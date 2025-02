Pünktlich zum chinesischen Neujahr am 29. Januar startete Leapmotor in der Schweiz. Hier das Stadtauto T03. Foto: Adrian Link

Auf einen Blick Leapmotor startet in der Schweiz mit zwei Elektroautos zu attraktiven Preisen

Fokus auf Elektromobilität, 60 % der Komponenten werden inhouse hergestellt

Den SUV gibts für unter 40'000 Franken, den Kleinwagen für weniger als 17'000 Franken

Pünktlich zum chinesischen Neujahr am 29. Januar startete Leapmotor in der Schweiz mit einem breit aufgestellten, kompetenten Händlernetz. An 16 Standorten ist die neue Marke bereits vertreten. Dank dieser Partner kann die neue Marke schon von Beginn an ein in allen Regionen abdeckendes Händlernetz bieten. So profitieren Interessenten und Kunden von einem problemlosen Zugang zu Probefahrten, einer kompetenten Beratung und von lokalen Ansprechpartnern, wenn es um Themen wie Kauf, Finanzierung oder auch Werkstattdienstleistungen geht.

Patrick von Bachellé und Christof Grütter, die innerhalb der PCDOL Organisation (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel und Leapmotor) bei der Emil Frey Schweiz für die Marke Leapmotor zuständig sind, erklären, warum die neue Marke das Potenzial hat, den Markt zu verändern.

«Mit unserem professionellen Händlernetzwerk stellen wir unseren Kunden und Interessenten erfahrene Partner zur Seite», sagt Patrick von Bachellé, Head of Leapmotor Schweiz.

Leapmotor startet mit zwei Elektroautos im Schweizer Markt. Was braucht es, um eine neue Marke erfolgreich zu lancieren?

Christof Grütter, Head of Marketing & Product: Leidenschaft, Know-how und ein starkes Händlernetz. Mit den bereits gut etablierten Partnern sind wir sehr gut aufgestellt.

Patrick von Bachellé: Die Modelle von Leapmotor überzeugen nicht nur mit ihrem Design, ihrer umfangreichen Ausstattung und ihrem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit ihrer Langlebigkeit. Dafür stehen der Hersteller und die Emil Frey AG als Importeur mit einer umfangreichen Garantie von 5 Jahren oder 200’000 km. Auf den Stromspeicher gilt eine Garantie von 8 Jahren oder 160’000 Kilometern. Mit Leapmotor Protect erhalten unsere Kunden zusammen mit dem Fahrzeug-Verkaufsangebot auch schon eine passende Versicherungsofferte von ihrem Leapmotor Partner.

Leapmotor T03 – Das smarte Stadtauto Leapmotor Kompakt, praktisch und mit allem ausgestattet, was es braucht: Der Leapmotor T03 ist perfekt für die Stadt. Batterie: 37,3 kWh, Reichweite 265 km (WLTP)

Leistung: 95 PS (70 kW), Frontantrieb

Ausstattung: Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment, Level 2 Fahrassistenzsysteme

Was macht Leapmotor anders?

Grütter: Eine zentrale Vision von Leapmotor ist, Elektromobilität für alle zugänglich zu machen. Das gelingt durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leapmotor verfolgt eine langfristige Vision, die auf eine breite Elektrifizierungsstrategie und technologische Unabhängigkeit setzt. Man konzentriert sich nicht nur auf ein einzelnes Marktsegment, sondern plant eine umfassende Modellpalette aller Fahrzeugklassen.

Das Unternehmen setzt auf eine vollständig integrierte Entwicklung eigener Kerntechnologien, darunter Batterien, Antriebsstränge und Softwarelösungen. Dadurch kann Leapmotor Innovationen schneller vorantreiben und über die nächsten Jahre eine breit aufgestellte EV-Palette anbieten, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz verfolgt Leapmotor eine klare Zukunftsstrategie mit einer flexiblen Produktentwicklung, um sich langfristig in der Elektromobilität zu etablieren.

Der T03 hat als Kleinwagen eine Reichweite von 265 Kilometer. Es ist ein klassisches Stadtauto. Für wen ist das auch noch interessant?

von Bachellé: Wir sind sehr positiv gestimmt, weil wir wissen, dass die Nachfrage nach kleinen Autos vorhanden ist. Interessanterweise gabs mal zahlreiche Anbieter von preiswerten Kleinwagen, doch viele sind vom Markt verschwunden. Viele Kundinnen und Kunden werden froh sein, dass jetzt Kleinfahrzeuge auch als Elektroautos unter CHF 17’000.- verfügbar sind.

Grütter: Insbesondere sind auch Geschäftskunden an kleineren, preislich attraktiven Elektroautos interessiert. Seien es Spitex-Dienste, Kuriere oder auch Gemeinden, die CO₂-neutral unterwegs sein wollen.

Patrick von Bachellé: «Leapmotor punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, moderner Technik und einer umfangreichen Serienausstattung.» Foto: David Kuenzler

Leapmotor wirbt mit der Cell-to-Chassis-Technologie. Was hat es damit auf sich?

Grütter: Das ist neu und bedeutet, dass die Batterien im Chassis integriert sind. Dadurch kann das Auto leichter gebaut werden. Gleichzeitig ist der Schwerpunkt des Fahrzeugs tief, was sich positiv auf die Fahrdynamik auswirkt. Zudem hat es durch den Einbau der Batterie im Chassis noch mehr Platz im Auto.

Leapmotor C10 – Der Familien-SUV MAXSAROTTO Geräumig, modern und mit neuster Technik ausgestattet: Der C10 setzt auf Komfort und Effizienz. Batterie: 69,9 kWh, Reichweite 420 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb (4×4 ab Herbst 2025)

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach

Vertraut die Kundschaft einer neuen Marke wie Leapmotor?

Grütter: Der Mensch ist ja grundsätzlich neugierig und unsere Fahrzeuge sind unserer Meinung nach sehr attraktiv. Dies, in Kombination mit dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis, reicht, um Leapmotor in Betracht zu ziehen. Zudem helfen die starken Partner im Hintergrund (Emil Frey AG und Stellantis), Vertrauen für die Marke zu schaffen.

Spielt die chinesische Herkunft von Leapmotor eine Rolle?

von Bachellé: In China produzierte Automobile gewinnen zunehmend an Attraktivität und werden auch für die europäischen Kunden zur Alternative. Einerseits aufgrund der interessanten Preisgestaltung, der modernen Technologie und auch dank der guten Qualität der Automobile.

Christof Grütter: «Eine zentrale Vision von Leapmotor ist, Elektromobilität für alle zugänglich zu machen.» Foto: David Kuenzler

Stichwort Reichweite: Wie wichtig ist das Thema den Kundinnen und Kunden?

Grütter: Die Sorge um eine unzureichende Reichweite ist oftmals noch ein Thema. Viele Kundinnen und Kunden befürchten, dass ein Elektroauto ihre Mobilitätsbedürfnisse nicht ausreichend abdeckt. Zudem herrscht die Vorstellung, dass die Batterie stets auf 100 Prozent geladen werden muss. Doch erfahrene E-Auto-Fahrer wissen, dass eine Ladekapazität zwischen 60 und 80 Prozent im Alltag völlig ausreicht – sowohl für die Batterielebensdauer als auch für eine optimale Nutzung. Ein zentraler Aspekt unserer Arbeit ist die Aufklärung. Wir vermitteln faktenbasiertes Wissen über Reichweiten, Ladezyklen und die Elektromobilität im Allgemeinen.

Zurück zu den beiden Modellen von Leapmotor: Womit überzeugen Sie die Kundschaft?

von Bachellé: Leapmotor punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, moderner Technik und einer umfangreichen Serienausstattung. Während viele Hersteller zahlreiche Extras nur gegen Aufpreis anbieten, sind bei Leapmotor Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment mit zwei Displays und moderne Assistenzsysteme (Level 2) bereits inklusive.

Auch in puncto Reichweite überzeugen die Modelle: Der kompakte T03 bietet 265 km (WLTP), der SUV C10 kommt auf 420 km – und mit Range Extender (ab März 2025) sogar bis zu 950 km. Dank Cell-to-Chassis-Technologie sind die Fahrzeuge leichter, geräumiger und effizienter.

Mit Stellantis, der Emil Frey Gruppe und einem kompetenten Händlernetz setzt Leapmotor auf Vertrauen und Kundenservice. So macht die Marke Elektromobilität für alle zugänglich – mit hochwertigen, vollelektrischen Fahrzeugen zu einem konkurrenzlosen Preis.

Wichtig ist vor allem: Einen Leapmotor zu fahren, macht Spass.

Was bringt die Zukunft? Noch 2025 wird der Leapmotor B10 in die Schweiz kommen – eine kompakte Alternative unterhalb des C10. Ab Herbst 2025 wird der C10 zusätzlich auch als 4×4-Variante mit reinem Elektroantrieb erhältlich sein. Probefahrt gefällig? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Leapmotor in Aktion zu erleben! Noch 2025 wird der Leapmotor B10 in die Schweiz kommen – eine kompakte Alternative unterhalb des C10. Ab Herbst 2025 wird der C10 zusätzlich auch als 4×4-Variante mit reinem Elektroantrieb erhältlich sein. Probefahrt gefällig? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, Leapmotor in Aktion zu erleben! Jetzt Probefahrt vereinbaren

Bereit für die Schweiz: Den T03 von Leapmotor gibts schon ab 16'990 Franken. Foto: Adrian Link