Der neue Toyota RAV4 ist da: Die sechste Generation des globalen SUV-Bestsellers bleibt kompakt, bietet aber ein bulligeres Design, eine beeindruckende elektrische Reichweite und bewährte Alltagstauglichkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toyota RAV4 startet 2026 in sechste Generation mit modernisiertem Design

Plug-in-Hybrid bietet 133 km elektrische Reichweite, 309 PS Leistung

Preis ab 44’900 CHF, Top-Version als Plug-in-Hybrid ab 61’700 CHF War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Wenn Toyota für etwas steht, dann für zuverlässige Autos. Das zeigen nicht zuletzt die Verkaufszahlen der Evergreens Corolla und RAV4. Letzterer konnte seit dem Produktionsbeginn 1994 stetig zulegen und löste 2024 nach mehr als 40 Jahren den Ford F-150 als meistverkauftes Auto der USA ab. Insgesamt hat Toyota in über 30 Jahren mehr 15 Millionen RAV4 verkauft. Trotz auslaufender Modellgeneration fanden allein im vergangenen Jahr noch fast eine halbe Million Fahrzeuge einen Käufer – ein Paradebeispiel für ein solides, global erfolgreiches Produkt. Nun startet der SUV-Bestseller in seine sechste Generation. Doch hat auch diese das Potenzial, an die Erfolge anzuknüpfen?

Vor der Fahrt

Ein Blick aufs Datenblatt sorgt zunächst für eine Überraschung: Der neue RAV4 ist weder gewachsen noch geschrumpft. Mit 4,64 Metern Länge und 1,85 Metern Breite bleibt er seinen bisherigen Dimensionen treu – was im globalen Kontext durchaus sinnvoll erscheint. Optisch hingegen wandelt sich der japanische SUV deutlich. Die Front wirkt bulliger und selbstbewusster, markante Radläufe und robuste Kunststoffbeplankungen unterstreichen den Offroad-Charakter. Am Heck sind Parallelen zum Vorgänger erkennbar, insgesamt wirkt das Design jedoch moderner und geschärfter.

Im Innenraum zeigt sich ein vertrautes Bild. Typisch für Toyota geht es funktional und robust zu: Viel Hartplastik an Türen und Armaturen sorgt zwar für Langlebigkeit, wirkt stellenweise jedoch etwas zu nüchtern. Das Raumangebot fällt klassenüblich grosszügig aus, die Sitze bieten ordentlichen Komfort für lange Strecken. Der Kofferraum fasst bis zu 1624 Liter – genug Platz also für Alltag und Familienabenteuer.

Auf der Strasse

Leistungstechnisch macht die sechste Generation keinen radikalen Sprung. Das Topmodell bleibt der Plug-in-Hybrid mit 309 PS (227 kW). Dafür punktet der elektrifizierte Antrieb mit Effizienz: Laut Hersteller sind bis zu 133 Kilometer rein elektrisches Fahren möglich – ein bemerkenswerter Wert in dieser Klasse. In der Praxis erscheinen knapp 100 Kilometer realistisch. An der Wallbox wird die 22,7-kWh-Batterie mit 11-kW-Ladeleistung in drei Stunden vollgeladen, am Schnelllader werden für 80 Prozent rund 30 Minuten benötigt.

Toyota RAV4 Premium AWD PHEV im Schnellcheck Antrieb: 2,5-Liter-R4-Benziner + E-Motor, Systemleistung 309 PS (227 kW), 227 Nm, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 22,7 kWh (brutto).

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,8 s, Spitze 180 km/h, elektrische Reichweite bis zu 133 km.

Masse: L/B/H 4,64/1,85/1,70 m, Gewicht 1980 kg, Laderaum 514 bis 1624 l.

Umwelt: WLTP 1,6 l + k.A. kWh/100 km, 37 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie A.

Preis: ab 61'700 Franken, Basis-Version mit FWD und HEV ab 44'900 Franken. Antrieb: 2,5-Liter-R4-Benziner + E-Motor, Systemleistung 309 PS (227 kW), 227 Nm, 8-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb, Batterie 22,7 kWh (brutto).

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,8 s, Spitze 180 km/h, elektrische Reichweite bis zu 133 km.

Masse: L/B/H 4,64/1,85/1,70 m, Gewicht 1980 kg, Laderaum 514 bis 1624 l.

Umwelt: WLTP 1,6 l + k.A. kWh/100 km, 37 g/km CO₂-Ausstoss lokal, Energie A.

Preis: ab 61'700 Franken, Basis-Version mit FWD und HEV ab 44'900 Franken. Mehr

Schon nach wenigen Kilometern wird klar: Der neue RAV4 findet die richtige Balance aus Komfort und Agilität. Im Stadtverkehr gleitet der SUV angenehm ruhig dahin und absorbiert Unebenheiten souverän. Gleichzeitig bleibt das Fahrwerk auch bei spontanen Lenkmanövern stabil und präzise. Abseits geteerter Strassen zeigt sich der RAV4 ebenfalls solide. Dank stimmigem Allradantrieb und verschiedenen Fahrmodi meistert er auch Offroad-Passagen problemlos, was er auch dem grossem Bruder Land Cruiser zu verdanken hat, von dem der RAV4 einige Technik-Features übernommen hat.

Das war gut

Das Design wirkt deutlich selbstbewusster und moderner als zuvor – ein Anreiz, um vor allem eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Doch besonders überzeugt der Antrieb: hohe elektrische Reichweite, effizientes Gesamtsystem und viel Alltagstauglichkeit. Dazu kommt ein gelungen abgestimmtes Fahrwerk, das Komfort und Stabilität gut vereint.

Das war schlecht

Die unveränderten Abmessungen mögen funktional sinnvoll sein, lassen aber wenig Raum für Weiterentwicklung. Der Innenraum ist weder Highlight noch echter Schwachpunkt – allerdings stören die grossen Hartplastikflächen nicht nur optisch. Je nach Sitzposition können sie auch unangenehm am Knie anliegen.

Das bleibt

Alltagstauglich, effizient und vielseitig einsetzbar – genau das macht den RAV4 seit Jahren zu einem globalen Bestseller. Auch die neue Generation bleibt diesem Konzept treu. Mit verschiedenen Antrieben – vom Vollhybrid bis zum Plug-in-Hybrid – sowie mehreren Ausstattungslinien bietet Toyota eine breite Auswahl. Preislich startet der RAV4 bei rund 44’900 Franken für die Hybrid-Basisversion mit Frontantrieb und 183 PS. Für den Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb werden mindestens 61’700 Franken fällig.