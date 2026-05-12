Toyota erweitert sein noch kleines Angebot von reinen Stromern um einen geräumigen Elektrokombi. Dabei erfinden die Japaner das Rad nicht neu. Der Kombi bZ4X Touring baut auf dem normalen bZ4X auf – bietet aber einiges mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toyota bZ4X Touring: Neuer Elektro-Kombi mit mehr Platz und Komfort

380 PS, Allrad, 528 km Reichweite, Preis ab 55'000 CHF

Kofferraum fasst 669 Liter, erweiterbar auf 1718 Liter

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Touring heissen bei BMW die praktischen Kombis mit viel Platz. Jetzt nutzt Toyota dieselbe Bezeichnung für seinen neuen Elektro-Riesen bZ4X. Das Rezept: 14 Zentimeter mehr Länge (4,83 m), zwei Zentimeter mehr Höhe und massiv mehr Platz für die Insassen als im gewöhnlichen bZ4X.

Die zusätzliche Länge kommt vor allem den hinten sitzenden Passagieren entgegen. Selbst grössere Personen geniessen dort viel Bein- und Kopffreiheit. Zudem bietet der Kofferraum mit 669 Litern rund 200 Liter mehr Platz als der gewöhnliche bZ4X, bei umgeklappter Rückbank erweitert sich der Laderaum gar auf imposante 1718 Liter.

Das Cockpit kennen wir aus dem bereits bekannten bZ4X: Ein 14-Zoll-Touchscreen ist serienmässig verbaut, die Mittelkonsole liegt jedoch zehn Zentimeter tiefer, was zu einem luftigeren Raumgefühl führt. Auch die Bezüge und Stoffe machen trotz stellenweise Hartplastik einen wertigen Eindruck. Allerdings ist die Beinauflage der Sitze zu kurz, und auch der Seitenhalt könnte besser sein. Ein weit nach hinten verlegtes Sieben-Zoll-Kombiinstrument informiert den Fahrer während der Fahrt mit den wichtigsten Daten, das Design wirkt jedoch etwas angestaubt. Skurril: Toyota verzichtet auf ein praktisches Handschuhfach. Der Platz wird für die Heizung gebraucht, die den Passagieren die Beine wärmt. Serviceheft und Gebrauchsanleitung müssen deshalb in der grossen Mittelkonsole verstaut werden.

Allradantrieb mit 380 PS

Den bZ4X Touring gibts in zwei Versionen: Mit 224 PS (165 kW) und Vorderradantrieb oder mit 380 PS (280 kW) und 4x4. Die Akkugrösse beträgt bei beiden Versionen 74,7 kWh und reicht für 591 beziehungsweise 528 Kilometer Reichweite. Für unsere erste Testfahrt wählen wir die in der Schweiz beliebte 4x4-Version. Obwohl wir aufgrund der E-Power einen flotten Antritt erwartet haben, überrascht uns die Spurtkraft des zwei Tonnen schweren Familienkombis. Auf Tempo 100 dauerts nur gerade viereinhalb Sekunden.

Toyota bZ4X Touring AWD im Schnellcheck Antrieb: 2 Elektromotoren, 380 PS (280 kW), 338 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,5 s, Spitze 180 km/h, Batterie (netto) 71 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/150 kW, Reichweite WLTP 528 km

Masse: L/B/H 4,83/1,89/1,89 m, Gewicht 2000 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1500 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 669–1718 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 16,6/18,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz B

Preise: ab 54'850 Franken, Basisversion (224 PS, Frontantrieb) ab 46'900 Fr. Antrieb: 2 Elektromotoren, 380 PS (280 kW), 338 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,5 s, Spitze 180 km/h, Batterie (netto) 71 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 22/150 kW, Reichweite WLTP 528 km

Masse: L/B/H 4,83/1,89/1,89 m, Gewicht 2000 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1500 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 669–1718 l

Umwelt: Verbrauch WLTP/Test 16,6/18,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energieeffizienz B

Preise: ab 54'850 Franken, Basisversion (224 PS, Frontantrieb) ab 46'900 Fr. Mehr

Das Fahrwerk schluckt grobe Unebenheiten locker und bietet angenehmen Fahrkomfort, ohne allzu weich zu wirken. Toyota kombiniert den Allradantrieb mit X-Mode, Grip Control und einem Bergabfahrassistenten mit Multi-Terrain-Monitor, wie wir ihn schon vom geländegängigen Land Cruiser kennen. Apropos Gelände: Toyota lässt uns auf den slowenischen Strassen auch mal auf unbefestigten Wegen fahren. Auch da schlägt sich der bZ4X Touring souverän und kommt selbst auf nassem Kies nicht aus der Ruhe.

Preis-Leistung stimmt

Ganz angenehm finden wir die Idee mit den Schaltpaddels für die verschiedenen Rekuperationsstufen. Allerdings sind die Unterschiede der vier Stufen nicht sehr gross, sodass wir trotzdem viel mit dem Bremspedal arbeiten müssen. Zudem vermissen wir eine One-Pedal-Drive-Funktion. Auch bei der Ladeleistung hätten wir von Toyota etwas mehr erwartet: Mit maximal 150 Kilowatt warten wir 28 Minuten, bis die Akkus auf 80 Prozent gefüllt sind – das können andere Stromer im selben Segment besser. Immerhin: Mit Wechselstrom lädt der Japaner mit bis zu 22 kW und somit in 3,5 Stunden auf 100 Prozent. Nach der Testfahrt zeigt der Bordcomputer 18,2 kWh/100 km Verbrauch an – nur 1,5 kWh über der Herstellerangabe.

Bleibt noch der Preis des bZ4X Touring. Die 4x4-Version startet bei knapp 55'000 Franken, die Basisversion gibts ab 46'900 Franken. Billig ist das nicht, doch verglichen beispielsweise mit dem VW ID.7 Tourer ist es doch günstig. Denn der VW-Stromerkombi startet mit 286 PS und Hinterradantrieb bei über 61'000 Franken, die 340 PS starke 4x4-Version kostet nochmals 17'000 Franken mehr. Dafür bietet der ID.7 Tourer mehr Reichweite. Doch wer weniger auf Langstreckentauglichkeit Wert legt und mehr auf Platz und Geländegängigkeit setzt, wird mit dem neuen Toyota-E-Kombi sicher gut bedient.