1/16 Diese Woche wurde der Retro-Stromer Renault 5 E-Tech von einer Fachjury zum Schweizer Auto des Jahres 2025 gewählt. Foto: Diana Kottmann

Auf einen Blick Renault 5 E-Tech: Schicke Optik, moderne Technik und vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis

Komfortables Fahrgefühl dank idealer Federabstimmung und präziser Lenkung

Preis ab 24'950 Franken, Reichweite bis zu 410 Kilometer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

An Vorschusslorbeeren mangelt es nicht: Der Retro-Stromer Renault 5 erhielt dank seiner gelungenen Optik schon bei seiner Präsentation im Frühling viel Applaus – und diese Woche hat ihn eine 15-köpfige Fachjury gar zum Schweizer Auto des Jahres 2025 gewählt.

Wir sind den kleinen Stromer gefahren und können beurteilen, ob er all das Lob auch verdient. Fakt ist: Viele warten auf preisgünstigere Elektroautos. Und der Renault 5 E-Tech erfüllt diesen Anspruch. Zwar kostet die von uns gefahrene Topvariante mit 52-kWh-Akku, 150 PS (110 kW) und 410 Kilometern Reichweite 32’500 Franken. Es gibt ihn aber auch mit kleinerem 40-kWh-Akku (312 km Reichweite) ab 27’500 Franken und demnächst folgt ein noch preisgünstigeres Einstiegsmodell mit 95 PS (70 kW) ab 24’950 Franken.

Technik von grösseren Brüdern

Die Antriebsachse vorne stammt vom Renault Captur, die direkte und präzise Lenkung vom grösseren Bruder Mégane E-Tech. Hinten hat der R5 eine Multilink-Achse – so gibts Platz für die flachen Akkus. Beim Fahren fühlt sich das dank ideal abgestimmter Federn komfortabel und sehr handlich, für einen Kleinwagen aber dennoch erstaunlich erwachsen an. Mit seinen 150 PS ist der rund 1450 Kilogramm schwere Viertürer zwar kein Spitzensportler, aber munter genug für Fahrten in der Stadt, aber auch über kurvenreiche Landstrassen. Und auf der Autobahn lägen gar bis 150 km/h Spitze drin.

Die versprochenen 410 Kilometer Reichweite (im Alltag dürften es dann vermutlich zwischen 300 und 350 Kilometer sein) beurteilen wir für einen Kleinwagen und Cityflitzer als ausreichend. Gleiches gilt für die Ladeleistung. Am DC-Schnelllader gehts mit 100 kW Ladeleistung in 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Zu Hause lädt der R5 mit 11 kW in unter fünf Stunden die komplett leeren Akkus voll.

Kein Platzwunder

Auch beim Platz darf man von einem nur 3,92 Meter kurzen Viertürer keine Wunder erhoffen. Vorne sitzt es sich sehr komfortabel, hinten dagegen weniger. Insbesondere, wenn die vorderen Sitze auf der untersten Position sind, passen hinten die Füsse der Passagiere nicht mehr unter den Sitz. Und auch der Kofferraum ist mit 326 Liter nicht besonders gross, lässt sich aber durch Umklappen der Rücksitze auf 1106 Liter erweitern.

Der Schnellcheck: Renault 5 E-Tech Electric Antrieb: Fremderregter Synchron-Elektromotor mit 150 PS (110 kW), 245 Nm, 52 kWh-Akku, 1-Gang-Automatik, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 8,0 s, Spitze 150 km/h

Masse: Länge/Breite/Höhe = 3,92/1,50/1,74 m, Gewicht 1450 kg, Kofferraum 326 bis 1106 l

Umwelt: WLTP-Verbrauch: 15,2 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, WLTP-Reichweite: 410 km

Fassen wir nochmals zusammen: Der Renault 5 E-Tech bietet eine schicke Optik, moderne und alltagstaugliche Technik, eine gehörige Portion Fahrspass und ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. Und so wurde er völlig zurecht von der Fachjury zum Schweizer Auto des Jahres 2025 erkoren.