Der Polestar 4 ist ab sofort auch als SUV erhältlich. Wer genau hinschaut, sieht eher einen Kombi. Hauptsache, er hat wieder eine Heckscheibe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polestar 4 SUV startet Q4 2026 in der Schweiz mit neuem Design

Topmodell: 544 PS, 600 km Reichweite, Preis ab 67'900 Franken

Variabler Kofferraum: bis zu 1680 Liter bei umgeklappter Rückbank

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Kaum jemand hat verstanden, wieso die chinesischen Schweden ihre Modelle Polestar 4 und 5 ohne Heckscheibe auf die Interessenten losliessen. Eine Neuheit war das fehlende Fenster nach hinten zwar. Doch ein Zusatznutzen war durch den Wegfall der Scheibe nach hinten nicht zu entdecken.

Trotz schicken Designs und starken Antriebs kam der 4er bisher nicht gut an: Seit dem Marktstart im Juli 2024 verkaufte Polestar in der Schweiz bis Ende August 2026 nur 1088 Stück. Daher überrascht es nicht, dass die zweite Karosserievariante des Elektro-Vierers auf die Extravaganz verzichtet. Sie sieht damit nicht nur gefälliger aus, sondern ermöglicht auch ohne Kameraauge den Blick nach hinten.

Zwei Motorisierungen

Der Antrieb des im südkoreanischen Busan produzierten Polestar 4 SUV entspricht dem des Schrägheckmodells, der offiziell unverändert als Coupé firmiert. Den Einstieg bildet wie beim Coupé die «Rear-Motor»-Variante mit 272 PS (200 kW) starkem Elektromotor an der Hinterachse. Dieser stromert 630 Kilometer weit und startet bei 59'800 Franken.

Topmodell ist der 544 PS (400 kW) starke und 686 Nm Drehmoment leistende Allradler namens «Dual Motor», der mit der gleichgrossen 100-kWh-Batterie wie die Basisversion kommt und damit eine Reichweite von 600 Kilometern bietet. Er startet bei 67'900 Franken und sprintet in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Ausserdem gibt es für den Allradler noch ein 10'000 Franken Aufpreis kostendes Performance-Paket, das über ein optimiertes Fahrwerk mit ZF-Dämpfer, Brembo-Bremsen in Gold und 22-Zoll-Felgen mit Performance-Reifen von Pirelli verfügt.

Keine 800-Volt-Architektur

Im Innern unterscheiden sich die beiden Versionen optisch durch goldene Gurte und eine Applikation auf dem zentralen Drehregler in der Mittelkonsole. Schade, dass Polestar beim 4er anders als beim neuen 3er unverändert auf ein 400-Volt-Bordnetz setzt, das Schnellladen nur bis 200 kW ermöglicht. An einer Wallbox kann das Elektromodell mit bis zu 22 kW nachtanken. Praktisch sind der neue Camping-Mode und bidirektionales Laden.

Interessant dürfte der Polestar 4 SUV nicht nur durch sein sehenswertes Design – nahezu im Sinn eines klassischen Kombis – sein, sondern insbesondere durch seinen variablen Kofferraum. Klappt man die Rückbank um, wächst der 530-Liter-Kofferraum inklusive Stauraum vorn auf 1680 Liter. Die ersten Polestar 4 SUV werden im letzten Quartal 2026 aus den Schweizer Showrooms rollen.