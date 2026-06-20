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«Man verliert mehr als die Hälfte»
Wird der Wohnwagen zum Reichweiten-Killer?

Mit dem Wohnwagen in die Ferien – kein Problem? Ganz so einfach ist es nicht. Sobald ein Anhänger am E-Auto hängt, schrumpft die Reichweite teils drastisch. Warum Campingferien mit Strom aktuell noch Geduld und gute Planung verlangen, klären wir im «Elektrogeflüster».
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: 16.06.2026 um 08:43 Uhr
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Wilma Fasola und Andreas Engel
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