Warum fahren viele E-Trottis ohne Licht?

Experte Stefan Eichenberger vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Teamleiter urbane Mobilität und Produktetests in der Abteilung Test & Technik.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft E-Trottinette müssen laut Schweizer Gesetz mit Licht ausgestattet sein

Viele günstige Modelle schalten das Licht nicht automatisch ein

Busse kostet 20 Franken tagsüber, 40 bis 60 Franken nachts

Stefan Eichenberger

Warum sehe ich nachts immer wieder E-Trottinetts, die ohne Licht unterwegs sind? Ist das nicht obligatorisch?

K. Huber, per Mail

Lenkende von E-Trottinetts sind oft Kritik ausgesetzt. Wenn sie dann noch andere Verkehrsteilnehmende im Dunkeln «erschrecken», ist dies nicht gerade hilfreich. E-Trottinette gelten in der Schweiz als Leicht-Motorfahrräder und müssen sogar tagsüber mit Tagfahrlicht unterwegs sein. Gleiches gilt übrigens auch für «langsame» E-Bikes bis 25 km/h Tretunterstützung.

Vorgeschrieben sind ein weisses Frontlicht und ein rotes Rücklicht. Die Beleuchtung muss auf 100 Meter Entfernung sichtbar sein und darf nicht blenden. Wer tagsüber ohne Licht erwischt wird, muss theoretisch mit einer Busse von mindestens 20 Franken rechnen. Nachts sind es auf einer beleuchteten Strasse 40, auf einer unbeleuchteten 60 Franken Busse.

Das Problem ist, dass viele vor allem günstige E-Trottinette die Beleuchtung beim Einschalten des Geräts nicht automatisch einschalten, womit Fahrerinnen und Fahrer leider sehr oft ohne Licht unterwegs sind. Vor allem in der Nacht kann dies fatal sein, da die Trottis bei schummriger oder fehlender Strassenbeleuchtung kaum sichtbar sind. Sind die Lenkenden dann auch noch dunkel angezogen – also etwa ohne reflektierende Kleidung – passieren oft schlimme Unfälle, weil sie einfach nicht gesehen werden. Die Statistiken zeigen übrigens, dass sich bei Kollisionen, bei welchen E-Trottinetts involviert sind, mehrheitlich die Fahrerinnen und Fahrer der Trottis verletzen. Wer heil durch die Nacht kommen will, sollte vor der Fahrt kurz kontrollieren, ob das Licht wirklich eingeschaltet ist.

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