Erich Schwizer

Es gibt verschiedene Levels beim autonomen Fahren. Nur: Fahren wir heute überhaupt schon autonom oder bloss automatisiert – und was sind die Unterschiede?

D. Strub, per Mail

Tatsächlich sprechen wir heute beim automatisierten Fahren von fünf Levels. Die meisten von uns sind mit Level null, also keine Automatisierung, oder Level 1, dem assistierten Fahren mit Tempomat oder Abstandsregler, unterwegs. Auch Level 2, teilautomatisiertes Fahren mit zum Beispiel automatischem Einparken oder Rückfahrassistent, ist schon weit verbreitet.

Bis und mit Level 2 ist bei uns in der Schweiz automatisiertes Fahren erlaubt. Das heisst allerdings, der Fahrer oder die Fahrerin muss dabei die Umgebung permanent überwachen und das Fahrzeug stets beherrschen können. Am Steuer das Handy bedienen, Film schauen oder gar ein Buch lesen ist bei uns während der Fahrt folglich noch nicht erlaubt.

Von autonomem Fahren sprechen wir erst, wenn wir im Auto tatsächlich nur noch Passagiere sind ...

Bei uns ist Level 3 noch nicht erlaubt

In Deutschland dagegen ist mit entsprechend ausgerüsteten und typengenehmigten Fahrzeugen bereits automatisiertes Fahren auf Level 3 möglich – und legal. Auf Level 3 dürfen wir als Fahrer oder Fahrerin das Lenkrad in einem vom Fahrzeughersteller bestimmten Einsatzbereich loslassen. Das Auto fährt dann völlig selbstständig. Der Fahrer oder die Fahrerin muss jedoch stets bereit sein, innert kurzer Zeit die Kontrolle des Fahrzeugs wieder zu übernehmen, wenn das System dazu auffordert.

In der Schweiz arbeitet der Bund derzeit Vorschriften aus, um bei uns wie in Deutschland Level-3-Fahrten auf Autobahnen zu genehmigen. Möglich wird dies dann aber nur mit einem entsprechend typengenehmigten Fahrzeug sein. Aktuell in Europa noch weit entfernt sind wir von Level 4 und 5, dem hochautomatisierten beziehungsweise vollautomatisierten Fahren. Bei Level 4 wird man quasi zum Passagier und darf gar am Steuer schlafen. Das Fahrzeug bewältigt bestimmte Strecken völlig eigenständig. Und bei Level 5 wird es dann nur noch Passagiere und keine Lenkenden mehr geben.

Doch um nochmals auf Ihre Frage zurückzukommen: Heute fahren wir auf unseren Strassen automatisiert. Begrifflich spricht man erst bei Level 5 von autonomem Fahren.