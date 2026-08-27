So fit sind E-Auto-Batterien nach 100'000 Kilometern

Eine neue Auswertung zeigt: E-Auto-Batterien behalten auch nach 100'000 Kilometern überraschend viel Kapazität. Doch die Qualitätsunterschiede zwischen Modellen und Herstellern bleiben gross.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie: E-Auto-Batterien behalten auch nach 100'000 Kilometern den Grossteil ihrer Kapazität

Bestes Ergebnis: Kia e-Niro mit 97,25 Prozent Batteriekapazität

Beim Tesla Model 3 zeigen sich deutliche Unterschiede je nach Batteriehersteller

Gabriel Knupfer Redaktor News

Der Akku ist das Herz jedes Stromers. Für Käufer von Elektro-Occasionen ist deshalb der Batteriezustand die grösste Sorge. Eine Untersuchung aus Schweden zeigt nun aber, dass die Ängste oft übertrieben sind.

Der Occasionshändler Carla testete den durchschnittlichen Batteriezustand von fast 10'000 Fahrzeugen, die mehr als 100'000 Kilometer zurückgelegt hatten. Resultat: Viele moderne E-Autos behalten auch nach langer Laufleistung noch einen Grossteil ihrer Kapazität (90 Prozent und mehr). Allerdings sind die Unterschiede zwischen Fahrzeugmodellen und Batterieherstellern teils gross.

E-Autos mit dem besten Batteriezustand nach 100'000 Kilometern:

Kia E-Niro (64 kWh) 97,25 % Hyundai Kona (64 kWh) 97,18 % Kia EV6 (77,4 kWh) 95,95 % Volvo XC40 Recharge (69 kWh – CATL) 94,70 % Polestar 2 (78 kWh – CATL) 94,35 % BMW i3 (120 Ah) 93,77 % Polestar 2 (78 kWh – LG Chem) 93,53 % Tesla Model 3 (60,5 kWh – CATL – LFP) 93,34 % Audi E-Tron 50 (71 kWh) 93,02 % Audi E-Tron 55 (95 kWh) 92,93 %

Grosse Qualitätsunterschiede

Die Studie zeigt zudem, dass nicht nur das Automodell entscheidend ist. Manchmal unterscheiden sich die Batteriezustände je nach Batteriechemie und Hersteller deutlich.

So bietet das Tesla Model 3 mit dem LFP-Akku von CATL nach 100'000 Kilometern im Schnitt noch 93,3 Prozent der Akkukapazität. Mit dem Akku von LG Chem fällt diese auf 91,5 Prozent und mit dem 77,8-kWh-Akku von Panasonic auf 89,8 Prozent. Der 52,4-kWh-Akku von Panasonic liefert sogar «nur» 88,2 Prozent.

Akkuzustand entscheidend

Noch immer kursieren Horrorgeschichten von beinahe unbrauchbaren E-Auto-Occasionen. So zog in Norwegen eine Frau vor Gericht, weil ihr gebrauchter Kia Soul nur noch 36 Kilometer Reichweite hatte. Mit heutigen Batterien werden solche Fälle aber immer seltener.

Für den Wandel zur Elektromobilität ist das sehr wichtig. Denn eine Umfrage zeigt: Schweizer kaufen Occasionen erst, wenn Händler eine Akku-Garantie geben.