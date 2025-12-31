Funktioniert Rekuperieren beim E-Auto auch im Winter?

Experte Martin Bolliger vom TCS, mit 1,6 Millionen Mitglieder der grösste Mobilitätsclub der Schweiz, ist auf Elektromobilität spezialisiert.

Darum gehts Regeneratives Bremsen bei Elektroautos funktioniert auch im Winter, mit Einschränkungen

Rekuperation spart Energie, erhöht Reichweite und reduziert Verschleiss der Bremsen

20 bis 30 Prozent der Energie können im Alltag zurückgewonnen werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Martin Bolliger

Funktioniert regeneratives Bremsen und somit die Rekuperation bei Elektroautos auch im Winter?

R. Hubli, per Mail

Vielleicht erst eine kurze Einführung. Elektrofahrzeuge können bei jedem Verzögern und Bremsen Energie zurückgewinnen und sie wieder in der Batterie speichern. Rund 20 bis 30 Prozent der Energie können so im Alltag zurückgewonnen werden. Wir sprechen hier von Rekuperation.

Die Intensität der Rekuperation kann bei den meisten Elektrofahrzeugen über die Fahrmodi eingestellt werden. Beim «One-Pedal-Driving» verlangsamt das Auto sogar bis zum Stillstand, wenn man den Fuss vom Gas nimmt. Gefahren wird dann praktisch ausschliesslich mit dem Gaspedal, das Bremspedal wird dann nur noch gebraucht, wenn man wirklich heftig «in die Eisen steigen» muss. Neben dem Gewinn zusätzlicher Energie und Reichweite bringt die Rekuperation einen zusätzlichen Vorteil: Sie verringert den Verschleiss von Bremsscheiben und Bremsbelägen.

Rekuperation – aber mit Einschränkungen

Wenn jetzt im Winter auf schneebedeckter Fahrbahn oder bei Eisglätte die Rekuperation auf eine starke Bremswirkung eingestellt ist, könnte dies beim Verzögern auf rutschigem Untergrund tatsächlich zu einer unerwünschten Instabilität des Fahrzeugs führen. Meistens überwacht das ABS (Antiblockiersystem) aber auch diese Situationen und stabilisiert das Fahrzeug im Notfall.

Die meisten Elektroautos reduzieren bei Kälte zudem automatisch die Energierückgewinnung. Sei es – wie vorhin erwähnt – wegen der drohenden Schleudergefahr bei schwierigen Strassenverhältnissen, oder weil die Akkus bei kaltem Wetter nicht mit der hohen Leistung des Energierückgewinnungssystems aufgeladen werden können.

Was aber für alle, egal ob Elektro- oder Verbrennerautofahrende gleich bleibt: Wenn man im Winter fährt, seine Fahrweise ideal anpasst und gute Winterreifen aufgezogen hat, hat man schon die halbe Miete für eine sichere Fahrt.