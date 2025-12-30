Leapmotor feiert ein erfolgreiches erstes Jahr. Händler und Kunden sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis begeistert, wie Patrick von Bachellé und Christof Grütter von der Emil Frey Gruppe sagen. Sie verraten auch, was der chinesische Autobauer als Nächstes plant.

Darum gehts Leapmotor feiert erfolgreiches erstes Jahr in der Schweiz mit zufriedenen Händlern und Kunden

Günstige Elektroautos mit umfangreicher Ausstattung und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Leapmotor

«Das erste Jahr war eine Erfolgsstory. Die Händler sind happy, die Kunden sind happy», zieht Christof Grütter, Head of Marketing and Product bei Leapmotor, Bilanz. Die Günstig-Stromer aus China wurden erstmals im Herbst 2024 an der Auto Zürich vorgestellt. Pünktlich zum chinesischen Neujahr am 29. Januar 2025 nahmen sie dann in der Schweiz Fahrt auf. Jetzt ist Leapmotor knapp ein Jahr auf Schweizer Strassen unterwegs.

Nach dem Start mit 16 Händlern ist das Netzwerk mittlerweile auf 28 Betriebe in der ganzen Schweiz angewachsen. «Alle sind von Leapmotor begeistert», meint Patrick von Bachellé, Head of Leapmotior Schweiz.

Auch die Kritiken der Fachpresse sind durchwegs gut – was am Preis-Leistungs-Verhältnis liegen dürfte. Denn für wenig Geld gibt es Elektroautos mit einer umfangreichen Ausstattung. Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment mit zwei Displays und Fahrassistenzsysteme sind bereits inklusive. Das sind Extras, die bei anderen Herstellern nur gegen Aufpreis erhältlich sind. «Und da sprechen wir schnell mal von mehreren Tausend Franken, wenn ich die haben will», rechnet Patrick von Bachellé vor.

Elektrischer Kleinwagen erfüllt Kundenbedürfnis

«Bei Leapmotor erhält man für einen sehr attraktiven Preis ein extrem gut ausgestattetes Auto.» So könne man die Erwartungen der Kundinnen und Kunden sogar übertreffen, wenn es für 16’900 Franken ein Fahrzeug mit Rückfahrkamera, Seitenairbag, Navigation gebe, für die sonst mehr bezahlt werden müsse.

Mit dem kompakten T03 deckt Leapmotor das Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach einem elektrischen Kleinwagen für unter 17’000 Franken ab. Es überrascht nicht, dass der wendige Stadtflitzer mit der Top-Ausstattung und der realistischen Reichweite für den urbanen Alltag ein Bestseller ist.

Den Familien-SUV C10 mit viel Platz, Komfort und Sicherheit gibt es in drei Varianten ab 37’900 Franken: als klassisches Elektroauto mit 420 Kilometern Reichweite, als Hybrid-Modell mit Range Extender und einer Reichweite von 970 Kilometern, bei dem der Benzinmotor die Batterie bei niedrigem Ladestand wieder auflädt – und als C10 mit Allradantrieb für 39'900 Franken.

Leapmotor T03 – das smarte Stadtauto Leapmotor/Luciano Consolini Kompakt, praktisch und mit allem ausgestattet, was es braucht: Der Leapmotor T03 ist perfekt für die Stadt. Batterie: 37,3 kWh, Reichweite 265 km (WLTP)

Leistung: 95 PS (70 kW), Frontantrieb

Ausstattung: Panorama-Glasdach, Klimaanlage, Infotainment, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Navigation

Einfachheit, die überzeugt

Die Modellpalette kommt gut an, zieht von Bachellé Bilanz. Christof Grütter weiss aus Kunden-Feedbacks, was der neuen Marke aus China zum Erfolg verhilft: «Das ist die Einfachheit der Wahl. Weil alle Extras wie Seitenairbag, Panoramadach, Klimaanlage und Fahrassistenzsysteme im Preis inbegriffen sind. Das macht es für Kundinnen und Kunden und für die Verkäufer erfrischend.» Von Bachellé ergänzt: «Man bekommt ein vollwertig ausgestattetes Auto, das man mit viel Spass fahren kann.»

Dazu kommt ein «starkes Händlernetz in der ganzen Schweiz. Mit Emil Frey als Importeur und Stellantis als internationalem Partner ist Sicherheit bei Service und Ersatzteilen garantiert», sagt Patrick von Bachellé.

Besonders der C10 REEV mit seinen 970 Kilometern Reichweite ist beliebt. «In der Schweiz ist im Moment der Hybrid stärker nachgefragt», sagt von Bachellé. Dass man einen Stromer mit dem Back-up eines Benzinmotors wähle, liege oft auch daran, dass die Ladeinfrastruktur in Mietshäusern noch nicht vorhanden ist.

Leapmotor C10, C10 REEV, C10 AWD – die Familien-SUV Leapmotor Geräumig, modern und mit neuster Technik ausgestattet: Die C10-Serie setzt auf Komfort und Effizienz. Batterie: 69,9 kWh, Reichweite C10 420 km, C 10 REEV 970 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb, C10 AWD 598 PS

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment, Navigation

Elektromobilität für alle

Für Christof Grütter öffnet aber die Brückentechnologie (Range Extender) den Zugang zum Thema Elektromobilität. «Interessant ist, dass Kundinnen und Kunden, die schon eine Zeit lang unterwegs waren, sagen, sie könnten eigentlich schon auf ein vollelektrisches Auto setzen.»

Die Vorliebe der Kundschaft für das Modell mit Range Extender wirkt sich auf die Modellpalette von Leapmotor aus, wie Patrick von Bachellé sagt: «Die Technologie wird jetzt auch bei den kleineren Modellen eingeführt.»

Die Modellpalette von Leapmotor wird weiterwachsen, verrät der Schweizer Chef. Bereits am Start ist der B10, ein vollelektrischer Kompakt-SUV mit viel Laderaum zum Preis von 29’900 Franken. Der B10 sei die smarte Wahl zwischen Platz, Kompaktheit und modernster Technologie.

Neues Jahr mit neuen Modellen

An der IAA in München wurde der B05 schon vorgestellt: Der Leapmotor mit Hatchback, sportlichem Design und rahmenlosen Türen soll im zweiten Halbjahr 2026 ab rund 25’000 Franken erhältlich sein. Weitere Neuheiten werden folgen. Wie bisher geben der Hersteller und die Emil Frey AG als Importeur eine Garantie von fünf Jahren oder 200’000 Kilometern. Für den Stromspeicher gilt eine Garantie von acht Jahren.

«Mit Stellantis, der Emil Frey Gruppe und den kompetenten Händlern setzt Leapmotor auf Vertrauen und Kundenservice. So macht die Marke Elektromobilität für alle zugänglich – mit hochwertigen, vollelektrischen Fahrzeugen zu einem konkurrenzlosen Preis», schliesst Patrick von Bachellé.

Leapmotor B10 – der Kompakt-SUV Leapmotor Intelligenter, komfortabler SUV mit klaren Linien und cleveren Proportionen. Batterie: 67,1 kWh, Reichweite 434 km (WLTP)

Leistung: 218 PS, Heckantrieb

Ausstattung: Zweizonen-Klimaanlage, Level 2 Fahrassistenzsysteme, Panorama-Glasdach, Infotainment mit 7.1 Surround-System und 12 Lautsprechern, Navigation

