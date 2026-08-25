Die China-Marke Lynk & Co bringt den Plug-in-Hybriden 08 in die Schweiz. Mit 350 PS und einer elektrischen Reichweite von 200 Kilometern kann er im Blick-Test überzeugen. Doch ein paar Kleinigkeiten stören uns trotzdem.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lynk & Co 08 startet ab sofort in der Schweiz ab 55'995 Freanken

Plug-in-Hybrid mit 350 PS und 170 km elektrischer Reichweite überzeugt

Verbrauch im Test: 4,3 l + 8,0 kWh/100 km

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Die nächste Marke des Geely-Konzerns startet in der Schweiz. Lynk & Co drängt auf den Markt. Die Schwestermarke von Volvo und Polestar setzt nicht mehr nur auf Abos, sondern verkauft ihre Autos jetzt ganz normal. Nebst dem vollelektrischen 02, dem Plattform-Bruder des Volvo EX30, gibts jetzt auch den Plug-in-Hybriden 08. Wir sind damit nach Stuttgart (D) gefahren.

Vor der Fahrt

Von aussen gefällt uns der 08-Testwagen – abgesehen von den hässlichen Werbeschriftzügen an Seite und Heck. Die Form wirkt edel, die Scheinwerfer sind schmal und am Heck leuchtet ein schickes LED-Band. Im aufgeräumten Interieur überzeugen die Materialien und die Verarbeitung. Das 10,2-Zoll-Kombiinstrument zeigt eine rekordverdächtige elektrische Reichweite von 200 Kilometern an!

Auf der Strasse

Mit vollem Benzintank und 76 Prozent Akku-Kapazität starten wir in Bremgarten AG Richtung Deutschland. Während wir in der Schweiz nur auf Landstrassen unterwegs sind, lotst uns das Navi auch nach der Grenzüberquerung vorerst über Landstrassen. Dabei fährt der Lynk grösstenteils elektrisch und schaltet bei Bedarf den 139 PS (102 kW) starken 1,5-Liter-Vierzylinder dazu. Dies geschieht ruckelfrei und kaum hörbar. Erst bei höherem Tempo auf der Autobahn läuft der Vierzylinder dann vermehrt.

Der Lynk & Co 08 federt eher straff. Auf der Autobahn stimmt der Komfort – dazu tragen auch Sitzheizung, -belüftung und -massage bei. In der Stadt dringen Schläge jedoch spürbar durch. Der im Getriebegehäuse verbaute E-Motor steigert die Systemleistung auf 350 PS (257 kW) und 580 Nm Drehmoment – übertragen auf die Vorderräder. In Stuttgart angekommen stöpseln wir nach 250 Kilometern Fahrt mit 23 Prozent Restakku ein – und laden die 39,6-kWh-Batterie vollständig auf.

Das war gut

Dass wir uns in der Stuttgarter Innenstadt rein elektrisch fortbewegen, liegt auf der Hand. Bis wir wieder zu Hause sind, stöpseln wir auf der Rückfahrt nochmals ein. Dank CCS-Stecker ist auch das kein Problem und der Lynk lädt mit bis zu 85 kW. Wieder daheim angekommen rechnen wir unseren Verbrauch aus: 4,3 l + 8,0 kWh/100 km. Angesichts des hohen Gewichts von 2,1 Tonnen lässt sich das durchaus sehen. Natürlich haben wir die Batterie während der Fahrt auch per Vierzylinder aufgeladen, dann meldet sich dieser aber lautstark und der Verbrauch steigt ebenso drastisch wie die Geräuschkulisse.

Lynk & Co 08 im Schnellcheck Antrieb Plug-in-Hybrid, 1,5-Liter-R4-Benziner + E-Motor, Systemleistung 350 PS (257 kW), 580 Nm, Frontantrieb, Akku brutto 39,6 kWh, AC/DC 11/85 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 185 km/h, E-Reichweite WLTP 200 km

Masse L/B/H 4,82/1,92/1,69 m, Gewicht 2112 kg, Laderaum 530–1425 l

Umwelt WLTP 0,9 l + 20,6 kWh/100 km = 23 g/km CO₂, Test 4,3 l + 8,0 kWh/100 km, Energieeffizienz D

Preis ab 55'995 Franken, Testwagen mit Optionen ab 59'995 Fr. Antrieb Plug-in-Hybrid, 1,5-Liter-R4-Benziner + E-Motor, Systemleistung 350 PS (257 kW), 580 Nm, Frontantrieb, Akku brutto 39,6 kWh, AC/DC 11/85 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,8 s, Spitze 185 km/h, E-Reichweite WLTP 200 km

Masse L/B/H 4,82/1,92/1,69 m, Gewicht 2112 kg, Laderaum 530–1425 l

Umwelt WLTP 0,9 l + 20,6 kWh/100 km = 23 g/km CO₂, Test 4,3 l + 8,0 kWh/100 km, Energieeffizienz D

Preis ab 55'995 Franken, Testwagen mit Optionen ab 59'995 Fr. Mehr

Überzeugt haben uns auch die Leistungsreserven. Der Lynk beschleunigt in unter sieben Sekunden auf Tempo 100. Selbst auf der deutschen Autobahn bei höheren Tempi reicht seine Power locker für Überholmanöver.

Das war schlecht

Im Parkhaus wirkt der Wagen wie ein Schiff. Der Wendekreis von 12,0 Metern ist für ein 4,82 Meter langes Auto riesig. Hier vermissen wir eine Hinterachslenkung. Ausserdem meldete sich immer wieder unaufgefordert der Sprachassistent, was mit der Zeit sehr nervig wurde. Zudem finden wir es schade, dass Lynk & Co den 08 nicht als Allradler anbietet – gerade im 4x4-Land Schweiz. Zumal er auf feuchter Fahrbahn nicht gerade über beste Traktion verfügt.

Das bleibt

Platz gibt es genug, selbst auf der Rückbank. Der Kofferraum fasst 540 bis 1254 Liter – auch das geht völlig in Ordnung. Die elektrische Reichweite überzeugt: 170 Kilometer liegen im Alltag locker drin. Gerade für Pendler, die mehr als 50 Kilometer zur Arbeit fahren und noch nicht auf ein reinelektrisches Modell wechseln wollen, könnte dies ein Argument sein. Der Einstiegspreis liegt bei 55'995 Franken. Damit ist der Lynk & Co 08 knapp 20'000 Franken günstiger als beispielsweise ein Hyundai Santa Fe.