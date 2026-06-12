Experte Martin Bolliger vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitgliedern der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist auf Elektromobilität spezialisiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Powerstations für Wohnmobile kosten 500 bis über 1000 Franken.

Modelle unterscheiden sich in Leistung, Anschlüssen, Gewicht und Erweiterbarkeit.

USB-C mit 140 Watt nötig für Laptop.

Martin Bolliger

Wir werden bei unserer nächsten Wohnmobilreise nicht ausschliesslich auf Campingplätzen Halt machen. Deshalb möchten wir uns eine Powerstation anschaffen. Was müssen wir da beachten?

L. Fischer, per Mail

Wer mit dem Wohnmobil abseits von Campingplätzen steht, braucht Strom. Mobile Powerstations liefern Saft für Kaffeemaschine, Laptop und Kühlbox. Sie machen Camper unabhängig (auch interessant: So viel kostet Camping 2026 in der Schweiz und in Europa).

Eigene Wünsche zuerst definieren

Preislich kann man sich bei den Powerstations von 750 bis 1500 Wattstunden (Wh) von etwa 500 bis etwas über 1000 Franken bewegen. Aber Vorsicht: Es gibt auch Produkte, bei denen sicherheitsrelevante Mängel bestehen. Vor dem Kauf sollte man also erst einmal die eigenen Wünsche an die Powerstation definieren, wie maximale Leistung, Anzahl und Art der Ausgänge, Display, App oder Erweiterbarkeit.

Auch die Abmessungen mit Griff, Volumen und Gewicht der Powerstation sollten beachtet werden, um das richtige Modell für den gewünschten Einsatzzweck zu wählen. Neben normalen 230-Volt-Steckdosen (Wechselstrom), 12-Volt-Steckdosen (Gleichstrom), USB-A- und USB-C-Buchsen fürs Handy lohnt sich ein Blick auf die Details. Wer den Laptop laden will, braucht einen USB-C-Anschluss mit einer Leistung von 140 Watt. Ein Display ist ausgesprochen nützlich für einen schnellen Überblick der aktuellen Leistungs- und Laufzeitdaten.

Wird die Box im Camper versteckt eingebaut, ist eine Smartphone-App zur Steuerung sinnvoll. Wer die Box mit einer Solaranlage laden will, muss vorab prüfen, ob die Stecker und die Leistung der Paneele überhaupt zum Gerät passen. Und schliesslich sollte man beim Betrieb immer die Anschlusswerte der angeschlossenen Stromverbraucher und die maximale Leistung der Powerstation beachten. Schöne Powerferien!