Aufatmen für E-Autofahrer: Der TCS zeigt ab sofort Preise von Ladestationen in seiner App. Dank Filtern wird der Vergleich einfacher und transparenter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TCS-App zeigt nun Preise von 19'000 Ladesäulen in der Schweiz

Personalisierte Filter ermöglichen Vergleich, z.B. ohne Abo- oder Zusatzgebühren

Neues Feature ab Oktober: User melden Preisabweichungen für bessere Daten

Gabriel Knupfer Redaktor News

Eines der nervigsten Probleme für E-Autofahrer ist die fehlende Preistransparenz bei den Ladestationen. Im App- und Anbieter-Dschungel blickt kaum jemand durch.

Nun schafft der TCS endlich Abhilfe: Neu sind im Benzinpreisradar der TCS-App die Preise von 19'000 Ladesäulen in der ganzen Schweiz ersichtlich.

Personalisierte Filter

In der TCS-App können Steckertyp, Ladegeschwindigkeit, Stromart oder Anbieter ausgewählt werden. Auf der Karte sind dann die passenden Ladestationen mit den aktuellen Preisen ersichtlich.

Durch die personalisierten Filter können die Autofahrer verschiedene Anbieter vergleichen. So lassen sich auch die Stationen finden, die kein Abo oder keine Zusatzgebühren verlangen.

User verbessern App

Mit dem nächsten Update Ende Oktober kommt ein weiteres Feature: User können dann Preisabweichungen oder fehlende Informationen direkt in der App melden. Dadurch wird die Datenqualität laufend verbessert.

Der hohe Benzinpreis macht E-Autos besonders attraktiv. Die TCS-App sorgt nun dafür, dass Stromer-Fahrer finanziell noch mehr profitieren können.