Darum gehts
- Smart bringt legendären Zweisitzer Fortwo vollelektrisch zurück
- Elektro-Reichweite von 300 km, Ladezeit 10-80 Prozent unter 20 Minuten
- Die Serienversion debütiert im Herbst 2026 in Paris
Wenige Tage vor dem Beginn der Auto China in Peking teilen diverse Hersteller Ankündigungen und Konzepte, um die Spannung in die Höhe zu treiben. Darunter findet sich auch Volvo-Schwester Smart, bei der es nach dem Neustart mit den Elektro-Modellen #1, #3 und #5 rund läuft.
Eigentlich hatte sich Smart mit dem Verkauf an den chinesischen Autogiganten Geely von seiner ursprünglich «smarten» Idee verabschiedet: dem ikonischen Zweisitzer Smart Fortwo (hier die ganze Geschichte). In Chinas Hauptstadt feiert der legendäre Kleinstwagen als vollelektrisches Concept #2 nun sein Comeback – das Smart den urbanen Zweisitzer zurückbringen will, ist dabei schon länger offiziell bestätigt.
Europa-Debüt im Herbst
Noch trägt der kompakte Stromer den Namen Concept #2, doch die Serienversion soll bereits im Herbst auf dem Pariser Autosalon der Weltöffentlichkeit präsentiert werden. Mit einer Länge von rund 2,80 Metern bleibt er ganz in der Tradition des Fortwo: klein, wendig und konsequent für die Stadt gedacht.
Technische Details hält Smart bislang unter Verschluss, bestätigt ist jedoch eine elektrische Reichweite von rund 300 Kilometern – ein klarer Fokus auf den urbanen Alltag. Gleichzeitig soll der #2 an einer DC-Schnellladesäule die Batterie in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Weil die Räder wiederum weit auseinander platziert sind, ergibt sich im Innenraum ein gewohnt grosszügiges Platzangebot. Dennoch soll der Wendekreis laut Smart bei nur 6,95 Meter liegen.
Parallel dazu präsentiert Smart mit dem #6 eine deutlich grössere, sportlich ausgelegte Limousine. Sie folgt der aktuellen Designsprache «Love, Pure, Unexpected» und zeigt klar die Handschrift von Kooperationspartner Mercedes – optisch erinnert vieles an den Mercedes CLA. Allerdings dürfte dieses Modell nach aktuellem Stand lediglich für den chinesischen Markt bestimmt sein und nicht nach Europa kommen. Damit wird deutlich: Smart richtet sich strategisch breiter aus und kehrt gleichzeitig zu den Wurzeln zurück – und kombiniert diese mit neuen, global ausgerichteten Fahrzeugkonzepten.