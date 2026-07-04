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Der Luce als Negativ-Höhepunkt?
Kommt es zum grossen Umdenken in der Elektromobilität?

Der Ferrari Luce ist das neuste Beispiel, weshalb eine Elektro-Strategie nicht unbedingt immer gut ankommt bei den Kunden. Im Podcast «Elektrogeflüster» sprechen wir über die verschiedenen Strategien im Automarkt und weshalb einige wieder zurückrudern.
Publiziert: 13:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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