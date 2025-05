1/20 Im nächsten Jahr kommt die sechste Generation des seit 1993 gebauten SUV RAV4 auf den Markt. Foto: zVg

Darum gehts Neue Generation des Toyota RAV4 kommt Anfang nächsten Jahres nach Europa

Neues Design, grössere Displays und softwarebasierte Funktionen für mehr Komfort

Plug-in-Hybrid mit 100 km elektrischer Reichweite und 304 PS Systemleistung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrick Solberg

Die schlechte Nachricht vorweg: bis ins neue Jahr hinein müssen sich die Toyota-SUV-Fans noch gedulden, ehe die neue Generation des RAV4 auf den europäischen Markt rollt. Der japanische Crossover ist mit mehr als einer Million verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 weltweit das drittbeliebteste Auto – in den USA belegte er gar den ersten Platz. Weltweit wurden seit seiner Einführung 1993 über 14 Millionen Modelle verkauft.

Neues Design, innen wie aussen

Die kommende sechste Generation präsentiert sich dabei in jener Designlinie, die Toyota mit kleineren Familienmitgliedern wie dem Prius oder C-HR bereits erfolgreich eingeführt hat und jetzt auch den RAV4 in neuem Licht erstrahlen lässt. Das markante Frontdesign und die dynamische Silhouette unterstreichen die robusten Offroad-Qualitäten des RAV4, wobei die Dimensionen gegenüber dem Vorgängermodell weitgehend gleich geblieben sind (4,60 m lang, 1,86 m breit, 1,69 m hoch).

Das Innenleben wurde neu gestaltet: Die Insassen können sich sowohl vorne als auch hinten über ein gutes Raumgefühl erfreuen, während sie auf zwei 12,9- und 12,3 Zoll grosse Displays blicken. Mindestens genauso wichtig dürfte für viele Kunden die Einführung der neuen Software-Plattform Arene sein, die den kommenden RAV4 zum softwaredefinierten Fahrzeug werden lässt. Was sich abstrakt anhört, bedeutet neue digitale Funktionen in den Bereichen Sicherheit, Multimedia oder Konnektivität – natürlich drahtlos und jederzeit updatefähig.

Plug-in mit 100 Kilometern E-Reichweite

Seit einigen Jahren gibts den RAV4 bereits mit Hybridantrieb. Und auch bei der neuen Generation hat man die Wahl, zwischen einem seriellen Hybriden und dem besonders bei uns beliebten Plug-in-Hybriden. Letzterer bietet mit seiner 23 kWh grossen Lithium-Ionen-Batterie eine elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Ebenso wie einige Wettbewerber ist der RAV4 auf Wunsch erstmals mit einem 50-kW-Ladegerät zu bekommen, das das Batteriepaket in einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent erstarken lässt. Auch das Aufladen per AC-Ladegerät mit 11 kW vergeht jetzt doppelt so schnell wie beim Vorgänger und dauert nur noch drei Stunden.

Beim Plug-in-Hybriden leistet der vordere Elektromotor jetzt 204 PS (150 kW), was die Systemleistung des Allradlers auf 304 PS (225 kW) steigen lässt. So dauert der Sprint von 0 auf 100 km/h nur 6,1 Sekunden. Erstmals an Bord ist eine sogenannte Geo-Fencing-Technologie, die basierend auf Echtzeitverkehrsdaten automatisch zwischen Elektro- und Hybridmodus wechselt, was die elektrische Reichweite maximieren soll. Der Plug-in mit Vorderradantrieb leistet 268 PS (197 kW).

Auch der Vollhybrid ohne Stecker profitiert von den Technikverbesserungen an Getriebe, Leistungssteigerung und Batterie. Während der Fronttriebler 183 PS (135 kW) leistet, bietet der Allrad-Hybrid immerhin 191 PS (140 kW). Zudem gibts noch eine GR-Sportausstattung, die unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallräder, Spoiler, geänderte Front und Dämpfer sowie eine verstärkte Hinterachse bietet. Die Preise sind noch nicht bekannt, dürften aber etwas höher als beim aktuellen Modell (ab 44'400 Fr.) liegen.