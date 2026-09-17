Die Elektropreise purzeln und purzeln. Mit dem B03X stellt Leapmotor den ersten Elektro-Crossover in Europa für unter 25'000 Franken vor. Trotz kompakter Masse gibt er sich überraschend praktisch – und setzt die hiesige Konkurrenz weiter unter Druck.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leapmotor B03X: Neuer Elektro-Crossover für 23'900 Fr. in der Schweiz erhältlich

Bis Ende August 2026 bereits über 1200 Leapmotor-Fahrzeuge zugelassen

B03X: 382 km Reichweite, 510 Liter Ladevolumen, 200 PS E-Motor

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Die Stellantis-Marke Leapmotor geht weiter in die Offensive. Im August knackten die Chinesen weltweit zum zweiten Mal in Serie die Marke von 100'000 Auslieferungen. Auch in der Schweiz läuft das Geschäft vielversprechend: Bis Ende August wurden bereits über 1200 Leapmotor-Modelle zugelassen – mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Nun schickt Leapmotor nach T03, B05, B10 und C10 mit dem B03X einen kleinen Elektro-Crossover auf die Strasse, der den Wachstumskurs zusätzlich mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Angebot antreiben soll. Und die Rechnung könnte aufgehen: Mit 4,27 Meter Länge ist der B03X in der kompakten Liga der praktisch zeitgleich startenden Skoda Epiq und VW ID. Cross unterwegs, die er preislich aber deutlich hinter beziehungsweise über sich lässt.

Vor der Fahrt

Optisch geht Leapmotor beim B03X einen neuen Weg. Auch wenn das abgerundete Design an den kleinen Citystromer T03 erinnert, dabei aber deutlich wuchtiger wirkt. Und auch punkto Kreativität durften sich die Designer austoben: Am Heck strahlen uns zu einem Smiley geformte Rückleuchten entgegen, innen verstecken sich überall kleine Karikaturen des Markenmaskottchens «Leapy», unter anderem im Einstiegsbereich, in der Ladeschale und an der Heckklappe.

Der Innenraum gleicht jenem der Geschwister B10 und C10: Neben der 8,8-Zoll-Instrumenteneinheit gefällt das zentrale 14,6-Zoll-Display mit einer gestochen scharfen Auflösung in der Mitte des Armaturenbretts. Die Software wurde im Vergleich zu anderen Leapmotor-Modellen zwar verbessert, doch der Sprachassistent spricht und versteht bestenfalls Englisch auf dem Niveau eines Erstklässlers.

Auf der Strasse

Wir stürzen uns in den Stadtverkehr – das bevorzugte Revier des B03X. Dank seiner kompakten Abmessungen und dem kleinen Wendekreis lässt sich der Mini-SUV problemlos durch enge Strassen und Parkhäuser zirkeln. Zudem fährt der B03X angenehm ruhig und komfortabel: Bodenwellen und Unebenheiten schluckt das Fahrwerk mühelos. Wenn er muss, zieht der Citystromer mit seinem knapp 200 PS starken E-Motor an der Vorderachse kraftvoll los und wirkt selbst auf der Landstrasse oder der Autobahn nicht angestrengt.

Leapmotor B03X im Schnellcheck Antrieb: 1 Elektromotor, 197 PS (145 kW), 200 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,6 s, Spitze 160 km/h, Batterie (brutto) 53 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/133 kW, Reichweite WLTP 382 km

Masse: L/B/H 4,27/1,81/1,63 m, Gewicht 1625 kg, Kofferraum 510 – 1605 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 15,7 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz A

Preise: ab 23'900 Franken Antrieb: 1 Elektromotor, 197 PS (145 kW), 200 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Vorderradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 8,6 s, Spitze 160 km/h, Batterie (brutto) 53 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/133 kW, Reichweite WLTP 382 km

Masse: L/B/H 4,27/1,81/1,63 m, Gewicht 1625 kg, Kofferraum 510 – 1605 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 15,7 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz A

Preise: ab 23'900 Franken Mehr

Mit gemässigtem Gasfuss unterbieten wir den Werksverbrauch von 15,7 kWh/100 km auf der Testfahrt (inklusive Autobahn) deutlich. Womit im Alltag mehr als die versprochenen 382 WLTP-Kilometer drin liegen sollten. Unterwegs kann der 53-kWh-Akku mit maximal 133 kW nachgeladen werden – Leapmotor gibt aber lediglich die Dauer von 30 auf 80 Prozent mit 16 Minuten an. Die bei den meisten anderen (europäischen) Herstellern angegebenen 10 bis 80 Prozent dürften rund zehn Minuten mehr in Anspruch nehmen – für ein Kompaktmodell geht das allemal in Ordnung.

Das war gut

Mehr als in Ordnung ist hingegen das Platzangebot im Innenraum. Auf der Rückbank sitzen selbst grosse Passagiere dank 2,61 Meter Radstand sehr bequem. Ebenfalls praktisch: Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Rücksitze geteilt hochklappen, wodurch im Fond ein riesiges Ladeabteil entsteht, in dem sogar eine Waschmaschine transportiert werden kann. Dazu kommt unter dem Ladeboden ein zusätzliches, abwaschbares Staufach, das die Kapazität auf bis zu 510 Liter erhöht – ein gigantischer Wert in der Liga der B-SUVs.

Das war schlecht

Während unserer Fahrt offenbaren sich aber auch einige Schwächen: Die Lenkung wirkt sehr künstlich, teilweise unpräzise und schwammig. Gerade im normalen Fahrmodus fehlt so das Gefühl zur Strasse. Im Sportmodus wird es besser, ganz verschwindet das künstliche Lenkgefühl aber nicht. Die Assistenzsysteme melden sich wie gewohnt mit lautem Gepiepse, greifen aber nicht mehr ganz so penetrant wie bei den bisherigen Modellen ein. Als zu unpraktisch empfinden wir die sehr digitale Bedienung: Viele Funktionen, darunter auch die Rekuperation, lassen sich nur über den zentralen Touchscreen einstellen – klassische Knöpfe gibt es kaum.

Das bleibt

Der Leapmotor B03X präsentiert sich im ersten Test als zeitgemässer Citystromer mit erstaunlich viel Platz und einigen cleveren Details wie den umklappbaren Rücksitzen. Er fährt leise und komfortabel, verbraucht erstaunlich wenig und lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen angenehm durch die Stadt bewegen. Dass Leapmotor dieses tolle Gesamtpaket ab sofort schon zum Kampfpreis ab 23'900 Franken bei den mittlerweile 34 Schweizer Händlern anbietet, dürfte nicht nur die europäische Konkurrenz ordentlich unter Druck setzen.