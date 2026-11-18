Ein Absatz-Rückgang von fast 40 Prozent. Ein Hoffnungsträger, der einen desaströsen Fehlstart hinlegte. Was Volkswagen zuletzt in China erlebte, gleicht einem Albtraum. Trotzdem blicken die Wolfsburger vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Darum gehts VW lieferte in China im dritten Quartal 2026 405'800 Autos aus, 38,5 Prozent weniger als 2025

Im modernen Entwicklungszentrum in Hefei arbeiten rund 3000 Ingenieure. Mit Zulieferern sind es rund 10'000 Beschäftigte

Mit chinesischem Tempo und deutscher Gründlichkeit will VW in den nächsten Jahren aus der Krise fahren

Fabian Mechtel

Im Prüfzentrum von Hefei vergehen 15 Jahre in wenigen Wochen. Der Langhub-Prüfstand simuliert Strassenlasten, die 300'000 Kilometern und anderthalb Jahrzehnten Fahrzeugleben entsprechen. Jedes Bauteil wird gerüttelt, gestaucht und verdreht, bis es bricht oder beweist, dass es hält. Volkswagen nennt das den «Gold Standard»: rund 8000 Entwicklungs-Prüfzyklen und 2500 Tests, die ein neues Auto bestehen muss, bevor es zum Kunden darf. Für Branchenkenner ist das nichts Spektakuläres, eher etwas sehr Deutsches. Genau darauf setzt der Konzern jetzt in einem Markt, in dem er viele Jahre lang verloren hat.

Rund 3000 Ingenieure arbeiten bei der Volkswagen China Technology Company, kurz VCTC. Rechnet man die Zulieferer dazu, sind es etwa 10'000 Menschen, die hier in der neuen Herzkammer des Konzerns an den Autos für China entwickeln. Chef der Entwicklungsabteilung ist Thomas Ulbrich, früher Elektro-Vorstand in Wolfsburg. «Wir können nun Software-, Hardware- und Validierungsprozesse parallel durchführen», sagt er. Das klingt dröge und ist doch der Kern des Neuanfangs. Ein Fahrzeugprojekt muss nicht mehr nach Deutschland und zurück. Und Entwicklungsschleifen dauern Wochen statt Monate.

Verkaufszahlen eingebrochen

Wie dringend Volkswagen dieses Tempo braucht, zeigen die Zahlen (aktuell dazu: VW stoppt Milliardenprojekt für günstigere E-Autos). 2019 war in China noch jeder fünfte verkaufte PW ein VW, in den ersten acht Monaten dieses Jahres nur noch jeder zehnte. Im dritten Quartal 2026 lieferte der Konzern in China 405'800 Fahrzeuge aus, 38,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Das China-Minus machte mehr als 80 Prozent des gesamten Konzernrückgangs aus. Gleichzeitig schrumpfte der Gesamtmarkt in China in den ersten neun Monaten dieses Jahres um gut 21 Prozent, weil Kaufanreize ausliefen und Spritpreise stiegen.

VWs China-Vorstand Ralf Brandstätter spricht von einem «aussergewöhnlichen» Zustand des Marktes. Die Margen liegen kaum mehr über einem Prozent, Produktzyklen sind von sieben auf drei Jahre geschrumpft. Volkswagen müsse seine Kapazitäten «an die Marktrealität anpassen» und unnötige Doppelstrukturen abbauen.

Einst kam fast die Hälfte des Konzerngewinns aus China. Diese Zeiten sind vorbei. Das sagt man nicht nur deutlich, sondern auch ganz ohne Beschönigung. VW-Markenchef Thomas Schäfer macht sich für 2027 keine Illusionen. «Nächstes Jahr wird es nochmal tough. Aber wir müssen durchhalten, denn wir sind gut vorbereitet.»

iPhone als Vorbild

Das Entwicklungszentrum VCTC steht dabei für einen fundamentalen Paradigmenwechsel: den Übergang von reinen Kooperationen hin zur echten «Technological Ownership». Der XPeng-Ableger ID. Unyx 08 war im Rückblick deshalb nichts anderes als eine gekaufte Atempause. Ein Versuch, in kürzester Zeit ein vermeintlich wettbewerbsfähiges Auto auf den Markt zu drücken. Plattform, Fahrassistenz und Chips kommen dabei weitgehend vom chinesischen Partner. Verkauft hat VW davon zwischen April und August im Schnitt kaum mehr als 250 Stück pro Monat, geplant waren rund 3600.

Die eigentliche Ernte der Kooperation scheint die China Electronic Architecture (CEA), die mit alten Konzern-Trägheiten bricht: Sie wurde in der Rekordzeit von nur 18 Monaten aus dem Boden gestampft. Das Besondere: Wo sonst mehrere Dutzend Steuergeräte einen Konsens finden mussten, spielt sich unter CEA alles auf einer Handvoll Zentralrechner ab. Die neue Schlankheit bringt somit auch an anderer Stelle Tempo, denn als reine Software-Defined-Vehicle-Plattform (SDV) kann sie vollständig over the air mit Updates gepflegt werden.

Die Entwickler nehmen hier Apples iPhone als Analogie: Auch ältere Endgeräte können mit dem neuesten Betriebssystem laufen und dessen Vorzüge nutzen. So will man den Kunden noch lange nach dem Kauf bei Laune halten. Das Elektronik-Rückgrat ist dabei nicht nur auf reine Stromer beschränkt und selbst der Einsatz in Europa wird nicht ausgeschlossen. So fungiert die Volksrepublik für VW mit der neuen Strategie «In China, Beyond China» nicht mehr nur als isolierter Individualmarkt, sondern als globales Innovations- und Exportzentrum.

Neues Selbstbewusstsein

Dass die Kosten durch lokale Zulieferer deutlich gesunken sind, verbuchen die Manager als Nebeneffekt. Das Ziel der nun vorgestellten Generation lag 40 Prozent unter dem des Vorgängers, erreicht habe man 50 Prozent. Entsprechend selbstbewusst ist VW-China-Markenchef Robert Cisek auf die Frage nach dem Preisdruck: «Wir gehen den ungesunden Kampf des Wettbewerbs nicht blind mit, sondern wir verdienen an den neuen Autos echtes Geld.»

Bei so viel Optimismus bleibt die Frage erlaubt, warum sich der im Schnitt 35-jährige, extrem techaffine chinesische Kunde wieder einen VW kaufen sollte, statt zu BYD, Nio oder Xiaomi zu greifen. Genau hier greift der «Gold Standard» wieder. Deutsche Ingenieurskunst, kompromisslose Qualität und unerschütterliches Vertrauen. War der Grossteil der Kunden in den vergangenen Jahren noch Erstkäufer, ersetzt er heute ein Bestandsfahrzeug. Und selbst in China möchten viele Kunden nicht mehr Beta-Tester für China-Speed sein.

VWs Absturz war auch heilsam

Dass die Kombination aus chinesischem Software-Tempo und traditioneller deutscher Fahrwerks- und Sicherheitsabstimmung vom Markt belohnt wird, zeigen die ersten echten Modelle aus Hefei. Der ID. Aura T6 kommt schon auf über 40'000 bezahlte Vorbestellungen, der ID. Era 5S auf mehr als 32'000. Beachtliche Erfolge für Fahrzeuge, die kaum auf dem Markt sind.

Der Absturz von VW in China war rückblickend sicher schmerzhaft, aber auch heilsam. Die Zeiten, mit veralteten Verbrenner-Plattformen Geld zu verdienen, sind vorbei. Auch die schnellen, eingekauften Verlegenheitslösungen waren ein Fehler. Mit der neuen Entwicklungsstrategie bringt VW nun aber genau solche Autos auf die Strasse, die VW in China gefehlt haben: smarte Stromer auf dem Niveau der einheimischen Spitzenklasse, die sich beim Fahren aber immer noch anfühlen wie echte Volkswagen. Mit diesem Gefühl hat man schon einmal 50 Millionen Kunden zufriedengestellt.