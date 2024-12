Renault-Schweiz-Chefin Claudia Meyer und Skoda-Verkaufsleiter Paulo Fernandes vor den Siegerautos Renault 5 und Skoda Elroq. Foto: Diana Kottmann

Auf einen Blick Renault 5 gewinnt den Titel Schweizer Auto des Jahres 2025

Kleine Elektroautos dominieren die Top-Plätze bei der Jury-Wahl

Skoda gewinnt zum fünften Mal in Folge die Publikumswahl Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die Spannung ist kaum noch auszuhalten im Emil Frey Classic Center in Safenwil AG, als Jann Billeter (52) den alles entscheidenden Umschlag zückt. Vor den Augen der 180 geladenen Gäste verkündet der bekannte TV-Moderator Sekunden später, welches Modell sich den prestigeträchtigen Titel zum «Schweizer Auto des Jahres 2025» sichern kann. Trommelwirbel: «And the winner is... der Renault 5!» Die auf die Bühne geeilte Renault-Schweiz-Chefin Claudia Meyer (54) kann ihr Glück kaum fassen: «Die Konkurrenz war enorm stark. Umso mehr macht es mich stolz, dass unser neuer Renault 5 den Titel holt. Er ist ein kleiner Herzensbrecher!»

Kleine Stromer dominieren

Und die Wahl fällt am Ende eindeutig aus: Mit rund 19 Prozent der Jury-Stimmen fährt Renaults neuer Retro-Stromer, der nicht nur beim Namen, sondern auch der Optik an seinen Urahn der 1970er- und 1980er-Jahre erinnert, souverän zum Sieg und lässt die beiden weiteren Modelle auf dem Siegertreppchen weit hinter sich. Über den zweiten Platz darf sich der Volvo EX30 mit 12 Prozent der Jurystimmen freuen, Platz drei geht mit 11 Prozent an den Citroën ë-C3. Letztlich fahren also gleich drei E-Autos im Kleinwagensegment zum Sieg. Schon letztes Jahr gewann mit dem Jeep Avenger ein Mini-Stromer die Schweizer Autokrone.

Anders als in anderen Jahren traten am Testtag Anfang Oktober auf dem Gelände von TCS Training & Freizeit AG – Zentrum Betzholz in Hinwil ZH ohnehin fast ausschliesslich vollelektrische Modelle in der Endauswahl der letzten zehn gegeneinander an. Das machte es der 15-köpfigen Fachjury um Jury-Präsidentin und Ex-Sauber-F1-Teamchefin Monisha Kaltenborn (53) nicht einfacher, die Sieger zu küren.

Skoda zum fünften Mal vorn

Bei der zweiten Wahl bestand die Jury nicht aus 15, sondern rund 10'000 Personen: Die Leserinnen und Leser von den Ringier-Medien-Schweiz-Titeln Blick, SonntagsBlick, «Schweizer Illustrierte», «L’illustré» und «La Domenica» konnten bei der wichtigsten sprachübergreifenden Autowahl der Schweiz aus 44 Neuheiten ihre Favoriten wählen. Unglaublich, aber wahr: Bereits zum fünften Mal (!) in Folge hat ein Modell von Skoda die Nase vorn! Der erst im Frühjahr 2025 startende, rein elektrische Kompakt-SUV Elroq beerbt damit das SUV-Flaggschiff Kodiaq als Schweizer Publikumsliebling.

Skoda-Verkaufsleiter Paulo Fernandes (54), der den Preis von Moderator Jann Billeter entgegennimmt, kann seine Freude nicht verbergen: «Wahnsinn, der fünfte Titel in Folge! Wir müssen langsam die Vitrine für die Trophäen ausbauen.» Knapp hinter dem Skoda Elroq fährt erneut der Renault 5 aufs Podest und räumt den zweiten Platz bei der Publikumswahl ab. «Die Wahl bestätigt das enorme Interesse am R5, der nächstes Jahr in der Schweiz zu Renaults Bestseller werden könnte», sagt eine erneut von der Bühne strahlende Claudia Meyer. Das Siegertreppchen voll macht auf Platz 3 Opels neuer Kompakt-SUV Frontera, der ab Anfang 2025 ebenfalls rein elektrisch zu den Händlern rollt. Die Schweiz scheint auf kleine Stromer gewartet zu haben, die die Wahl eindrucksvoll gezeigt hat.