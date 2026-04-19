Der neue Smart #5 ist für Smart-Verhältnisse riesig: Mit 4,70 Metern Länge und bis zu 646 PS setzt der Elektro-SUV neue Massstäbe. Unser einjähriger Dauertest soll zeigen, wie sich der grösste Smart aller Zeiten im Redaktionsalltag schlägt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Smart #5 ist ein 4,70 Meter langer Elektro-SUV aus China

Die Brabus-Version erreicht 646 PS und beschleunigt in 3,8 Sekunden

Schnellladung: 10–80 Prozent in 18 Minuten, WLTP-Reichweite beim Brabus bis 540 Kilometer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Mit dem knuffigen Zweiplätzer Fortwo hat «unser» Dauertest-Smart nur noch das Logo gemeinsam. Der neue #5 ist 4,70 Meter lang – und so genau zwei Meter länger als der erste Smart Fortwo von 1998. Auch punkto Leistung bewegt sich der #5 in neuen Dimensionen: Selbst die schwächste Ausführung des elektrischen #5 leistet über sieben Mal mehr als der Fortwo mit 45 PS vor knapp 30 Jahren.

Doch genug vom alten Smart. Seit 2020 gehört Smart zum Joint Venture, bei dem sich Mercedes und China-Gigant Geely (Volvo, Polestar u. a.) die Anteile halb und halb aufteilen. Das Design des seit Mitte 2025 bei uns erhältlichen neuen #5 stammt wie schon beim #1 und beim #3 aus Deutschland, die Technik aus dem Geely-Konzernregal. Der süsse Pandabär in der Windschutzscheibe verrät, dass der Smart in China gebaut wird.

Sechs verschiedene Versionen

Bei uns im Dauertest tritt für die ersten sechs Monate die 646 PS starke Brabus-Version an – und für die zweite Testhälfte die Premium-Line. Zum Einordnen: Den #5 gibts in nicht weniger als sechs Varianten – Pro, Pro+, Premium, Pulse, Summit Edition und Brabus. Die Basisversion Pro kommt mit kleinerem 74-kWh-Akku, 340 PS (250 kW) und Heckantrieb aus, stromert maximal 465 Kilometer weit und lädt am Schnelllader dank 400-Volt-Technik in knapp 30 Minuten mit 150 kW Leistung von 10 auf 80 Prozent. Die anderen Varianten verfügen über die leistungsfähigere 800-Volt-Plattform mit einer DC-Ladeleistung von bis zu 400 kW! Bedeutet: Die 94-kWh-Batterie ist in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Pro+ und Premium haben Heckantrieb mit 363 PS (267 kW) und stromern bis zu 590 Kilometer weit.

Die anderen drei Varianten Pulse, Summit Edition und Brabus haben dank zwei E-Motoren 4×4 und bieten bis 540 Kilometer Reichweite. Pulse und Summit Edition leisten 588 PS (432 kW) und 643 Nm Drehmoment, das Topmodell Brabus gar imposante 646 PS (475 kW) und 710 Nm!

Geräumiger Alltags-Sportler

Der Innenraum überzeugt mit viel Platz, toller Verarbeitung und modernen Assistenzsystemen. Die heiz- und kühlbaren Sitze sind bequem und grösstenteils aus Alcantara. Während der Fahrer auf ein 10,25-Zoll-Digitalinstrument und ein Head-up-Display mit den wichtigsten Infos blickt, sitzt in der Mitte des Armaturenträgers ein zusätzlicher 13-Zoll-Touchscreen. Bisher nervt uns bloss, dass wir nach jedem Fahrzeugneustart den gewünschten Radiosender neu anwählen müssen. Nette Spielerei: Auch der Beifahrer hat einen eigenen grossen Bildschirm vor sich. Platz gibts vorne und hinten mehr als genug. Und auch der Kofferraum ist mit 630 bis 1530 Litern sehr geräumig.

Auf unseren bislang 1500 gefahrenen Kilometern musste sich der Brabus noch auf keiner Langstrecke beweisen. Wir haben meist an der Wallbox im Büro oder zu Hause geladen. An einer 300-kW-Schnellladesäule steckten wir ihn erst einmal an – bei 35 Prozent Restakku. In 16 Minuten luden wir dann die Batterie auf 85 Prozent – die Herstellerangabe von 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent ist an einer noch stärkeren Säule also realistisch.

Smart #5 Brabus im Schnellcheck: Dauertest-Auftakt nach 1500 km Antrieb: 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, 4×4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 210 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 540/460 km

Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12% 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 19,9/20,3 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C

Preise: ab 59'500 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 44'500 Fr. Antrieb: 2 Elektromotoren, 646 PS (475 kW), 710 Nm, 1-Stufen-Automat, 4×4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,8 s, Spitze 210 km/h, Batterie netto 94 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/400 kW, Reichweite WLTP/Test 540/460 km

Masse: L/B/H 4,70/1,92/1,71 m, Gewicht 2378 kg, Anhängelast gebremst 12% 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 630–1530 l + 47 l Frunk

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 19,9/20,3 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie C

Preise: ab 59'500 Franken, Basis Smart #5 Pro ab 44'500 Fr. Mehr

Noch schneller bewegt sich unser #5 auf der Strasse: Im Brabus-Modus katapultiert er uns in irrwitzigen 3,8 Sekunden auf Tempo 100! Doch er kann auch anders. So bewegten wir ihn bislang meistens im Eco- oder Komfort-Modus und kamen bisher auf einen Schnitt von 20,3 kWh/100 km. Mit dieser Fahrweise schaffen wir mit einer Ladung rund 460 Kilometer. Mit den nahenden Ferien sind wir gespannt, wie der grösste und stärkste Smart aller Zeiten auf der Langstrecke performt.