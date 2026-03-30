Dörfs es bitzeli meh si? Die Frage stellt sich in der Schweiz nicht nur beim Einkaufen, sondern auch bei der Reichweite von Elektroautos. Dank modernster Technik ist diese Sorge unbegründet: Neue Modelle erlauben Fahrspass ohne Ladestopps.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Über 70 Prozent haben Reichweitenangst beim Kauf von Elektroautos

Leapmotor B10 REEV bietet 900 Kilometer Reichweite dank Range-Extender

68 Prozent empfinden Elektroautos als zu teuer, trotz sinkenden Preisdifferenzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

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Elektroautos haben viele Vorteile: etwa die Energieeffizienz, tiefere Betriebs- und Wartungskosten und das dynamische Fahrgefühl. Trotzdem zögern viele Autofahrerinnen und Autofahrer vor dem Umstieg auf einen Stromer. Tatsächlich ist die Reichweitenangst gemäss dem Verkehrsmonitor 2025 von GFS Bern für über 70 Prozent der Personen, die kein reines Elektroauto kaufen würden, ein wichtiger Grund für den Verzicht. Das führt wiederum dazu, dass laut TCS Barometer E-Mobilität 28 Prozent der Meinung sind, ein Elektroauto mache sie unflexibel, da sie ihre Route im Voraus planen müssten.

Ein weiterer Hinderungsgrund ist die Skepsis bezüglich der Ladeinfrastruktur. Besonders die Wohnsituation ist hier entscheidend: Mieterinnen und Mieter in städtischen Gebieten beklagen oft fehlende Lademöglichkeiten im eigenen Quartier – auch wenn das Ladenetz in der Schweiz schon sehr gut ist und weiter ausgebaut wird.

Die Hürden der Elektromobilität: Reichweite und Preis

Zudem empfinden rund 68 Prozent der befragten Personen die Anschaffungskosten von Elektroautos als zu hoch – obwohl Vergleiche des Bundesamts für Energie und Energie Schweiz zeigen, dass die Preisdifferenz zu herkömmlichen Verbrennern mittlerweile kleiner geworden ist. Zudem sind die Gesamtkosten (Total Cost of Ownership) dank geringeren Ausgaben für Energie und Wartung bei Elektroautos langfristig oft günstiger.

Die Antworten auf diese Bedenken liefern neue Modelle wie der Leapmotor B10 Hybrid EV. Der Kompakt-SUV entkräftet das Vorurteil hoher Anschaffungskosten mit einem Listenpreis ab 29’900 Franken mühelos. Mit seiner Gesamtreichweite von 900 Kilometern lässt er nicht nur die Reichweitenangst hinter sich, sondern kommt weiter als die meisten Benziner – ganz ohne den Zwang, ständig an einer Ladesäule stoppen zu müssen.

Leapmotor B10 Hybrid EV – der Kompakt-SUV mit Range Extender Leapmotor Intelligenter, komfortabler SUV mit klaren Linien und cleveren Proportionen. Dank Range Extender mit einer Reichweite von 900 Kilometern. Batterie: 18,8 kWh, Reichweite 900 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment mit 7.1 Surround-System und 12 Lautsprechern, Navigation

Preis ab: CHF 29’900.- Intelligenter, komfortabler SUV mit klaren Linien und cleveren Proportionen. Dank Range Extender mit einer Reichweite von 900 Kilometern. Batterie: 18,8 kWh, Reichweite 900 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment mit 7.1 Surround-System und 12 Lautsprechern, Navigation

Preis ab: CHF 29’900.- Leapmotor B10 Hybrid EV

Mehr Reichweite dank Range-Extender-Technologie

Dass der chinesische Hersteller Leapmotor neben reinen Stromern auch Modelle mit Range-Extender anbietet, entspricht dem Bedürfnis der Kundschaft: Viele setzen bei dieser Brückentechnologie auf die Sicherheit und den Komfort beim Laden. Entsprechend nachgefragt ist bereits der SUV C10 Hybrid EV. Nun lanciert Leapmotor mit dem B10 Hybrid EV einen Kompakt-SUV mit derselben bewährten Technik.

Das Prinzip dahinter ist ganz simpel: Ein Range Extended Electric Vehicle kombiniert das Beste aus der Elektromobilität mit der Freiheit einer erweiterten Reichweite. Diese Verlängerung wird durch einen effizienten Verbrennungsmotor ermöglicht, der sich dank intelligentem Energiemanagement nur dann einschaltet, wenn die Batterie Unterstützung braucht. Damit werden Reichweiten von bis zu 900 Kilometern ohne Lade- oder Tankstopp zum Kinderspiel.

Vier Modi für maximale Flexibilität

Egal, ob dich die Reise von Zürich ins Wallis, von Genf nach St. Gallen oder von Basel nach Ascona führt: Du kannst ohne Ladepause bis ans Ziel fahren und deinen Espresso am Ufer des Lago Maggiore trinken oder den Ausblick aufs Matterhorn geniessen. Ganz ohne Stress. Denn dank dem Range-Extender hast du dein eigenes Kraftwerk an Bord und kannst dich auch ohne Sorgen auf den Rückweg machen.

Die grosse Reichweite wird durch vier adaptive Fahrmodi ermöglicht. Für den täglichen Pendelverkehr ist der reine EV-Modus ideal, da der Generator erst startet, wenn die Batterie unter 25 Prozent Ladestand fällt. Im «Fuel-Modus» wird die Batterieleistung konstant aufrechterhalten, was lange Fahrten ohne Ladestopp möglich macht. Dabei wird der 1,5-Liter-Verbrennungsmotor automatisch aktiviert und ausschliesslich zur Stromerzeugung verwendet – er treibt niemals direkt die Räder an. Somit bleibt das komfortable, lineare Fahrgefühl des elektrischen Antriebs jederzeit erhalten.

Alles inklusive – unkompliziert und transparent

Die chinesische Marke überzeugt dabei nicht nur mit einer Preispolitik, die Elektromobilität für alle zugänglich machen will, «sondern mit der Einfachheit der Wahl», wie Christof Grütter, Head of Marketing and Product bei Leapmotor Schweiz, erklärt: «Weil wichtige Extras wie Seitenairbags, Panoramadach, Klimaanlage und moderne Fahrassistenzsysteme bereits im Preis inbegriffen sind. Das macht es für Kundinnen und Kunden sowie für die Verkäufer erfrischend unkompliziert.»

Entsprechend positiv fällt das Echo der Fachpresse aus. Leapmotor bietet gute, preisgünstige Autos mit vielen Extras, die serienmässig dazugehören. Die Autoredaktion von Ringier Medien Schweiz schreibt dazu passend: «Leapmotor ist auf dem besten Weg, den Schweizer Markt mit seinen Modellen aufzumischen.» Die Modellpalette von Leapmotor wird laufend erweitert. Vom vollelektrischen Stadtauto T03, das im letzten Jahr erfolgreich lanciert wurde, und den SUVs B10 und C10 werden mit dem B05 ein sportlicher Hatchback und rahmenlose Türen sowie der City-SUV B03X demnächst verfügbar sein.

Mit dem neuen B10 Hybrid EV wird die Schweiz mit ihren wundervollen Routen klein – deine Freiheit dafür umso grösser.

Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD – die Familien-SUV Begehrter Stadtflitzer: Den vollelektrischen T03 gibt es bereits ab 16'990 Franken. Leapmotor/Luciano Consolini Leapmotor T03 – das smarte Stadtauto Kompakt, praktisch und mit allem ausgestattet, was es braucht: Der Leapmotor T03 ist perfekt für die Stadt.

Batterie: 37,3 kWh, Reichweite 265 km (WLTP)

Leistung: 95 PS (70 kW), Frontantrieb

Ausstattung: Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Navigation

Preis: ab CHF 16'990.- Leapmotor B10 BEV der Kompakt-SUV Intelligenter, komfortabler SUV mit klaren Linien und cleveren Proportionen.

Batterie: 67,1 kWh, Reichweite 434 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment mit 7.1 Surround-System und 12 Lautsprechern, Navigation

Preis ab: 29’900.- Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD – die Familien-SUV Geräumig, modern und mit neuster Technik ausgestattet: Die C10-Serie setzt auf Komfort und Effizienz.

Batterie: 69,9 kWh, Reichweite C10 420 km, C 10 REEV 970 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb, C10 AWD 598 PS

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment, Navigation

Preise C10 und C10 REEV: ab CHF 37'900.- / C10 AWD 39’900.- Noch dieses Jahr verfügbar: Der sportliche B05 und der City-SUV B03X. Leapmotor T03 – das smarte Stadtauto Kompakt, praktisch und mit allem ausgestattet, was es braucht: Der Leapmotor T03 ist perfekt für die Stadt.

Batterie: 37,3 kWh, Reichweite 265 km (WLTP)

Leistung: 95 PS (70 kW), Frontantrieb

Ausstattung: Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Navigation

Preis: ab CHF 16'990.- Leapmotor B10 BEV der Kompakt-SUV Intelligenter, komfortabler SUV mit klaren Linien und cleveren Proportionen.

Batterie: 67,1 kWh, Reichweite 434 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment mit 7.1 Surround-System und 12 Lautsprechern, Navigation

Preis ab: 29’900.- Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD – die Familien-SUV Geräumig, modern und mit neuster Technik ausgestattet: Die C10-Serie setzt auf Komfort und Effizienz.

Batterie: 69,9 kWh, Reichweite C10 420 km, C 10 REEV 970 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb, C10 AWD 598 PS

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment, Navigation

Preise C10 und C10 REEV: ab CHF 37'900.- / C10 AWD 39’900.- Noch dieses Jahr verfügbar: Der sportliche B05 und der City-SUV B03X. Leapmotor Modellübersicht