Mit einer Fahrt vom Europa-Hauptsitz Göteborg quer durch Europa bis nach Marokko zur weltgrössten Solaranlage will Polestar die Qualitäten des neuen Luxusstromers Polestar 5 beweisen. SonntagsBlick fährt die letzte Etappe in Nordafrika mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polestar 5 meistert 600-km-Wüstenfahrt bei 41 Grad von Marrakesch nach Ouarzazate.

Marokkanische Polizei stoppt unser Elektroauto nach einem Überholmanöver.

Keine öffentlichen Ladestationen entdeckt, Reichweite für 300 km problemlos ausreichend.

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

600 Kilometer marokkanische Wüste, fast 900 PS und kaum Bodenfreiheit: Der Trip im neuen, rein elektrischen Polestar 5 von Marrakesch nach Ouarzazate verspricht Abenteuer. Wir fahren die letzte Etappe des 6200-Kilometer-Härtetests.

Am Flughafen in Marrakesch angekommen heisst es sofort umsteigen. Bei 41 Grad Aussentemperatur setze ich mich ans Steuer des angenehm heruntergekühlten Polestar 5. Die zusammen mit Recaro entwickelten Vordersitze sind nicht nur bequem, sondern lassen sich belüften und bieten – angenehm nach dem dreieinhalbstündigen Flug – auch verschiedene Massagefunktionen. Allein dies zeigt: Der Slogan «Nur Fliegen ist schöner» gilt schon lange nicht mehr.

Erneut keine Heckscheibe

Eigentlich ist der 1,42 Meter flache, 5,09 Meter lange und 2 Meter breite Polestar 5 ein Vierplätzer. Doch die hintere Mittelarmlehne lässt sich hochklappen und so für kürzere Fahrten ein fünfter Sitz generieren. Wirklich komfortabel ist dies jedoch nicht. Eine Heckscheibe gibts wie beim Polestar 4 nicht. Stattdessen projiziert eine Heckkamera ihr Bild gestochen scharf auf den «Innenspiegel». Angenehm, dass es dazu herkömmliche Aussenspiegel statt Kamerabilder gibt. Das über 2 Meter lange Panoramadach sorgt zusammen mit der weit nach hinten gezogenen Dachlinie und dem extravaganten Heck für eine elegante Optik. Für hinten sitzende Passagiere bleibt dennoch erstaunlich viel Kopffreiheit.

DCX STORY: doc867kus8fu0ox5005cb5 [Polestar – und das neue Modell 5]

Doch zurück zu unserem Trip. Kaum losgefahren, stehen wir im Stau. Der Grund wird schnell klar: Heute ist ein religiöser Hauptfeiertag, das sogenannte Opferfest Eid al-Adha. Der wichtigste islamische Feiertag, an dem im ganzen Land traditionell die Familien zusammenkommen und ein Lamm geopfert wird. Gefühlt ist an diesem Tag jeder auf den Strassen Marokkos unterwegs, der gehen oder fahren kann.

Fahren wie auf der Spielkonsole

Dank Google-Navi im Auto lassen wir Marrakesch dennoch verhältnismässig schnell hinter uns, und fahren auf gut ausgebauten Strassen Richtung Ouarzazate. Im dichten Verkehr – vom Eselskarren über viele Mopeds, alte Peugeots und modernere Dacias bis zu stinkenden Bussen – schlängeln wir in unserem modernen, in weniger als 4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigenden Stromer fast wie ein Ufo durch den Verkehr. Obwohl es meist nur zwei markierte Fahrbahnen gibt, sind wir häufig zu viert nebeneinander unterwegs – das Überholen erinnert stark an Fahrten auf der Spielkonsole und erfordert Konzentration.

Polestar 5 Performance im Schnellcheck Antrieb: 2 Elektromotoren, 884 PS (650 kW), 1015 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,2 s, Spitze 250 km/h, Batterie (netto) 106 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/350 kW, Reichweite WLTP 550 km

Masse: L/B/H 5,09/2,02/1,42 m, Gewicht 2465 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1800 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 365–1128 l + Frunk 62 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 21,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO 2 , Energieeffizienz C

Preise: ab 135'000 Fr., Basisversion Dual Motor ab 115'000 Fr. Antrieb: 2 Elektromotoren, 884 PS (650 kW), 1015 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Allradantrieb

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 3,2 s, Spitze 250 km/h, Batterie (netto) 106 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/350 kW, Reichweite WLTP 550 km

Masse: L/B/H 5,09/2,02/1,42 m, Gewicht 2465 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1800 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 365–1128 l + Frunk 62 l

Umwelt: Verbrauch WLTP 21,2 kWh/100 km = 0/0 g/km CO 2 , Energieeffizienz C

Preise: ab 135'000 Fr., Basisversion Dual Motor ab 115'000 Fr. Mehr

Viel Verkehr bedeutet viele Kontrollen. Nach einem Überholmanöver winkt uns die Polizei mit der Laserpistole raus. Der Grund: Wir haben eine kaum sichtbare Sicherheitslinie überfahren. Diskutieren ist zwecklos, die Busse unvermeidbar. Da wir keine Landeswährung dabei haben und der Beamte keine Kreditkarte nimmt, gibt er sich schliesslich mit den bar bezahlten 40 Euro zufrieden. Unsere Fahrt kann weitergehen. Nach rund 200 Kilometern und fast fünf Stunden kommen wir schliesslich an unserem Ziel – einem der grössten Solarparks der Welt – in Ouarzazate an.

Auch auf schlechten Strassen im Element

Die Rückfahrt nach Marrakesch tags darauf auf der alten Verbindungsstrasse ist landschaftlich noch reizvoller als am Vortag auf der Schnellstrasse. Und da Marokko am Tag nach dem grossen Fest wie ausgestorben ist (in den Dörfern sieht es abfallmässig allerdings wie in Zürich nach der Street Parade aus), kommen wir auf den sehr kurvenreichen und teils extrem schmalen Strässchen dennoch sehr flott vorwärts.

Solarkomplex Noor in Ouarzazate Marokko nutzt die Kraft der Sonne, um sich von fossilen Energien unabhängiger zu machen. Auf einer Fläche von 3000 Hektar (rund 4000 Fussballfelder!) trocken-heisser Geröllwüste ist seit 2016 unweit der Stadt Ouarzazate einer der grössten Solarkomplexe der Welt entstanden. Licht – arabisch noor – ist der Name des gewaltig anmutenden Ensembles, das aus vier Grossprojekten besteht. Das erste, NOORo 1 mit einer Kapazität von 160 Megawatt, produziert rund 400 Gigawattstunden Strom im Jahr. Also so viel, wie durchschnittlich rund 400’000 Menschen in Marokko verbrauchen. Imposant zu beobachten, wie auf dem gigantischen Areal über eine halbe Million Parabolspiegel alle paar Minuten ruckeln, um so der Sonne zu folgen und wegen der Erddrehung stets den optimalen Winkel anzupassen. Dieses solarthermische Kraftwerk wird noch auf viele Jahre hinaus auf effiziente, ökologische und sozialverträgliche Art elektrische Energie erzeugen und gleichzeitig Treibhausgasemissionen (von aktuell jährlich rund 230’000 Tonnen CO₂) einsparen. Parabolspiegel, so weit das Auge reicht im Solarpark NOORo 1 in Ouarzazate. Adam Warner Marokko nutzt die Kraft der Sonne, um sich von fossilen Energien unabhängiger zu machen. Auf einer Fläche von 3000 Hektar (rund 4000 Fussballfelder!) trocken-heisser Geröllwüste ist seit 2016 unweit der Stadt Ouarzazate einer der grössten Solarkomplexe der Welt entstanden. Licht – arabisch noor – ist der Name des gewaltig anmutenden Ensembles, das aus vier Grossprojekten besteht. Das erste, NOORo 1 mit einer Kapazität von 160 Megawatt, produziert rund 400 Gigawattstunden Strom im Jahr. Also so viel, wie durchschnittlich rund 400’000 Menschen in Marokko verbrauchen. Imposant zu beobachten, wie auf dem gigantischen Areal über eine halbe Million Parabolspiegel alle paar Minuten ruckeln, um so der Sonne zu folgen und wegen der Erddrehung stets den optimalen Winkel anzupassen. Dieses solarthermische Kraftwerk wird noch auf viele Jahre hinaus auf effiziente, ökologische und sozialverträgliche Art elektrische Energie erzeugen und gleichzeitig Treibhausgasemissionen (von aktuell jährlich rund 230’000 Tonnen CO₂) einsparen. Mehr

Der Polestar 5 beweist dabei, dass er nicht nur ein wunderbarer Gleiter auf gut ausgebauten Strassen ist, sondern dass er auch auf schlechten Pfaden hohen Komfort bietet. Das gilt vor allem für die Performance-Version mit ihren adaptiven MagneRide-Dämpfern. Sie erfassen die Strasse bis zu 1000-mal pro Sekunde und passen sich mittels einer magnetisierten Flüssigkeit blitzschnell an. Trotz seiner Länge von über 5 Metern und 2,5 Tonnen Gewicht bleibt der GT so selbst bei flotter Fahrt und in engen Kurven stets agil und kontrolliert. Dabei helfen auch seine ausgewogene Gewichtsverteilung von 50:50 und der niedrige Schwerpunkt.

Und wie siehts mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Marokko aus? Die je rund 300 Kilometer Tagesdistanz schaffte der Polestar 5 natürlich locker ohne Ladestopp. Doch wo die den Tross begleitenden Polestar-Techniker die Fahrzeuge über Nacht aufgeladen haben, bleibt ihr Geheimnis. Wir haben jedenfalls auf der ganzen Route keine einzige öffentliche Ladestation entdeckt – weder auf dem Navi-Bildschirm noch am Strassenrand.