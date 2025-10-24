An der 39. Auto Zürich stehen den Besuchern im Rahmen der erneut stattfindenden EV Experience über 40 vollelektrische Modelle diverser Hersteller für Gratis-Testfahrten zur Verfügung. Sichere dir noch heute deinen Platz und melde dich online an.

1/8 Die EV Experience hat sich als fester Bestandteil der Auto Zürich etabliert. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Besucher der Auto Zürich können an der EV Experience diverse Elektromodelle testen

Experten begleiten Testfahrten und beantworten Fragen zur E-Mobilität

Über 40 verschiedene vollelektrische Fahrzeuge stehen zur Auswahl Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

In der Schweiz steigen immer mehr Menschen auf ein Elektroauto um. Das zunehmende Interesse spüren auch die Organisatoren der EV Experience, die sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Auto Zürich etabliert hat. In diesem Jahr können Besucherinnen und Besucher der grössten Automesse der Schweiz deshalb aus über 40 verschiedenen vollelektrischen Fahrzeugen wählen – so vielen wie noch nie!

Interessierte können sich unter ev-experience.ch schon im Vorfeld der Auto Zürich gratis für eine Testfahrt in ihrem Favoriten anmelden. Die Bandbreite an Fahrzeugen ist gross: von City- und Kompaktmodellen wie Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, Kia EV4, Mazda 6e oder Toyota Urban Cruiser über Familienstromer wie BMW iX, Hyundai Ioniq 9 oder Volvo EX90 bis zu Elektrosportlern wie Alpine A290, Maserati GranTurismo Folgore oder Nissan Ariya Nismo. Auch die ebenfalls an der Auto Zürich immer präsenter werdenden chinesischen Hersteller BYD, MG und XPeng stellen zahlreiche Modelle für Probefahrten zur Verfügung.

Diese E-Autos stehen für Tests bereit Alfa Romeo Junior Elettrica

Abarth 600e

Alpine A290

BMW iX xDrive60

BYD Dolphin Surf

BYD Seal

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal U DM-i

BYD Sealion 7

Cadillac Optiq 500 E4

Cadillac Vistiq

DS Automobiles No 8

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Ford Puma Gen-E

Genesis GV60

Genesis Electrified GV70

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Inster

Hyundai Kona Electric

Jeep Compass

Kia EV4

KGM Musso EV

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Touring

Maserati GranTurismo Folgore

Maxus eTerron 9

Mazda 6e

MG Cyberster

MG IM6

Mini Countryman E

Nissan Ariya Nismo

Polestar 4

Renault 4 E-Tech

Renault 5 E-Tech

Tesla Model Y

Toyota Urban Cruiser

Volvo EX30

Volvo EX90

XPeng G6

XPeng G9 Alfa Romeo Junior Elettrica

Abarth 600e

Alpine A290

BMW iX xDrive60

BYD Dolphin Surf

BYD Seal

BYD Seal 6 DM-i Touring

BYD Seal U DM-i

BYD Sealion 7

Cadillac Optiq 500 E4

Cadillac Vistiq

DS Automobiles No 8

Fiat Grande Panda

Ford Capri

Ford Puma Gen-E

Genesis GV60

Genesis Electrified GV70

Hyundai Ioniq 5 N

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Inster

Hyundai Kona Electric

Jeep Compass

Kia EV4

KGM Musso EV

Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Touring

Maserati GranTurismo Folgore

Maxus eTerron 9

Mazda 6e

MG Cyberster

MG IM6

Mini Countryman E

Nissan Ariya Nismo

Polestar 4

Renault 4 E-Tech

Renault 5 E-Tech

Tesla Model Y

Toyota Urban Cruiser

Volvo EX30

Volvo EX90

XPeng G6

XPeng G9 Mehr

Experten vor Ort

Auf den rund 20-minütigen Testrunden werden die Teilnehmerinnen von Fahrzeugexperten begleitet, die alle Fragen zum entsprechenden Modell beantworten können. Alles, was benötigt wird, ist ein gültiger Fahrausweis. Unterstützt wird die EV Experience von den Elektroprofis von Sponsor Avia Volt, die Fragen rund um die E-Mobilität beantworten. Egal, ob es ums Laden zu Hause oder unterwegs, technische Spezifikationen, die Installation einer Wallbox, Lade-Apps oder Vergleiche zwischen Benzin-, Hybrid- und Elektroantrieb geht.

Auto Zürich 2025 – das musst du wissen Nach dem Aus des Genfer Autosalons ist die Auto Zürich inzwischen die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität in unserem Land. Mit der Rekordzahl von rund 70 Marken lässt sie selbst im internationalen Vergleich wesentliche Messen hinter sich und ist 2025 die Automobilmesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa. Die perfekte Gelegenheit, in den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon unter einem Dach die vielen automobilen Neuheiten zu vergleichen, bei exklusiven Oldtimern ins Schwärmen zu kommen oder an der EV-Experience mit einem der 45 verschiedenen Elektromodelle eine Testfahrt zu machen. Datum/Öffnungszeiten: 30. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken

Infos: www.auto-zuerich.ch Nach dem Aus des Genfer Autosalons ist die Auto Zürich inzwischen die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität in unserem Land. Mit der Rekordzahl von rund 70 Marken lässt sie selbst im internationalen Vergleich wesentliche Messen hinter sich und ist 2025 die Automobilmesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa. Die perfekte Gelegenheit, in den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon unter einem Dach die vielen automobilen Neuheiten zu vergleichen, bei exklusiven Oldtimern ins Schwärmen zu kommen oder an der EV-Experience mit einem der 45 verschiedenen Elektromodelle eine Testfahrt zu machen. Datum/Öffnungszeiten: 30. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken

Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr