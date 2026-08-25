Land Rover bringt mit Chery den Freelander zurück

Jaguar Land Rover und Chery reaktivieren den Freelander als selbständige Marke. Diese soll bis in fünf Jahren in 90 Ländern präsent sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jaguar Land Rover und Chery beleben die Marke Freelander in China wieder

Der Elektro-SUV Freelander 8 kostet in China ab 40'000 Franken

Die Chery Group startet noch in diesem Jahr in der Schweiz

Gabriel Knupfer Redaktor News

Der Land Rover Freelander (1998 bis 2014) war einer der beliebtesten SUVs in Europa. Nun bringen Jaguar Land Rover (JLR) und der chinesische Autoriese Chery den Namen als eigene Marke zurück. Mit grossen Plänen: Freelander startet in China, will aber in fünf Jahren in 90 Ländern präsent sein.

Das erste Modell ist der Freelander 8: Der Geländewagen ist über 5 Meter lang – und damit um einiges grösser als das Original. Er kommt als E-Auto mit einem 1,5-Liter-Range-Extender. Der Zweimotor-Allradantrieb liefert 818 PS (602 kW) und ein Drehmoment von 813 Nm.

Klare Rollenverteilung bei Chery-JLR

Äusserlich erinnert der Freelander 8 stark an den Land Rover Defender. Kein Wunder: Im Joint Venture Chery-JLR sind die Briten von JLR – die inzwischen zum indischen Tata-Konzern gehören – für das Design verantwortlich. Chery liefert die fortschrittliche Stromer-Technologie. Die Autos werden in einer gemeinsamen Fabrik im chinesischen Changshu hergestellt.

Sehen lassen kann sich der Preis: In China startet der Freelander 8 bei umgerechnet gut 40'000 Franken. Allerdings kosten chinesische Autos im Ausland oft das Doppelte oder mehr. Die Expansion startet im Nahen Osten mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar und Saudi-Arabien.

Chery auf dem Sprung in die Schweiz

Ob und wann die Marke Freelander in die Schweiz kommt, ist unklar. Doch die Chancen scheinen nicht schlecht: Die Chery Group steht hierzulande in den Startlöchern.

Im Mai verkündeten die Chinesen den Marktstart in der Schweiz. Und Mitte August gaben sie bekannt, dass die Chery-Marke iCaur noch in diesem Jahr in den Schweizer Markt eintritt.

Das Flaggschiff von iCaur ist ebenfalls ein Elektro-SUV mit Range Extender: Der V27 erinnert wie der Freelander 8 an den Land Rover Defender. Auch beim iCaur V27 ist der Startpreis noch unbekannt, doch der Geländewagen ist unter dem Freelander 8 positioniert.