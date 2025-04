1/26 Toyota erweitert beim Hilux die Palette um zwei Varianten: einen 2,8-Liter-Dieselmotor mit Hybridtechnik (rechts) und eine sportliche Version namens GR Sport II. Foto: savas yilmaz

Darum gehts Toyota Hilux erhält Hybrid-Antrieb und sportliche GR Sport II-Version

Robuster Pick-up mit Geländetauglichkeit und Rallye-inspiriertem Design

Lorenzo Fulvi

Die achte Generation des Toyota Hilux ist ein Dauerbrenner: Obwohl seit knapp zehn Jahren mit nur kleineren Auffrischungen auf dem Markt, bleibt der japanische Pick-up auch 2024 der Schweizer Bestseller in seinem Segment: 707 Neuzulassungen entsprechen einem Marktanteil von 27 Prozent. Auch weltweit zählt der Hilux neben Ford Ranger und F-150 zu den meistverkauften Pick-ups.

Jetzt frischt Toyota den Hilux mit zwei Neuerungen auf: Zum einen mit einem neuen 2,8-Liter-Dieselmotor mit Hybridtechnik. Zum anderen mit einer sportliche Topversion namens GR Sport II. Letztere nimmt optisch Bezug auf die Rallye-Dakar-Fahrzeuge mit eigenständiger Frontmaske mit neuem Grill, Stossstange und Unterfahrschutz. Zudem gibts für den GR-Look rote Bremssättel, GR-Embleme an der Front und am Heck und eine verbreiterte Spur mit aufgesetzten schwarzen Radhausabdeckungen.

Souveräner Zweiradantrieb

Wir schwingen uns ins GR-Sport-Cockpit, wobei Trittbretter und Griffe den Einstieg erleichtern. Vom sportlichen Trimm gibts im Inneren des Pick-ups nur wenig: Lederlenkrad mit roter Mittenmarkierung, in die Kopfstützen gestickte GR-Embleme und etwas besser Seitenhalt bietende Sitze. Praktisch: Die Bedienung der Klimaanlage erfolgt noch über Knöpfe. Dafür hätte das Infotainmentsystem mit dem kleinen Acht-Zoll-Bildschirm eine Vergrösserung gebrauchen können.

Abfahrt in der Umgebung von der über 1000 Meter über Meer liegenden Region Kappadokiens in der Zentraltürkei. Die sandigen und unbefestigten Wege bieten sich perfekt als Übungsgelände für den Hilux an. Unter der Haube des 5,32 Meter langen Pick-ups werkelt ein 2,8-Liter-Vierzylinder-Dieselmotor mit 204 PS (150 kW) und einem maximalen Drehmoment von 500 Nm. Zu Beginn überträgt der Offroader die Leistung einzig über die hinteren Räder auf das Kies-Sandgemisch. Auch als die Strasse plötzlich zum Bach wird, schalten wir nicht den 4x4-Antrieb zu. Denn allzu anspruchsvoll ist das seichte Gewässer für den Hilux nicht: immerhin wären Wasserdurchfahrten bis zu einer Tiefe von 70 Zentimetern möglich.

Kletterer oder Sprinter?

Doch allmählich wird der Gelände unwegsamer, grosse Felsbrocken versperren teils den direktesten Weg – wir schalten von Zweirad- auf Allradantrieb inklusive Untersetzung um. Damit können wir bei tiefen Geschwindigkeiten die volle Motorleistung nutzen. Der Hilux klettert mühelos durchs Gelände – nur auf den wirklich anspruchsvollen Passagen müssen wir die Hinterachssperre dazuschalten. Nach einigen schwierigen Abschnitten folgen wieder kiesgebettete Pfade – perfekt, um den Rallye-Geist des Pick-ups auszuleben: Mit Vollgas gehts über den unebenen Untergrund. Kurze Sprünge schütteln uns kräftig durch. Die fetten 17-Zoll-Allterrain-Reifen schrammen des Öfteren am Radkasten. Wir fühlen uns wie echte Rallye-Piloten! Eine weniger eindrückliche Randnotiz: Tempo 100 erreicht der 2,2 Tonnen schwere Sport-Hilux in eher schlappen 10,7 Sekunden.

Toyota Hilux: Die neuen Antriebe im Überblick Hilux MHEV Antrieb: 2,8-Liter-R4-Turbodiesel, 204 PS (150 kW)@3400/min, 500 Nm@1600–2800/min, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb.

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 11,4 s, Spitze 179 km/h.

Masse: L/B/H 5,33/1,90/1,87 m, Leergewicht 2125–2325 kg, Anhängelast gebremst 12% 3500 kg, Bodenfreiheit 310 mm, Böschungswinkel vo/hi 27/29 Grad, Watttiefe 700 mm.

Umwelt: Verbrauch Werk 10,1 l/100 km, 265 g/km CO₂, Energieeffizienz G.

Preis: ab 66'000 Franken. Hilux GR Sport II Antrieb: 2,8-Liter-R4-Turbodiesel, 204 PS (150 kW)@3400/min, 500 Nm@1600–2800/min, 6-Gang-Automatikgetriebe, Allradantrieb.

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 10,7 s, Spitze 175 km/h.

Masse: L/B/H 5,32/1,86/1,87 m, Leergewicht 2130–2360 kg, Anhängelast gebremst 12% 3500 kg, Bodenfreiheit 323 mm, Böschungswinkel vo/hi 26/29 Grad, Watttiefe 700 mm.

Umwelt: Verbrauch Werk 10,7 l/100 km, 280 g/km CO₂, Energieeffizienz G.

Doch die Beschleunigung dürfte einen Hilux-Käufer nur mässig interessieren. Viel mehr spielt die Robustheit des Pick-ups eine Rolle. Und da spielt der Toyota definitiv in der oberen Liga mit. Ein grosser Spassmacher ist der Hilux ebenfalls: Mit ein wenig Schwung bringen wir das Heck im Zweiradantrieb locker zum Tänzeln. Auch wenn wir dafür aufgrund der indirekten Lenkübersetzung viel am Volant zirkeln müssen. Das ist im Gelände von Vorteil, doch umso mühsamer in der Stadt. Hier spielen auch die Länge von 5,32 Metern und der damit verbundene Mega-Wendekreis dem Pick-up schlecht in die Karten.

Kriechassistent für steile Hügel

Weiter gehts im Hilux mit neuem Diesel-Mildhybrid-Antrieb. Die ersten Meter gleiten wir rein elektrisch – erst dann schaltet sich der 2,8-Liter-Vierzylinder dazu. So spart der Pick-up rund einen halben Liter Diesel pro 100 Kilometer gegenüber der GR-Sportversion ohne Hybridmodul. Ansonsten fährt der Hilux nicht bemerkenswert anders als sein sportlicher Bruder: Der Antrieb ist abgesehen vom 48-Volt-System identisch, die Lenkung ähnlich indirekt. Optisch gehts innen wie aussen weniger sportlich zu, und auch das Fahrwerk ist komfortabler abgestimmt: So federt der Hybrid-Hilux weicher und geht bei Kurvenfahrten tiefer in die Knie als der GR. Bei beiden Versionen identisch: Der Kriechassistent, bei dem der Hilux selbstständig über Stock und Stein und steile Steigungen hoch- oder herunterfährt, ohne dass Gas oder Bremse betätigt werden müssen.

Preislich gehts beim ab sofort erhältlichen Hybrid-Hilux ab 66'000 Franken los. Der GR Sport II beginnt ab 68'800 Franken. Konkurrenten wie VW Amarok oder Ford Ranger starten mit ähnlicher Leistung zwar günstiger: bei 61'336 bzw. 58'173 Franken. Doch die Verkaufszahlen sprechen bisher für sich. Und die neuen Antriebe ergänzen die Modellpalette um zwei Varianten, die für die Kundschaft interessant sein dürften.