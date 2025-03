Auf dem US-Automarkt ist Schluss mit «America first»

1/12 «America first»? Zumindest in der Rangliste der meistverkauften Autos 2024 war dies in den USA nicht mehr der Fall. US-Präsident Donald Trump dürfte dies nicht gefallen. Foto: Keystone

Darum gehts Toyota RAV4 überholt Ford F-150 als meistverkauftes Auto in den USA

Japanische Autos dominieren die Top 10 der US-Bestsellerliste 2024

Toyota verkaufte vom RAV4 über 475'000 Einheiten, Ford vom F-150 «nur» 460'915 Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

So hatte sich US-Präsident Donald Trump (78) den Start in seine zweite Amtszeit bestimmt nicht vorgestellt: Erstmals seit sage und schreibe 43 Jahren steht der Ford F-150 nicht mehr an der Spitze der meistverkauften Autos der USA. Nach Daten des Analyse-Unternehmens Jato Dynamics musste sich das Pick-up-Urgestein und Inbegriff des American way of drive 2024 einem Widersacher geschlagen geben. Doppelt bitter für den «America first»-Präsidenten: Auf den Thron fuhr nicht etwa ein ähnlich muskulös-pompöser US-Rivale, sondern ein japanischer Kompakt-SUV.

Der weit über sechs Meter lange Full-Size-Truck F-150, der seit Ende 2023 auch in Europa als elektrische «Lightning»-Version offiziell angeboten wird, verkaufte sich mit fast 461'000 Neuzulassungen zwar immer noch prächtig. Trotzdem wurde er vom Toyota RAV4 mit über 475'000 Verkäufen deutlich überholt – der 4,60 Meter lange SUV ist seit Jahren Toyotas absoluter Weltbestseller. Der japanische Autoriese stellt mit den Limousinen Camry und Corolla (Platz 6 und 7) noch zwei weitere Fahrzeuge in den US-Top-10. Honda mit dem RAV4-Konkurrenten CR-V (3) und der Limousine Civic (9) sowie Nissan mit dem X-Trail-Zwilling Rogue (8) sorgen gar dafür, dass 2024 mehr japanische als amerikanische Autos in den Top 10 der US-Bestsellerliste stehen.

Top 10 Autoverkäufe USA 2024

Rang Modell Anzahl 1 Toyota RAV4 475'193 2 Ford F-150 460'915 3 Honda CR-V 402'791 4 Tesla Model Y 372'613 5 Chevrolet Silverado 1500 344'022 6 Toyota Camry 309'875 7 Toyota Corolla 283'098 8 Nissan Rogue 245'724 9 Honda Civic 242'005 10 GMC Sierra 1500 216'248

Die Gründe für die Wachablösung an der Spitze der US-Autocharts sind vielfältig. Zum einen werden kompaktere Pick-up-Modelle wie etwa der Ford Ranger auch in den USA immer beliebter – und graben so auch intern dem Pick-up-König das Fahrwasser ab. Zum anderen kämpfte Ford 2024 mit Zuliefererschwierigkeiten und Qualitätsproblemen, was zu kurzfristigen Produktions- und Auslieferungsstopps führte. Und auch die für das Modelljahr 2024 durchgeführte Preiserhöhung des F-150 von bis zu 10 Prozent dürfte ihr Übriges beigetragen haben.

Allerdings hat Fords Pick-up-Urgestein gute Chancen, dieses Jahr wieder an die Spitze zurückzukehren: Rund die Hälfte der 2024 verkauften RAV4 mussten die US-Toyota-Händler aus dem kanadischen Werk in Woodstock bzw. dem japanischen Werk in Nagakusa beziehen – angesichts der von Trump angedrohten Import-Zölle könnte sich das Blatt also bald wieder erneut zugunsten von Ford wenden. Und einen Titel darf der F-150 weiterhin mit Stolz tragen: Seit 47 Jahren ist er das meistverkaufte Fahrzeug im Pick-up-Segment – und dürfte es wohl auch noch eine Weile bleiben.