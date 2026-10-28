Luxus verbindet exklusives Design mit technischer Überlegenheit und einem Höchstmass an Komfort. Und neuerdings passt den Edelmarken auch die Nachhaltigkeit ins Konzept. Flüsterleises elektrisches Reisen gehört inzwischen zum Gipfel der Noblesse.

Darum gehts Luxusmarken elektrifizieren SUV und Limousinen zunehmend

Reichweiten gehen von 425 bis 900 km, Laden bis 400 kW

Preise starten bei 42'900 Franken

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

Bentley Torcal

Mit dem Torcal wird Bentley zum ersten Mal vollelektrisch. Zwei Motoren leisten bis zu 888 PS (653 kW) und 1350 Nm, womit der Torcal S in 2,9 Sekunden auf Tempo 100 sprintet. Die 113-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 600 Kilometer Reichweite, geladen wird mit bis zu 400 kW. Dazu gibts 460 Liter Kofferraum plus 90 Liter Frunk und Bentley-typischen Luxus. Die Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.

BMW i3

Mit dem neuen i3 elektrifiziert BMW erstmals die 3er-Reihe. Zum Start kommt der i3 als 40 xDrive und 50 xDrive. Zwei Elektromotoren leisten bis zu 469 PS (345 kW), die Reichweite beträgt bis zu 900 Kilometer. Dank 800-Volt-Technik lädt er mit bis zu 400 kW – Energie für rund 400 Kilometer soll in zehn Minuten nachgeladen sein. Produziert wird der i3 in München, die ersten Auslieferungen folgen im Herbst. Den i3 40 xDrive gibts ab 67'100 Franken.

Cadillac Optiq

Der Optiq ist Cadillacs kompakter Einstieg in die elektrische Luxusklasse. Zwei E-Motoren liefern Allradantrieb, 304 PS und 480 Nm. Die 75-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 425 Kilometer Reichweite, in 15 Minuten lassen sich bis zu 144 Kilometer nachladen. Innen gibts über 500 Liter Kofferraum, ein gebogenes 33-Zoll-Display und eine Mittelkonsole aus Tulpenholz und recyceltem Zeitungspapier. Der Einstiegspreis liegt bei 59'900 Franken.

DS N° 7

DS bringt mit dem N°7 seinen Komfort-SUV in eine neue Generation. Zur Wahl stehen ein 145 PS starker Hybrid sowie drei E-Versionen mit 230, 245 oder 350 PS, letztere mit 4x4. Die Long-Range-Version schafft dank 97,2-kWh-Batterie bis zu 740 Kilometer Reichweite, der Kofferraum fasst bis zu 560 Liter. Für Komfort sorgen je nach Ausstattung kameragesteuerte Dämpfer, klimatisierte Massagesitze sowie ein 16-Zoll-Zentraldisplay. Preise ab 42'900 Franken.

Lexus TZ

Auf 5,10 Metern Länge bietet der Lexus TZ Platz für sechs Personen. Die 4x4-Versionen leisten 313 oder 408 PS, bis zu 540 Kilometer Reichweite sind möglich. Die zweite Reihe bietet Einzelsitze, auch die dritte ist für Erwachsene ausgelegt. Von 10 auf 80 Prozent lädt der TZ in rund 30 Minuten. Dazu gibts bis zu 15 Jahre oder 250'000 Kilometer Garantie, auf die Batterie gar 10 Jahre und eine Million Kilometer. Marktstart ist 2027, die Preise sind noch offen.

Lucid Gravity

Bis zu sieben Plätze bietet Lucids grosser Elektro-SUV Gravity. Der Grand Touring leistet 839 PS (617 kW), der Touring 568 PS (418 kW). Je nach Version sind bis zu 739 Kilometer WLTP-Reichweite möglich. Dazu bietet der Gravity einen variablen Innenraum mit viel Platz für Familie und Gepäck sowie den für den US-Hersteller Lucid typischen Fokus auf Komfort und Leistung. Preise ab 103'900 Franken.

Mercedes GLA

Den beliebten Kompakt-SUV Mercedes GLA gibts neu auch rein elektrisch. Drei Versionen mit 224 bis 354 PS stehen zur Wahl, bis zu 656 Kilometer Reichweite sind möglich. Dank 800-Volt-Technik lädt er mit bis zu 320 kW. Innen gibts mehr Platz, ein Panoramadach und moderne Assistenzsysteme. Praktisch ist der zusätzliche Frunk vorne mit 107 Litern Ladevolumen, zum Beispiel fürs Ladekabel. Preise ab 52'200 Franken.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Polestar 4 SUV

Aus dem auffälligen Polestar 4 wird ein klassischerer SUV: mit aufrechterem Heck, Heckscheibe und deutlich mehr Gepäckraum. Bis zu 1665 Liter passen hinein. Zwei Elektroversionen mit 272 PS (200 kW) und Heckantrieb oder 544 PS (400 kW) und Allradantrieb stehen zur Wahl. Die 100-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 630 Kilometer Reichweite und lädt mit bis zu 200 kW. Neu sind zudem bidirektionales Laden und ein Camping-Modus. Preise ab 59'800 Franken.

Range Rover Electric

Erstmals vollelektrisch fährt der Range Rover vor – optisch fast unverändert und mit bis zu 550 PS sowie 850 Nm Drehmoment. Die grosse 118,5-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 600 Kilometer Reichweite und lädt mit maximal 350 kW in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Auch im Gelände bleibt der Range als Electric ein echter Range Rover: 90 Zentimeter Wattiefe und elektrische Allradtechnik inklusive. Preise ab 159'600 Franken.

Volvo XC60

Volvo überarbeitet seinen Bestseller XC60 umfassend und spendiert ihm einen neuen Long-Range-Plug-in-Hybrid. Die 41,2-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 200 Kilometer rein elektrische Reichweite. Die Systemleistung liegt bei 356 beziehungsweise 461 PS. Dazu gibts ein aufgefrischtes Design, ein neues Infotainment sowie eine weiterentwickelte Software- und Sensorplattform für zusätzliche Assistenzfunktionen. Preise ab 79'900 Franken.

Voyah Courage

Der Courage ist Voyahs neuer elektrischer Familien-SUV für die Schweiz. Zwei Elektromotoren leisten zusammen 435 PS (320 kW) und sorgen für Allradantrieb. Die 80-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 440 Kilometer Reichweite, geladen wird mit maximal 200 kW. Viel Platz gibts ebenfalls: Der Kofferraum fasst 527 bis 1400 Liter. Den umfangreich ausgestatteten Voyah gibts zum Einheitspreis von 43'990 Franken.

Zeekr 9X

Die Chinamarke Zeekr steigt mit dem 9X ins Luxus-SUV-Segment ein. Der 5,24 Meter lange Super-Hybrid kombiniert zwei E-Motoren mit einem Zweiliter-Turbobenziner als Range Extender und leistet bis zu 897 PS (660 kW). Rein elektrisch sind bis zu 179 Kilometer möglich, insgesamt 737 Kilometer. Dank 900-Volt-Technik lädt die Batterie in nur 9,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Dazu gibts Luftfederung, bis zu 2148 Liter Kofferraum und zwei Tonnen Anhängelast. Preise ab 117'500 Franken.