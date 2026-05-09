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E-Auto auf dem Vormarsch in Afrika
«Man ist viel offener für Wandel»

Afrika ist besser auf die Mobilitätswende eingestellt als wir. Warum erklärt Tobias Schmidt, Professor für Energy and Technology Policy an der ETH Zurich, in der neuen Ausgabe von «Elektrogeflüster».
Publiziert: vor 33 Minuten
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Aktualisiert: vor 19 Minuten
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Faszination Sportwagen. Elektrifiziert. 

Manche Momente sind zu intensiv, um sie nur zu beschreiben. Sie wollen erlebt werden. Willkommen zu der Porsche Electric Experience. Hier zählt nur eins: Fühlen, was möglich ist.

Erleben Sie die unmittelbare Kraft, die elektrische Beschleunigung und den puren Fahrspass. Ob im Taycan oder im Macan – unvergessliche Probefahrten warten auf Sie. Abseits der Strecke liefert unser Electric Hub exklusive Inhalte rund um die Zukunft der Porsche E-Performance.

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