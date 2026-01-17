Experte Erich Schwizer vom TCS, mit über 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist Senior Experte Test & Technik.

Autobatterien halten vier bis sechs Jahre, Test in Garage empfohlen

Jede handwerklich durchschnittlich begabte Person denkt sicher, sie könne eine kaputte Starterbatterie selbst wechseln. Wer das tun möchte, sollte allerdings ein paar wichtige Punkte beachten und über die nötigen Grundkenntnisse verfügen. Bei einem älteren Fahrzeug ist es eher möglich. Bei modernen Fahrzeugen, insbesondere bei Modellen mit Start-Stopp-Automatik, empfehle ich, die Batterie nicht selbst zu wechseln.

Fehlfunktionen als Folge möglich

Das hat folgende Gründe: Während der Dauer, bei der die Batterie vom Auto getrennt wird, sollte das Bordnetz extern mit Strom versorgt werden. Wenn das nicht gemacht wird, gehen die Einstellungen des Navigations- und Multimediasystems sowie Daten von elektrischen Sitzpositionen, Wegfahrsperre, Telefonbuch etc. verloren. In vielen Fällen muss dem Batteriemanagementsystem (BMS) im Auto mitgeteilt werden, dass eine neue Batterie eingebaut wurde, damit die Start-Stopp-Automatik und alle Elemente der Komfortelektronik wieder einwandfrei funktionieren. Dazu ist ein spezielles Gerät wie ein Diagnosetester nötig.

Des Weiteren muss man wissen, welcher Batterie-Typ ins Fahrzeug gehört: AGM, EFB oder eine normale Blei-Säure-Batterie. Wer nicht auf Anhieb weiss, wo sie verbaut ist, sollte es der Garage überlassen. Eine Batterie hält übrigens vier bis sechs Jahre. Wenn sich die Lebenszeit dem Ende neigt, merkt man dies nach längerem Stehen des Fahrzeugs oder unter Umständen schon am Morgen, am Geräusch des Anlassers, dass dieser mit weniger Energie dreht. Bleibt ein Fahrzeug längere Zeit ungenutzt, kann je nach Modell auch mal von einem Tag auf den anderen «Schluss sein». Dann ist Starthilfe nötig (hier gehts zum Ratgeber). Wer eine solche Situation vermeiden möchte, kann seine Batterie in einer Garage testen lassen.