der Formel 1 stammen. Beim Chassis handelt es sich um ein von Alpine entwickeltes Alu-Gehäuse, das von einer Karbon-Struktur umhüllt wird. Die riesigen Radläufe mit Luftauslässen vorne und hinten sind nicht zu übersehen. Versteckt über dem hinteren rechten Lufteinlass ist die Ladeklappe für den E-Sportler. Die Räder sind grosse 20-Zöller mit 245/35er-Reifen vorne und fetten 275/35er-Schlappen hinten. Der neue Heckdiffusor und der kleine Heckspoiler werden vor allem bei Fahrten auf der Autobahn oder der Rennstrecke für besonders guten Grip und Abtrieb sorgen.

Viel Leistung und ein enormes Drehmoment

Der nur 1,4 Tonnen schwere Franzose soll laut Werksangaben 540 PS (400 kW) und sagenhafte 4800 Nm Drehmoment leisten – kaum zu glauben. Angetrieben wird der Renault-Bolide von zwei Radnabenmotoren an den Hinterrädern mit jeweils 200 kW, welche die Leistung direkt auf die Achse übertragen. So spurtet er in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis atemberaubende 270 km/h Spitze. Der 70-kWh-Akku soll Reichweiten von mehr als 400 Kilometern ermöglichen. Dank der neuen 800-Volt-Architektur kann der Renault-Sportler zudem mit bis zu 350 kW laden, wofür man am Schnelllader von 15 bis 80 Prozent nur etwa 15 Minuten benötigt.

Auch im Cockpit erinnert viel an den im Rallyesport erfolgreichen Urahnen – beispielsweise die vertikal verbaute Rallye-Handbremse. Wie das Vorbild ist auch sein Elektro-Nachfolger lediglich ein Zweiplätzer – mit Schalensitzen und Sechspunktgurten. Fahr-, Navi- und Multimedia-Infos werden über zwei Bildschirme mit Grössen von 10,1 und 10,25 Zoll wiedergegeben. Eine Taste am Lenkrad ermöglicht bei Überholmanövern einen kurzzeitigen Leistungsboost. Mit einer weiteren Taste kann die regenerative Bremswirkung in vier unterschiedlichen Stufen eingestellt werden. Zusätzlich sind vier Fahrmodi verfügbar: Snow, Regular, Sport und Race, wobei letztgenannter auch eine Drift-Assist-Funktion hat.

Teuer und streng limitiert

Der Renault 5 Turbo 3E soll in streng limitierter Auflage von 1980 Stück (das Entstehungsjahr des Urahnen) auf den Markt kommen. Das Bestellfenster wird demnächst geöffnet, und die ersten Modelle sollten 2027 ausgeliefert werden. Zum Preis schweigt man sich bei Renault aktuell noch aus. Doch gut erhaltene Modelle des Vorgängers werden heute zu Preisen von rund 120’000 Franken gehandelt – und ein Renault-Mann in Paris schätzte, dass der Preis des Neuen wohl auch irgendwo in dieser Region angesiedelt werden könnte. Lassen wir uns überraschen.