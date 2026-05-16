Mercedes rührt die Werbetrommel: Über 2000 neue Teile würden das grösste Update in der Geschichte der S-Klasse bedeuten. Aber glänzt der Luxus-Schlitten nur im Prospekt? Wir haben den neuen S 580 e 4Matic EQ von Hamburg an die Ostsee gescheucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mercedes präsentiert überarbeitete S-Klasse mit modernisiertem Design und optimierten Antrieben

Neues KI-gestütztes System MB.OS mit ChatGPT-4 und Google Gemini

S 580 e 4Matic EQ erreicht 100 km/h in 4,4 Sekunden, 585 PS Leistung

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Die modernisierte Optik gefällt. Mit 5,19 Metern Länge – die Langversion misst gar 5,30 Meter – wirkt die S-Klasse imposant und elegant zugleich. Und viel leichtfüssiger als BMWs rollende 7er-Festung, die gerade an der Auto China in Peking enthüllt wurde. Dass der Stern auf der Motorhaube jetzt leuchtet (ist in Europa allerdings noch nicht zugelassen), erwarten wir inzwischen von einem Luxusauto. Das kann ja mittlerweile jeder VW oder Opel. Ob es allerdings das Sternenmeer im deutlich grösseren, ebenfalls beleuchteten Kühlergrill braucht – und zusätzlich auch in den Scheinwerfern und den Heckleuchten? Na ja, Kundinnen und Kunden in China und Amerika dürfte es sicher gefallen.

Auch innen wirds moderner. Das Platzangebot ist gewohnt feudal, das Leder edel. Die Sitze vorne und hinten sind bequem mit genügend langer Beinauflage. Sie bieten guten Seitenhalt und natürlich diverse Massage- und Lüftungsfunktionen. Bei den Bildschirmen im Cockpit allerdings nichts Neues: Drei einzelne Screens verstecken sich unter einem durchgehenden Glas und suggerieren so einen Riesenbildschirm. Das gabs allerdings schon vor dem Facelift. Immerhin hat Mercedes bei der Software aufgerüstet. Das digitale Rückgrat bildet das sogenannte MB.OS mit der inzwischen vierten MBUX-Generation. Bedeutet: Der KI-unterstützte «Hey-Mercedes»-Assistent nutzt unter anderem ChatGPT-4o, Microsoft Bing sowie Google Gemini – und setzt so unsere Anweisungen stets korrekt um.

Viel heisse Luft – aber sauber

Für die EQ genannten Plug-in-Antriebe (rein elektrisch gibts die S-Klasse nicht) wurde einiges optimiert. Bei unserem Testwagen arbeitet unter der Haube ein verfeinerter Sechszylinder. Mercedes hat so lange an Details wie Ein- und Auslasskanälen und Nockenwellen gefeilt, bis der Motor flüsterte. Das Ergebnis: Selbst bei Vollgas auf der Autobahn bleibts im Cockpit still wie in einer Kirche. Der Verbrenner wurde zudem für die Abgasnorm Euro 7 vorbereitet. Ein Techniker erklärt: «Damit die Abgase sauber genug sind, muss der Motor extrem schnell heiss werden.» Das sorgt für Hitzestau unter der Haube. Mercedes kontert das mit einem Arsenal an Spoilern und Luftleitblechen im Motorraum. Ganz schön viel Aufwand für ein bisschen saubere Luft.

Mercedes S 580 e 4Matic EQ im Schnellcheck Antrieb: Plug-in-Hybrid, 3.0-R6-Benziner + Elektromotor, Systemleistung 585 PS (430 kW), 750 Nm, 9-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,4 s, Spitze 250 km/h

Masse: L/B/H 5,19/1,92/1,50 m, Gewicht 2495 kg

Umwelt: Verbrauch WLTP 3,0 l + 18,2 kWh/100 km, 73 g/km CO 2 , Energieeffizienz E

Preis: ab 164’800 Franken, Basis S 350 d, 336 PS, ab 142’100 Fr. Antrieb: Plug-in-Hybrid, 3.0-R6-Benziner + Elektromotor, Systemleistung 585 PS (430 kW), 750 Nm, 9-Gang-Automatik, 4x4

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,4 s, Spitze 250 km/h

Masse: L/B/H 5,19/1,92/1,50 m, Gewicht 2495 kg

Umwelt: Verbrauch WLTP 3,0 l + 18,2 kWh/100 km, 73 g/km CO 2 , Energieeffizienz E

Preis: ab 164’800 Franken, Basis S 350 d, 336 PS, ab 142’100 Fr. Mehr

Leistung und Verbrauch überzeugen. Beim S 580 e mit Allradlenkung ergibt die angenehm zusammenarbeitende Combo aus Benziner und E-Motor 585 PS (430 kW) sowie 750 Nm Systemleistung – 75 PS mehr als beim Vorgänger. Damit hat man wirklich Kraft ohne Ende. In nur 4,4 Sekunden gehts mit dem 2,5 Tonnen schweren Nobelhobel auf Tempo 100. Auf der Fahrt zur Ostsee, über längere Autobahnabschnitte mit freiem Tempolimit, kamen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von 6,6 Liter und 17,0 kWh. Mercedes gibt 3,0 l/100 km und 18,2 kWh/100 km an. Da wir uns vom Navi leiten liessen, legte das intelligente Energiemanagementsystem eine Punktlandung hin. Am Ziel unserer Fahrt hatten wir noch zwei Prozent Restkapazität im 22 kWh grossen Akku.

Fazit: Mercedes hat viel gefeilt und optimiert. Die S-Klasse bleibt damit der Goldstandard für Komfort. Doch die versprochene Revolution? Die gibts nicht. Was es dafür gibt, sind weiterhin vergoldete Preisschilder: Der von uns gefahrene Flüster-Plug-in startet bei knapp 165'000 Franken.

Modellübersicht: Mercedes S-Klasse in der Schweiz

Modell Antrieb Systemleistung Preis in CHF S 350 d 4Matic 6 Zyl. Diesel Mildhybrid 336 PS 142'100.– S 450 4Matic 6 Zyl. Benzin Mildhybrid 404 PS 147'400.– S 450 e EQ 6 Zyl. Plug-in-Hybrid 435 PS 147'500.– S 450 d 4Matic 6 Zyl. Diesel Mildhybrid 390 PS 154'300.– S 500 4Matic 6 Zyl. Benzin Mildhybrid 472 PS 158'100.– S 580 e 4Matic EQ 6 Zyl. Benzin Plug-in-Hybrid 585 PS 164'800.– S 580 4Matic 8 Zyl. Benzin Mildhybrid 550 PS 165'500.– Varianten mit langem Radstand kosten

CHF 7000.– Aufpreis









