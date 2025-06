Toyota Urban Cruiser: Die Antriebe im Überblick

49 kWh – FWD

Antrieb 1 Elektromotor, 144 PS (106 kW), 193 Nm, 1-Ganggetriebe, Vorderradantrieb, Akku 49 kWh brutto, Laden AC/DC 11/67 kW, 10–80 % in 45 min

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 9,6 s, Spitze 150 km/h, Reichweite WLTP 344 km

Masse L/B/H 4,29/1,80/1,64 m, Leergewicht 1700 kg, Kofferraum 306 l (k. A. mit umgeklappter Rückbank)

Umwelt Verbrauch Werk 14,9 kWh/100 km, 0 g/km CO 2, Energieeffizienz k. A.

Preis ab 32'900 Franken

61 kWh – FWD

Antrieb 1 Elektromotor, 174 PS (128 kW), 193 Nm, 1-Ganggetriebe, Vorderradantrieb, Akku 61 kWh brutto, Laden AC/DC 11/67 kW, 10–80 % in 45 min

Fahrleistungen 0 bis 100 km/h in 8,7 s, Spitze 150 km/h, Reichweite WLTP 426 km

Masse L/B/H 4,29/1,80/1,64 m, Leergewicht 1760 kg, Kofferraum 306 l (k. A. mit umgeklappter Rückbank)

Umwelt Verbrauch Werk 15,1 kWh/100 km, 0 g/km CO 2 , Energieeffizienz k. A.

Preis ab 37'700 Franken