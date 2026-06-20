Mit dem Wohnwagen in die Ferien – kein Problem? Ganz so einfach ist es nicht. Sobald ein Anhänger am E-Auto hängt, schrumpft die Reichweite teils drastisch. Warum Campingferien mit Strom aktuell noch Geduld und gute Planung verlangen, klären wir im «Elektrogeflüster».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Enjoy Toyota Electric Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität. Erleben Sie elektrisches Fahrgefühl ohne Kompromisse – mit modernster Technologie, intelligenter Effizienz und der Zuverlässigkeit von Toyota. Ob Stadt, Berge oder Langstrecke: Unsere vielseitigen Elektro-Modelle begleiten Sie souverän durch jeden Alltag. Entdecken Sie jetzt die Freiheit und den Komfort der neuen Mobilität. Erfahre hier mehr: