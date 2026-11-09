Die 39. Ausgabe der Auto Zürich geht als Autoshow der Rekorde in die Geschichtsbücher ein. Sonntagabend fällt eine weitere Bestmarke: Erstmals strömten weit mehr als 70'000 Besucherinnen und Besucher in die Oerliker Messehallen.

Darum gehts Die 39. Auto Zürich verzeichnete mit 78'913 Besuchenden einen neuen Publikumsrekord in Oerlikon

72 Marken zeigten in ausgebuchten Hallen über 100 Neuheiten und Premieren – so viele wie noch nie

Die EV Experience mit 48 E-Autos kam auf fast 2400 Buchungen für Gratis-Testfahrten in Zürich

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich hat sich von der Lokalmesse zur grössten Autoshow der Schweiz mit internationaler Strahlkraft entwickelt. Bereits Monate vor der Durchführung Anfang November war jeder Quadratmeter der Oerliker Messehallen ausgebucht. 72 Marken mit über 100 Neuheiten und Premieren waren seit letztem Donnerstag für vier Tage an der Auto Zürich zu bestaunen – so viele wie noch nie. «Damit sind wir die Automesse mit der grössten Markenvielfalt Europas», sagt Karl Bieri (76) stolz.

Und der Auto-Zürich-Präsident, der bereits vor 39 Jahren dabei war, als eine Handvoll Zürcher Garagisten in den Oerliker Züspa-Hallen mit einer kleinen Neuwagenausstellung starteten, darf Sonntababend die nächste Bestmarke der diesjährigen Autoshow der Rekorde verkünden: «Über 70'000 Besucherinnen und Besucher – auch das gabs in der Geschichte der Auto Zürich noch nie!» Exakt 78'913 Autofans wollen sich die 2026er-Ausgabe nicht entgehen lassen – fast 11'000 mehr als im Vorjahr, wo mit 68'053 Besuchern bereits ein Zuschauerrekord geknackt wurde.

Hoher Besuch, hohe Nachfrage

Die 39. Ausgabe startete am Mittwoch fulminant: Rund 4900 geladene Gäste strömten an die exklusive Voreröffnung, zu der auch Albert Rösti extra aus Bern anreiste – es war der erste Besuch eine Bundesrats an der Auto Zürich seit Christoph Blocher vor 22 Jahren. Auch die erneut durchgeführte EV Experience, bei der 48 E-Autos für gratis Testfahrten gebucht werden konnten, stiess wieder auf grosses Interesse: «Mit fast 2400 Buchungen war die EV Experience ein Publikumsmagnet. Das ist für uns und für den Handel ein grosser Erfolg», sagt Auto-Zürich-Geschäftsführerin Ines Nägeli (59).

Karl bieri ergänzt: «Dieser Zuspruch ist ein starkes Signal an Importeure und Handel: Die Menschen wollen Autos nicht nur auf dem Bildschirm sehen, sondern davorstehen, einsteigen und vergleichen. Mit diesem Rückenwind gehen wir in unsere 40. Ausgabe». Die nächste Auto Zürich findet vom 4 bis 7. November 2027 statt.