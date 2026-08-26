Genesis bietet seit Jahren exzellente Luxusfahrzeuge an, wird jedoch in der internationalen Premiumliga kaum wahrgenommen. Das soll sich mit einem neuen, gewaltigen Aushängeschild ändern: dem elektrischen GV90, der vor wenigen Tagen in San Francisco enthüllt wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Genesis GV90, ein Luxus-E-SUV, will ab 2026 in der Schweiz starten

Zwei Elektromotoren liefern 657 PS, 800 Nm und 240 km/h Spitzentempo

800-Volt-Technik lädt 123,5-kWh-Akku in 20 Minuten bis 80 Prozent

Patrick Solberg Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Die Genesis-Luxuslimousine G90 hatte gegen BMW 7er, Mercedes S-Klasse oder Audi A8 einen schweren Stand. Das soll sich mit dem Einstieg in die Liga der neuen Luxus-SUVs ändern – eine Klasse, die zunehmend von China-Marken dominiert wird.

Konkurrenz für deutsche Edel-SUVs

Der 5,28 Meter lange Crossover mit gegenläufig öffnenden Seitentüren ist die selbstbewusste Serienumsetzung der Konzeptstudie Genesis Neolun, die 2024 erstmals in New York (USA) enthüllt wurde. Angetrieben wird der neue Rivale von Modellen wie Audi Q9, BMW X7, Cadillac Escalade oder Mercedes GLS elektrisch. Und er schielt nicht nur seines Designs und der Komfortausstattung wegen gar nach oben zu Bentley Bentayga oder Maybach EQS SUV.

Zwei Elektromotoren liefern 657 PS (490 kW) und 800 Nm Drehmoment. In unter fünf Sekunden sprintet der Luxus-Riese auf Tempo 100, während die Spitze 240 km/h beträgt. Finale Werte stehen zwar noch nicht fest, jedoch soll der Korea-SUV 500 Kilometer weit stromern. Dank 800-Volt-Technik lädt der grosse 123,5-kWh-Akku in gut 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent.

Schweizer Marktstart noch ungewiss

Der elektrische Genesis GV90 – unterwegs auf der eMP-Plattform – verfügt über einen gigantischen Radstand von 3,25 Metern. Es gibt ihn als Standardversion mit sechs oder sieben Sitzplätzen oder als Edelversion «Neolun» mit Einzelsitzen im Fond. Zudem lassen sich die Frontsitze nach Wunsch um 180 Grad nach hinten drehen. Eine Allradlenkung mit 22 oder 24 Zoll grossen Rädern soll für Agilität auf Landstrasse oder Autobahn sowie ein handlicheres Rangieren in der City sorgen.

Ebenfalls wichtig ist natürlich das Komfortniveau des neuen Genesis GV90. Neben dem opulenten Raumangebot im Fond bietet er auch Luxusausstattung mit klimatisierten Einzelsitzen, Panoramadach, Grossdisplays zwischen 23 und 25 Zoll, Soundsystem mit 25 Boxen, elektrische Türen und eine adaptive Luftfederung. Ob und wann der Genesis-Riese GV90 in die Schweiz kommt, steht noch nicht fest. Folglich gibt es auch noch keine Preise.