Kurz zusammengefasst Skoda enthüllt neuen Elroq unterhalb des Enyaq

Erster Skoda-SUV in neuer Designsprache «Modern Solid»

Je nach Akkugrösse 400 bis 560 km Reichweite

Vorverkauf ab sofort, Marktstart im Frühjahr 2025

Skoda hat den kompakten Elektro-SUV Elroq enthüllt. Foto: IvoHercik.com 1/20

Andreas Engel und Joaquim Oliveira

Auch mit dem Enyaq schwimmt Skoda einmal mehr gegen den Strom. Während die Elektro-Verkäufe bei den meisten Herstellern eher schleppend verlaufen, gehört das Schweizer Auto des Jahres 2022 aktuell zu den erfolgreichsten Skoda-Modellen überhaupt. 2023 war der Enyaq hinter dem ebenfalls rein elektrischen Tesla Model Y und noch vor dem konventionell betriebenen Skoda Octavia das zweitmeistverkaufte Auto der Schweiz.

An diese Erfolge soll der soeben enthüllte Elroq anknüpfen, wenn er ab Frühjahr 2025 zu den Schweizer Händlern rollt. Der Elroq – eine Wortkreation aus Electric und Karoq (ein weiterer Skoda-SUV) – setzt dabei auch die Schwestermodelle anderer Konzernmarken wie den VW ID.4 oder den Cupra Tavascan unter Druck und greift hausintern sogar den Elektro-Bestseller Enyaq an.

Viel Platz, viel günstiger

Obwohl 17 Zentimeter kürzer als sein grosser Bruder bietet der 4,49 Meter lange Elroq die gleiche Beinfreiheit im Innenraum, da beide Modelle die gleiche MEB-Plattform und vor allem den identischen Radstand von 2,77 Meter haben. Immerhin bietet der erfolgreiche Enyaq 585 statt 470 Liter Laderaum, doch für viele Interessenten dürfte der neue Elroq eine mehr als nur ausreichende Wahl sein. Kommt hinzu: Mit einem Schweizer Einstiegspreis ab 36'300 Franken startet der Elroq mehr als 20'000 Franken unterhalb des Enyaq!

«Der Skoda Elroq ist unser erstes batterieelektrisches Modell im Segment der Kompakt-SUV, dem wachstumsstärksten und beliebtesten Teilsegment Europas», sagt Skoda-CEO Klaus Zellmer: «Er übernimmt als erstes Serienmodell die Designsprache Modern Solid, die sich durch Robustheit, Funktionalität und neue visuelle Akzente wie das schwarze Tech-Deck-Face definiert. Eine breite Auswahl an Batterieoptionen und ein exzellenter Luftwiderstandsbeiwert ermöglichen eine Reichweite von mehr als 560 Kilometern.»

Innen modern und digital

Das Platzangebot im neuen Elektro-Skoda ist nicht nur dank des bis zu 1580 Liter grossen Laderaums sehr ordentlich. Da der Boden in Reihe zwei komplett flach ist, reisen auch Fondpassagiere auf dem Mittelsitz bequem, wenn sich die beiden äusseren Mitreisenden nicht allzu breit machen. Die Temperatur im Fond kann digital reguliert werden – auf Wunsch gibts auch eine Sitzheizung.

Hinter dem Lenkrad blickt der Fahrer auf eine kleine 5-Zoll-Instrumententafel mit begrenzten Konfigurationsmöglichkeiten, je nach Version gibts auch ein Head-up-Display. Weitere Funktionen werden auf dem 13-Zoll-Infotainment-Bildschirm dargestellt, das einen breiteren Lautstärkeregler aufweist als etwa der Enyaq. Zwischen Display und Mittelkonsole befindet sich eine Schalterleiste zur Steuerung häufig verwendeter Funktionen wie Einparkautomatik, Entfrostung und Fahrerassistenzsysteme.

Drei Antriebe, zwei Akkugrössen

Der neue Skoda Elroq wird in der Schweiz in drei Versionen erhältlich sein: Der Elroq 60 mit 59 Kilowattstunden (kWh) grosser Batterie soll mehr als 400 Kilometer weit stromern und gibt maximal 204 PS (150 kW) und 310 Nm Drehmoment an die Hinterräder ab. Der Elroq 85 wird in zwei Versionen mit Heck- oder Allradantrieb (85x) angeboten, leistet 286 PS (210 kW) und 545 Nm und soll dank 77-kWh-Batterie über 560 Kilometer Reichweite schaffen. Die in anderen Ländern erhältliche Basisversion Elroq 50 mit 52-kWh-Akku (Reichweite 370 km) und 170 PS (125 kW) wird in der Schweiz nicht angeboten.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim Elroq 60 bei 160 km/h, bei den Varianten mit 77-kWh-Akkus sind maximal 180 km/h möglich. An der AC-Wallbox lädt der Elroq mit maximal 11 kW, am DC-Schnelllader wird mit Leistungen zwischen 165 und 175 kW gezapft – auch hier abhängig von der Akkugrösse. Damit sind die Batterien am Schnelllader in 25 bzw. 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Allradler startet später

Während die Version mit grossem Akku und Heckantrieb ab sofort ab 42'200 Franken vorbestellt werden kann, müssen Interessenten der angesprochenen Basisversion ab 36'300 Franken noch bis Anfang Dezember warten – beide Modelle sollen aber im ersten Quartal 2025 zu den Skoda-Händlern rollen. Der Elroq 85x mit Allradantrieb lässt noch mindestens bis Frühling 2025 auf sich warten und dürfte bei knapp unter 50'000 Franken beginnen.