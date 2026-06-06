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300 Prozent höherer Verbrauch
«Hirnrissig!»: Wann du die Finger von Plug-in-Hybriden lassen solltest

Auf dem Papier glänzen sie mit Mini-Verbrauchswerten. In der Praxis zeigt sich jedoch: Die Teilzeit-Stromer lohnen sich nur für Fahrer mit echter Ladedisziplin. Warum Plug-in-Hybride ohne Laden «hirnrissig» sind, klären wir im Podcast «Elektrogeflüster».
Publiziert: 13:30 Uhr
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Aktualisiert: 04.06.2026 um 16:14 Uhr
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Andreas Engel und Wilma Fasola
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