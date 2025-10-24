Darum gehts
- Besucher der Auto Zürich können an der EV Experience diverse Elektromodelle testen
- Experten begleiten Testfahrten und beantworten Fragen zur E-Mobilität
- Über 40 verschiedene vollelektrische Fahrzeuge stehen zur Auswahl
In der Schweiz steigen immer mehr Menschen auf ein Elektroauto um. Das zunehmende Interesse spüren auch die Organisatoren der EV Experience, die sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Auto Zürich etabliert hat. In diesem Jahr können Besucherinnen und Besucher der grössten Automesse der Schweiz deshalb aus über 40 verschiedenen vollelektrischen Fahrzeugen wählen – so vielen wie noch nie!
Interessierte können sich unter ev-experience.ch schon im Vorfeld der Auto Zürich gratis für eine Testfahrt in ihrem Favoriten anmelden. Die Bandbreite an Fahrzeugen ist gross: von City- und Kompaktmodellen wie Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, Kia EV4, Mazda 6e oder Toyota Urban Cruiser über Familienstromer wie BMW iX, Hyundai Ioniq 9 oder Volvo EX90 bis zu Elektrosportlern wie Alpine A290, Maserati GranTurismo Folgore oder Nissan Ariya Nismo. Auch die ebenfalls an der Auto Zürich immer präsenter werdenden chinesischen Hersteller BYD, MG und XPeng stellen zahlreiche Modelle für Probefahrten zur Verfügung.
- Alfa Romeo Junior Elettrica
- Abarth 600e
- Alpine A290
- BMW iX xDrive60
- BYD Dolphin Surf
- BYD Seal
- BYD Seal 6 DM-i Touring
- BYD Seal U DM-i
- BYD Sealion 7
- Cadillac Optiq 500 E4
- Cadillac Vistiq
- DS Automobiles No 8
- Fiat Grande Panda
- Ford Capri
- Ford Puma Gen-E
- Genesis GV60
- Genesis Electrified GV70
- Hyundai Ioniq 5 N
- Hyundai Ioniq 9
- Hyundai Inster
- Hyundai Kona Electric
- Jeep Compass
- Kia EV4
- KGM Musso EV
- Lucid Air Grand Touring
- Lucid Air Touring
- Maserati GranTurismo Folgore
- Maxus eTerron 9
- Mazda 6e
- MG Cyberster
- MG IM6
- Mini Countryman E
- Nissan Ariya Nismo
- Polestar 4
- Renault 4 E-Tech
- Renault 5 E-Tech
- Tesla Model Y
- Toyota Urban Cruiser
- Volvo EX30
- Volvo EX90
- XPeng G6
- XPeng G9
Experten vor Ort
Auf den rund 20-minütigen Testrunden werden die Teilnehmerinnen von Fahrzeugexperten begleitet, die alle Fragen zum entsprechenden Modell beantworten können. Alles, was benötigt wird, ist ein gültiger Fahrausweis. Unterstützt wird die EV Experience von den Elektroprofis von Sponsor Avia Volt, die Fragen rund um die E-Mobilität beantworten. Egal, ob es ums Laden zu Hause oder unterwegs, technische Spezifikationen, die Installation einer Wallbox, Lade-Apps oder Vergleiche zwischen Benzin-, Hybrid- und Elektroantrieb geht.
Nach dem Aus des Genfer Autosalons ist die Auto Zürich inzwischen die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität in unserem Land. Mit der Rekordzahl von rund 70 Marken lässt sie selbst im internationalen Vergleich wesentliche Messen hinter sich und ist 2025 die Automobilmesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa.
Die perfekte Gelegenheit, in den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon unter einem Dach die vielen automobilen Neuheiten zu vergleichen, bei exklusiven Oldtimern ins Schwärmen zu kommen oder an der EV-Experience mit einem der 45 verschiedenen Elektromodelle eine Testfahrt zu machen.
Datum/Öffnungszeiten: 30. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)
Ort: Messe Zürich
Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken
Infos: www.auto-zuerich.ch
