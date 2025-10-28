DE
Gönne dir einen VIP-Abend an der Auto Zürich

Mit dem traditionellen VIP-Eröffnungsabend geht die Auto Zürich in ihre 39. Runde. Blick-Leserinnen und -Leser können an diesem exklusiven Event der grössten Schweizer Automesse mit dabei sein und von einem Spezialpreis profitieren.
Publiziert: 11:19 Uhr
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Anhören
Offiziell öffnet die Auto Zürich 2025 am Donnerstag, 30. Oktober, ihre Tore. Doch Blick-Leserinnen können bereits an der VIP-Voreröffnung dabei sein.
  • Auto Zürich 2025 öffnet am 30. Oktober für das autoaffine Publikum
  • VIP-Voreröffnung am 29. Oktober mit exklusivem Catering-Dinner und Prominenz
  • Blick-Leser erhalten Spezialpreis: 134 statt 169 Franken für VIP-Tickets
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität
Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich 2025 öffnet am Donnerstag, 30. Oktober, offiziell ihre Türen für das autoaffine Publikum. Wie bereits in den Jahren zuvor haben Interessierte die Möglichkeit, Tickets für die VIP-Voreröffnung am Mittwochabend, 29. Oktober, zu erwerben, die sonst nur geladenen Gästen zugänglich ist.

Auto Zürich 2025 – das musst du wissen

Nach dem Aus des Genfer Autosalons ist die Auto Zürich inzwischen die wichtigste Messe rund um Neuwagen und Auto-Mobilität in unserem Land. Mit der Rekordzahl von rund 70 Marken lässt sie selbst im internationalen Vergleich wesentliche Messen hinter sich und ist 2025 die Automobilmesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa.

Die perfekte Gelegenheit, in den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon unter einem Dach die vielen automobilen Neuheiten zu vergleichen, bei exklusiven Oldtimern ins Schwärmen zu kommen oder an der EV-Experience mit einem der 45 verschiedenen Elektromodelle eine Testfahrt zu machen.

Datum/Öffnungszeiten: 30. Oktober bis 2. November 2025, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr)
Ort: Messe Zürich
Eintrittspreise: Erwachsene 21 Franken; AHV/IV-Bezüger 12 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 10 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 39 Franken; Dauerkarte 35 Franken
Infos: www.auto-zuerich.ch

Exklusiv für Blick-Leserinnen und -Leser bieten die Organisatoren einen Spezialpreis an: Statt für 169 Franken sind die Tickets für 134 erhältlich. Schlendere in entspannter Atmosphäre Seite an Seite mit Prominenz aus der Sport-, Musik- und Unterhaltungsbranche durch die Messehallen, geniesse ein köstliches Menü beim exklusiven Catering-Dinner und schaue dir die Highlights an der grössten Schweizer Automesse schon vor allen anderen an.

Tickets für die exklusive VIP-Party

Leserinnen und Leser, welche die Auto Zürich an den normalen Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag besichtigen wollen, profitieren ebenfalls von einem attraktiven Angebot: Sie zahlen für den Einmaleintritt an einem frei wählbaren Tag 12.35 statt 21 Franken. Beide Angebote können über die abgebildeten QR-Codes bezogen werden. Einfach Code mit dem Smartphone scannen, den Instruktionen auf der Seite folgen und sich Tickets zu exklusiven Konditionen sichern. Es lohnt sich!

Vergünstigter Einmaleintritt für die Besuchertage


