Die Antriebsart als Kulturkampf: Verkehrspsychologe Gianclaudio Casutt erklärt, wie man beim hochemotionalen Thema sachlich bleibt.

Andreas Engel und Wilma Fasola

Der Podcast «Elektrogeflüster» beschäftigt sich mit der neuen Realität auf unseren Strassen. Die Hosts Andreas Engel und Wilma Fasola diskutieren über Reichweitenangst, Ladefrust und die neuesten Trends der Branche. In dieser Folge berichten zwei Autofahrer im Pensionsalter, ob sie sich den Umstieg auf ein E-Auto vorstellen könnten.

Das bietet Folge Nr. 23

Autofahrerinnen und Autofahrer, die das Büro von Gianclaudio Casutt in Zug betreten, haben sich im Strassenverkehr mehr als nur einen kleinen Fehltritt geleistet. Der Verkehrspsychologe erstellt Gutachten für Behörden und entscheidet letztlich mit darüber, ob jemand grundsätzlich für den Strassenverkehr geeignet ist beziehungsweise den Führerausweis dauerhaft abgeben muss.

Viele seiner grösstenteils männlichen Patienten sind echte Petrolheads, für die ein Auto nicht nur schnell, sondern vor allem laut sein muss. Nicht nur sie sind mit sachlichen Argumenten kaum vom E-Antrieb zu überzeugen – auch ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung steht Stromern immer noch äusserst skeptisch gegenüber. Im Gespräch mit den Elektrogeflüster-Hosts Wilma Fasola und Andi Engel erklärt Casutt, warum das Thema emotional so aufgeladen ist und es für viele nur «Schwarz oder Weiss» gibt.

Viele der Sorgen und Ängste, die der Wandel von Benzin zu Strom mit sich bringt, hat der Verkehrspsychologe am eigenen Leib erfahren: Erst vor zwei Jahren wechselte er vom Verbrenner auf ein Elektroauto. «Ich hatte die gleichen Bedenken wie die meisten anderen auch: Das Laden ist zu kompliziert, die Reichweite zu gering – das hat sich in der Praxis alles nicht bewahrheitet.»

Da ein Auto für viele Menschen aber Unabhängigkeit und Freiheit verspricht, würden die befürchteten Einschränkungen im persönlichen Verhalten besonders schwer wiegen. Das angedrohte Verbrennerverbot der EU hätte dabei sogar kontraproduktiv gewirkt und bei nicht wenigen Autofahrern eine Trotzreaktion ausgelöst: Wenn ihr mir meinen Verbrenner verbieten wollt, halte ich erst recht daran fest. Die Hoffnung, die tiefen Gräben eines Tages zu überwinden, besteht dennoch, ist Casutt überzeugt. Und verrät, wie das in der Praxis funktionieren könnte.

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Zu den Hosts

Andreas Engel (41) ist seit 2013 als Mobilitätsjournalist für Blick, Sonntagsblick, die Schweizer Illustrierte und andere Ringier-Titel unterwegs. Im Rahmen seiner Recherchen testet er regelmässig die neuesten E-Auto-Modelle und bezeichnet sich selbst als E-Auto-Enthusiast.

Wilma Fasola (45) schreibt seit 25 Jahren – heute für die Specials der Handelszeitung. Dass sie Benzin im Blut hat, bewies sie jahrelang als Co-Pilotin bei Oldtimerrallyes und beim Rennlizenz-Lehrgang auf dem Hockenheimring. Als Petrolhead blickt sie teils noch mit einem skeptischen Blick auf die neue elektrische Welt.

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