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Micro-Gründer über Streit um Co2-Credits
«Sogar der Ferrari-CEO kann es nicht verstehen»

In der neusten Folge von «Elektrogeflüster» sind Wim und Oliver Ouboter, die Köpfer der Firma Microlino zu Gast. Dabei sprechen sie über den Streit um die CO2-Credits und dass sogar der Ferrari-CEO das Handeln der Schweizer Behörden nicht verstehen kann.
Publiziert: 13:30 Uhr
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Aktualisiert: 16.07.2026 um 17:29 Uhr
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Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität
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