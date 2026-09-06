Smart #5 Brabus im Dauertest-Zwischenbericht

Seit 6500 Kilometern begleitet uns der stärkste Smart aller Zeiten im halbjährigen Dauertest. Und er macht seine Sache gut. Dennoch stören uns einige kleine Details.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Smart #5 Brabus im Dauertest: Sein Verbrauch steigt auf 20,6 kWh/100 km

Das Radio verliert trotz Updates immer wieder die Einstellungen, die Leistung beeindruckt mit 646 PS

Preis: 59’500 Franken – die Ladeleistung von 400 Kilowatt ist herausragend

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Halbzeit beim sechsmonatigen Dauertest des Smart #5 Brabus – anschliessend folgen sechs Monate mit der schwächeren Premium-Line. Wir verwenden den geräumigen Elektro-SUV im Alltag vor allem zum Pendeln, für Einkaufsfahrten, aber auch für längere Autobahnstrecken. Negative Überraschung: Trotz höheren Temperaturen stieg unser Verbrauchsschnitt von 20,3 auf 20,6 kWh/100 km. Somit liegen rechnerisch rund 450 Kilometer Reichweite mit einer Ladung drin.

Radio spukt noch immer

Der grösste Smart aller Zeiten bietet viel Platz und trotz sportlichster Ausstattung bequeme und langstreckentaugliche Sitze – nicht zuletzt dank Sitzheizung und -belüftung. Zudem ist der Innenraum proper verarbeitet. Schade nur: Obwohl das Bedienkonzept sehr logisch aufgebaut ist, verliert der #5 immer noch bei jedem Neustart seine Radioeinstellungen. Selbst Softwareupdates, die wir bei einer Smart-Werkstatt beim Reifenwechsel durchführen liessen, brachten keine Besserung.

Beim Fahren macht der #5 Brabus einen Topeindruck: Gegen die nach vorne unübersichtliche Karosserie hilft die 360-Grad-Kamera mit ihrem gestochen scharfen Bild beim Rangieren. Die Leistung von 646 PS (475 kW) ist üppig, für ein Familienauto vielleicht fast schon zu üppig. Der Smart lenkt präzise ein und federt im Normalmodus komfortabel. Beim Umstellen auf Sport- oder Brabus-Modus wird er aber sportlich-straff – und laut. Die verstärkten Soundeffekte stören uns auf Dauer. Und: Die Physik lässt sich nicht austricksen; mit knapp 2,4 Tonnen Gewicht neigt sich der hoch gebaute #5 spürbar in den Kurven.

Smart #5 Brabus im Schnellcheck: Dauertest-Zwischenbericht nach 6500 Kilometern Antrieb: 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, 4×4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 210 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 540/450 km

Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 19,9/20,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C

Preise: ab 59'500 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 44'500 Fr. Antrieb: 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, 4×4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 210 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 540/450 km

Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 19,9/20,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C

Preise: ab 59'500 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 44'500 Fr. Mehr

Deaktiviert man die Warnsysteme nicht nach jedem Neustart, bimmelt und brummt beim Fahren ständig irgendwas – das machen andere Fahrzeuge deutlich dezenter. Beim Schnellladen trumpft der China-Stromer dafür gross auf: Mit 400 Kilowatt Ladeleistung halten nur wenige mit. Und das für faire 59’500 Franken! Da können nur China-Rivalen wie Zeekr (gehört wie Smart zum Geely-Konzern) und XPeng oder etablierte und teurere Premiumbauer wie Porsche oder BMW mithalten. Jetzt sind wir gespannt, wie sich im Anschluss an den Brabus die leistungsschwächere Smart-Premium-Version unterscheidet.