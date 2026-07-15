Ein zehn Jahre alter Kia brachte eine Frau aus Norwegen schier zur Verzweiflung: Selbst im Sommer schaffte der Stromer nur noch 36 Kilometer. Jetzt urteilte ein Gericht zum Fall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegerin kauft alten Kia Soul, Verkäuferin verspricht 150 bis 200 Kilometer Reichweite

Gericht verurteilt Verkäuferin zur Rücknahme und Rückzahlung von 5000 Franken

Umfrage zeigt: Schweizer kaufen E-Occasionen nur mit garantierter Batteriequalität

Gabriel Knupfer Redaktor News

Manche Stromer schaffen heute 500 Kilometer und mehr. Doch es gibt auch alte E-Occasionen, die auf den Schrottplatz gehören. Das musste eine Frau in Norwegen am eigenen Leib erfahren, wie das norwegische Portal Motor berichtet.

Die Frau aus Kongsvinger nahe Oslo kaufte im letzten Sommer einen 10 Jahre alten Kia Soul für 60'000 Kronen (umgerechnet rund 5000 Franken). Die Verkäuferin versprach, dass der Stromer im Winter 85 bis 90 Kilometer weit komme und im Sommer 150 bis 200 Kilometer. Das Auto sei «fantastisch» und sie habe «nie» Probleme damit gehabt.

Doch bereits auf der Fahrt nach Hause nahm die Reichweite dramatisch schnell ab. Schnell zeigte sich: Selbst an einem heissen Sommertag hat das Auto nur noch eine Reichweite von 36 Kilometern!

«Deutlich geringere Reichweite als üblich»

In einer Werkstatt sank die Reichweite innerhalb von nur zwei Kilometern um 15 Prozent. Zudem blieb die Karre schon während der Probefahrt zur Werkstatt komplett stehen.

Nun urteilte ein Gericht, dass die Verkäuferin das Fahrzeug zurücknehmen und den vollen Kaufpreis erstatten muss. Das Auto habe eine «deutlich geringere Reichweite als üblich». Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verkäuferin hat Berufung eingelegt.

Der Fall macht einmal mehr klar: Der Batteriezustand ist bei E-Occasionen der Knackpunkt. Das zeigte kürzlich auch eine Umfrage hierzulande: Erst wenn die Händler den Zustand des Akkus garantieren, greifen die Schweizer zu.