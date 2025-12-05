Toyota überrascht mit der Enthüllung des V8-Sportcoupés GR GT. Die Japaner planen, das Fahrzeug und eine GT3-Variante ab 2027 auf den Markt zu bringen. Entwickelt von Toyotas Sportabteilung «Gazoo Racing», verspricht der GR GT beeindruckende Leistung und Design.

Darum gehts Toyota enthüllt V8-Sportcoupé GR GT und GT3-Variante

Chassis aus Aluminium, Anbauteile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff für Gewichtsersparnis

Vierliter-V8-Benziner mit Mildhybridsystem leistet 650 PS und 850 Nm Drehmoment

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Während sich diverse Hersteller wie Jaguar oder Maserati von V8-Sportmodellen verabschieden, enthüllt ausgerechnet Hybridpionier Toyota jetzt das zweiplätzige Sportcoupé GR GT. Passend dazu stellt der japanische Hersteller eine GT3-Variante, den GR GT3, vor, welcher ebenfalls 2027 auf den Markt kommen dürfte. Der eingesetzte V8-Motor, natürlich stark überarbeitet, sorgte bis vor ein paar Jahren beispielsweise im SUV Land Cruiser für Durchzug.

Fans können sich freuen: Beide Fahrzeuge werden auf den Schweizer Markt kommen! Entwickelt wurden die Boliden von Toyotas Sportabteilung Gazoo Racing, wo auch beispielsweise der Sportzwerg GR Yaris entstanden ist. Noch handelt es sich um Prototypen, doch die wichtigsten Eckdaten sind bereits bekannt.

V8-Biturbo mit 650 PS

Das Auto fällt dabei gross und flach aus: 4,82 Meter lang, rund zwei Meter breit und nur 1,12 Meter hoch. Aber auch designmässig muss sich der GR GT keineswegs vor anderen Sportwagen wie Porsche 911 GT3 oder Mercedes-AMG GT 63 verstecken. Die lange Front wirkt bullig, nicht zuletzt dank Lüftungsschlitzen in der Haube und schmalen Scheinwerfern. Und auch das Heck entzückt: zwei Doppelauspuffendrohre, ein fetter Diffusor und ein über die gesamte Breite durchzogenes LED-Lichtband.

Das Chassis besteht aus Aluminium, viele Anbauteile aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Das spart Gewicht und ermöglicht ein maximales Leergewicht von 1750 Kilogramm. Unter der Motorhaube werkelt ein Vierliter-V8-Benziner mit zwei Turboladern, wobei der Verbrenner durch ein Mildhybridsystem ergänzt wird. So sitzt ein E-Motor im Achtgang-Automatikgetriebe, welches die Kräfte über ein mechanisches Sperrdifferenzial an die Hinterräder schickt. Die Leistungsdaten sind noch nicht definitiv, sollen aber 650 PS (478 kW) und 850 Nm Drehmoment betragen.

GT3-Variante und Lexus-Konzept

Für maximale Verzögerung und Traktion sorgen die Karbonkeramik-Bremsanlage von Brembo und Michelin Pilot-Sport-Cup-2-Reifen. Der Innenraum ist auf den Fahrer zugeschnitten und verfügt über ein digitales Kombiinstrument sowie einen Touchscreen. Das Rennmodell GR GT3 ist nicht für den Strassenverkehr konzipiert und wurde nach dem FIA-Reglement für die GT3-Serie umgebaut. Es verfügt über umfangreiche aerodynamische Modifikationen wie einen grossen Frontsplitter und Heckflügel.

Zudem stellt Lexus eine Konzeptversion des LFA-Nachfolgers vor. Dieser soll sich die Basis zwar mit dem Toyota GR GT teilen, aber nur rein elektrisch auf den Markt kommen. Ein Datum für den Marktstart des Lexus gibt es noch nicht, genauso wenig wie die offiziellen Preise zu den beiden Toyota-Sportmodellen. Diese dürften sich jedoch, ähnlich wie die Konkurrenten, im sechsstelligen Bereich befinden.