Das China-Start-up Leapmotor hat mit dem C10 REEV einen Preisbrecher bei den Familien-SUVs im Angebot, der dank Benzin-Generator fast 1000 Kilometer weit stromert. Im Dauertest zeigt er viele Stärken, aber weiterhin auch Softwareprobleme.

Darum gehts Leapmotor C10 REEV mit Range Extender kann im Dauertest weiterhin überzeugen

Der Familien-SUV bietet tolles Gesamtkonzept zum Budgetpreis

Probleme bereitet die Software, ein fälliges Update steht weiterhin aus

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Der Leapmotor C10 REEV sei ein «Budgetstromer ohne Reichweiten-Panik» – schreibt Redaktionskollege Lorenzo Fulvi zum Auftakt des halbjährigen Dauertests, bei dem der von Emil Frey vertriebene China-SUV direkt zum spätsommerlichen Langstreckenlauf nach Süditalien antreten muss. Grundsätzlich schlägt sich der C10 mit seinem Range-Extender-Konzept dabei wacker: Der E-Motor an der Vorderachse sorgt stets allein für Vortrieb; der Vierzylinder-Benziner springt nach entladener Hochvolt-Batterie als Generator ein und erhöht die Reichweite von rein elektrischen 145 auf fast 1000 Kilometer! Panik, mit leerem Akku in der Pampa zu stranden, ist so definitiv fehl am Platz.

Doch so geschmeidig der 4,74 Meter lange Familien-SUV rein elektrisch dahingleitet, so nervig wirkt das Dröhnen des Benziners, wenn die Stromreserven aufgebraucht sind. Besonders bei Vollgas oder höherem Autobahntempo erinnert der Sound an Hybridmodelle mit stufenlosem CVT-Getriebe. Abhilfe schafft das klangvolle Surround-System mit seinen zwölf Lautsprechern, das wie das riesige Panorama-Glasdach oder die besonders im Winter vorteilhafte Wärmepumpe bereits in der Basisausstattung des C10 zum Kampfpreis ab 35'900 Franken serienmässig an Bord ist. Für 2000 Franken Aufpreis gibts mit dem «Design»-Paket weitere Annehmlichkeiten wie beheiz- und belüftbare Silikon-Ledersitze oder eine elektrisch aufschwingende Heckklappe.

Wo bleibt das Update?

Der toll verarbeitete Innenraum mit grosszügig braunen Leder-Oberflächen ist eine Wucht: kein China-Mief mit penetrantem Plastikgeruch, der in dieser Preisklasse eher Regel als Ausnahme ist. Ebenfalls top: das intuitiv zu bedienende Infotainmentsystem mit gestochen scharfem 14,6-Zoll-Touchscreen. Was allerdings nervt, ist der Zugang mittels Schlüsselkarte, die zum Öffnen des C10 an den linken Aussenspiegel gehalten und danach in der Mittelkonsole deponiert werden muss. Diebstahlschutz hin oder her – praktisch ist das nicht.

Schnellcheck: Leapmotor C10 REEV – nach 7500 km Antrieb Plug-in-Hybrid, 1,5-Liter-R4-Benziner, 88 PS (65 kW), Elektromotor 215 PS (158 kW), Systemleistung 215 PS (158 kW), 320 Nm, Hinterradantrieb, Akku brutto 28,4 kWh, AC/DC 7,4/65 kW

Fahrleistungen 0–100 km/h in 8,5 s, Spitze 170 km/h, E-Reichweite WLTP 145 km

Masse L/B/H 4,74/1,90/1,68 m, Gewicht 1950 kg, Laderaum 400–1375 l

Umwelt WLTP 0,4 l + 19,0 kWh/100 km = 10 g/km CO₂, Energie D, bei entladener Batterie WLTP 6,4 l/100 km, Test 6,6 l + 16,2 kWh/100 km

Grösster Störfaktor nach 7500 gefahrenen Kilometern bleibt jedoch der nervöse und ruckelige Abstands-Tempomat, den wir schon zum Auftakt kritisiert haben. Das versprochene Software-Update lässt weiterhin auf sich warten. Schade, so können wir den C10 REEV nur bedingt für lange Touren empfehlen. Doch hoffen wir, bis zum nächsten Zwischenbericht auch dazu ein positives Update geben zu können.