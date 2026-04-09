Darum gehts
- Motorradreifen vor Saisonstart prüfen: Luftdruck, Profiltiefe und Reifenstruktur wichtig
- Auf eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern achten
- DOT-Kennzeichnung gibt Produktionsdatum an, wichtig für Sicherheit älterer Reifen
Ich will meinen Töff fit für die neue Saison machen und bin mir nicht sicher, ob ich die Pneus wechseln sollte. Worauf muss ich bei den Reifen achten?
B. Ackermann, per Mail
Reifen gehören zu den sicherheitsrelevantesten Komponenten eines Motorrads. Ihr Zustand entscheidet über Haftung, Bremsweg und Stabilität. Bevor die ersten Kilometer der Saison gefahren werden, sollten Fahrerinnen und Fahrer den technischen Ist-Zustand konsequent prüfen. Zentral sind drei Faktoren: Luftdruck, Profiltiefe und Reifenstruktur.
Der korrekte Luftdruck nach Herstellerangaben ist entscheidend für Grip in Schräglage und sauberes Einlenken. Zu wenig Druck führt zu instabilem Fahrverhalten, verlängert den Bremsweg und begünstigt unregelmässigen Verschleiss. Der Luftdruck sollte regelmässig kontrolliert werden – insbesondere vor längeren Touren und gerade jetzt zum anstehenden Saisonstart.
Mindestprofiltiefe wie bei Autos
Für die Profiltiefe gilt auch bei Motorradreifen ein Mindestwert von 1,6 mm. Wichtig: Der Tread Wear Indicator (TWI), besser bekannt als Reifenverschleissanzeige, markiert bei Motorrädern teilweise lediglich 0,8 mm und zeigt damit nicht die gesetzliche Grenze an. Zusätzlich sollte das gesamte Ablaufbild beurteilt werden. Einseitiger Abrieb, Sägezahnprofil oder ein zu hohes Reifenalter wirken sich negativ auf die Fahrstabilität aus.
Vor jedem Saisonstart ist eine sorgfältige Sichtkontrolle Pflicht: Risse, Verfärbungen oder poröse Stellen deuten auf Materialermüdung hin. Mit der Handfläche über das Profil zu fahren hilft, allfällige Unregelmässigkeiten aufzudecken. Auch wenn ausreichend Profil vorhanden ist, kann ein überalterter Reifen sicherheitskritisch werden. Das Produktionsdatum lässt sich anhand der DOT-Kennzeichnung einfach feststellen.
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