Kurz zusammengefasst Testtag für das Schweizer Auto des Jahres 2025 in Hinwil ZH

Viele kleinere E-Autos stehen zur Wahl, Nachhaltigkeit im Fokus

Zehn Modelle traten am Tag der Entscheidung auf dem Gelände von TCS Training & Freizeit AG - Zentrum Betzholz in Hinwil ZH am Testtag zum Schweizer Auto des Jahres 2025 an. Foto: Fabienne Bühler 1/17

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Wenn Reifen qualmen und Köpfe rauchen, steht der grosse Testtag zum Schweizer Auto des Jahres an. Die 15-köpfige Fachjury aus Mobilitätsexpertinnen und Fachjournalisten musste bereits im Vorfeld der wichtigsten Autowahl der Schweiz die Auswahl von 36 auf zehn Modelle reduzieren. Diese nominierten Modelle treten am Tag der Entscheidung auf dem Gelände von TCS Training & Freizeit AG - Zentrum Betzholz in Hinwil ZH zum Vergleichstest an.

Auch dieses Jahr ist die Spreizung der Fahrzeuge gross. Während ausser der Dacia Duster mit Benzin-Hybridantrieb und der BMW X3 mit Diesel, Benziner oder Plug-in-Hybrid alle Modelle ausschliesslich von Elektromotoren angetrieben werden, fahren bei den Stromern quasi alle Fahrzeugsegmente mit: vom kleinen Cityflitzer Renault 5 bis zum Oberklasse-Sportler Porsche Macan. «Es stehen dieses Jahr aber auffallend viele kleinere E-Autos in der Wahl», merkt die frühere Sauber-F1-Teamchefin und Jury-Präsidentin Monisha Kaltenborn (53) an: «Zudem fällt mir auf, dass immer mehr Wert auf die Innenraumgestaltung und nachhaltige Materialien gelegt wird. Doch auch der Preis spielt bei vielen eine grosse Rolle.»

Die 10 Finalisten für den Titel Schweizer Auto des Jahres 2025 Alfa Romeo Junior (HEV, BEV)

BMW X3 (HEV, PHEV)

Citroën ë-C3 (BEV)

Dacia Duster (HEV)

Kia EV3 (BEV)

MG4 XPower (BEV)

Polestar 4 (BEV)

Porsche Macan (BEV)

Renault 5 E-Tech (BEV)

Volvo EX30 (BEV)

(HEV) = Hybridfahrzeug

(PHEV) = Plug-in-Hybridfahrzeug

Nachhaltigkeit und Fahrspass

Auf den Trainingspisten des TCS, aber auch auf öffentlichen Strassen nehmen die Jurymitglieder die Fahrzeuge genau unter die Lupe und vergleichen sie unter anderem in den Kategorien Innovationen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Technik und Styling. Nach den ersten schnellen Runden auf dem Slalom- und Handlingparcours hören wir uns bei den Jurorinnen und Juroren um. «Dass wir in der Mobilität eine elektrifizierte Wende haben, ist Realität – das sehen wir hier am Teilnehmerfeld», meint Neo-Jurorin Janine Schaefer (40), E-Mobilitätsexpertin bei Energieversorger EKZ. «Nachhaltigkeit gewinnt nicht nur bei den Antrieben, sondern auch bei den Ausstattungen immer mehr an Bedeutung – und das Beste: Der Fahrspass bleibt dabei voll erhalten.»

Ins gleiche Horn bläst auch Autojournalist Herbert Schmidt (63) von der «NZZ»: «Der Citroën ë-C3 hat mich überrascht: Der Innenraum konnte mich zwar nicht überzeugen, aber zum Fahren macht er richtig Spass. Der Hingucker auf dem Platz ist aber der Renault 5 mit seiner Retro-Optik – der wird nicht nur in der Schweiz viele Fans finden.»

Spannung bis zur Gala

Nach dem langen Testtag gehts für die Jury ans Eingemachte: Welches Modell soll zum Schweizer Auto des Jahres 2025 gekürt werden? Im stillen Kämmerlein verteilt jedes Jurymitglied insgesamt 25 Punkte auf mindestens sieben Autos – maximal 10 Punkte kann dabei für ein Fahrzeug vergeben werden. Die ausgefüllten Wahlzettel bleiben unter Verschluss, bevor am 2. Dezember 2024 der Sieger an der Gala-Veranstaltung in Safenwil AG verkündet wird. Erst dann steht fest, welches Modell den Titel «Schweizer Auto des Jahres 2025» verliehen bekommt und damit Nachfolger des Vorjahressiegers Jeep Avenger wird.