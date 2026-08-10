Der chinesische Elektro-SUV Voyah Courage ist seit Anfang 2026 in der Schweiz erhältlich. Er punktet mit 435 PS, veganem Luxusinterieur und einem Preis von 43'990 Franken, zeigt im Blick-Test aber auch gewisse Schwächen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der E-SUV Voyah Courage kostet 43'990 Franken und bietet allerhand Luxus

Reichweite liegt bei 380 km, Ladezeit bis 80 Prozent beträgt 30 Minuten

Dongfeng verkaufte 2025 weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

In China ein Gigant, in der Schweiz noch unbekannt: Der Dongfeng-Konzern startet allmählich auch auf dem Schweizer Markt mit einigen Modellen durch. Beispielsweise mit dem kleinen Nammi, der zur gleichnamigen Marke Dongfeng gehört. Andererseits mit der Marke Voyah und den Modellen Free und Courage. Den noch grösseren Free gibts seit nunmehr drei Jahren in der Schweiz, den kompakteren Courage seit Anfang Jahr.

Importiert werden die Autos des Mega-Konzerns, der im letzten Jahr 1,5 Millionen Fahrzeuge (grösstenteils in China) verkaufen konnte, von der Noyo AG mit Sitz in Rotkreuz ZG. Wie gut der Courage wirklich ist, soll der Test zeigen – ob wir dafür Mut brauchen?

Vor der Fahrt

Wie schon der Free macht die Optik des Courage einiges her. Das beleuchtete Voyah-Logo hält auch im neuen E-SUV Einzug, der Kühlergrill enthält viele beleuchtete Sternchen – das sorgt vor allem in der Nacht für grosse Augen bei Passanten. Innen staunen auch die Passagiere: Der edle, mit veganem Leder verarbeitete Innenraum bietet beheizte, gekühlte und massierende Vordersitze. Auch hinten friert dank Sitzheizung keiner der Mitinsassen. Dazu gibts pfiffige Details wie eine zur Hälfte getönte Sonnenblende oder den mittig platzierten 15,5 Zoll grossen Touchscreen.

Die Menüführung kennt man bereits aus anderen chinesischen Autos: Links kann in einer vertikalen Leiste aus unterschiedlichen Kategorien ausgewählt werden, während rechts die Einstellungen vorgenommen werden. Allerdings bietet der Courage anstelle eines grossen Monitors mit digitalen Instrumenten ein schmales Display, das nur die nötigsten Infos anzeigt. Gut, dass es auch ein Head-up-Display gibt.

Auf der Strasse

Der 4,72 Meter lange Stromer fährt sich komfortabel und unaufgeregt gut. Zwei Elektromotoren, je einer pro Achse, sorgen für Allradantrieb und 435 PS (320 kW). Das lässt den Courage in unter fünf Sekunden auf Tempo 100 sprinten – starke Werte für einen Familien-SUV! Das optionale adaptive Fahrwerk bügelt selbst starke Unebenheiten souverän weg und dank direkter Lenkung bleibt der China-Stromer stets gut kontrollierbar.

Das war gut

Das Platzangebot ist erwartungsgemäss gut. Mit einem Radstand von 2,90 Metern lässt es sich auch in der zweiten Reihe bequem reisen. Auch der Kofferraum bietet reichlich Platz: Die 527 Liter Stauvolumen wachsen bei umgeklappter Rückbank auf 1400 Liter. Nach unserer Testfahrt lesen wir den Verbrauch im Bordcomputer ab: 20,5 kWh/100 km – nur 0,5 kWh über der Werksangabe. Und das, obwohl bei uns ständig die Komfortverbraucher inklusive Massagefunktionen angeschaltet waren.

Voyah Courage 4WD Electric im Schnellcheck Antrieb: Zwei E-Motoren, 435 PS (320 kW), 620 Nm, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,9 s, Spitze 204 km/h, Batteriegrösse (netto) 77,3 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/200 kW, Reichweite WLTP/Test 440/380 km

Masse: L/B/H = 4,73/1,90/1,64 m, Leergewicht 2227 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 1700/750 kg, Kofferraum 527–1400 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 20,0/20,5 kWh/100 km, Energieeffizienz C

Preis: ab 43'990 Franken Antrieb: Zwei E-Motoren, 435 PS (320 kW), 620 Nm, 1-Gang-Getriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 4,9 s, Spitze 204 km/h, Batteriegrösse (netto) 77,3 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/200 kW, Reichweite WLTP/Test 440/380 km

Masse: L/B/H = 4,73/1,90/1,64 m, Leergewicht 2227 kg, Anhängelast gebremst/ungebremst 1700/750 kg, Kofferraum 527–1400 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 20,0/20,5 kWh/100 km, Energieeffizienz C

Preis: ab 43'990 Franken Mehr

Das war schlecht

Die 77,3 kWh grosse Batterie soll Reichweiten bis zu 435 Kilometer ermöglichen. Während unserer Testzeit schafften wir im Schweizer Mix rund 380. Verglichen mit anderen modernen Stromern ist das nur Mittelmass. Auch beim Laden agiert der Courage eher lahm. Rund 30 Minuten dauerts, bis die Batterie am DC-Schnelllader zu 80 Prozent gefüllt ist. Auch das kein Bestwert – andere Stromer können das deutlich schneller.

Das bleibt

Der in Wuhan gebaute Chinese macht vieles gut. Minuspunkte gibts für Reichweite und Ladeleistung. Jedoch darf man den Preis nicht vergessen: 43'990 Franken kostet der edle und umfangreich ausgestattete Elektro-SUV. Und so schnell macht ihm das in dieser Preisklasse kaum ein Konkurrent nach. Wer also selten auf Langstrecken unterwegs ist, dürfte mit dem Courage durchaus zufrieden sein. Aktuell gibts rund ein Dutzend Service-Garagen in der Schweiz – in Zukunft sollen es noch einige mehr werden.