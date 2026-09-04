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Chery bringt Lepas L8
Nächste China-Marke rollt in die Schweiz

Die chinesische Premium-SUV-Marke Lepas startet 2027 in der Schweiz. Das Modell L8 kommt als Plug-in-Hybrid – eine Antriebsart, die hierzulande boomt.
Publiziert: 06:06 Uhr
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Der 4,69 Meter lange SUV Lepas L8 startet 2027 in der Schweiz.
Foto: Lepas

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Chery bringt 2027 den Plug-in-Hybrid-SUV Lepas L8 in die Schweiz
  • Plug-in-Hybride wurden 2026 in der Schweiz um ein Viertel beliebter
  • Chery verkaufte 2025 weltweit über 1,3 Millionen Fahrzeuge ausserhalb Chinas
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Gabriel KnupferRedaktor News

Immer mehr Autos aus China bevölkern die Schweizer Strassen. Jüngstes Beispiel: Die Premium-SUV-Marke Lepas des Herstellers Chery aus Wuhu.

Lepas startet in der ersten Jahreshälfte 2027 mit dem Modell L8 in der Schweiz. Interessant: Anders als die meisten chinesischen Autos hierzulande ist der Lepas L8 kein reiner Stromer. Der 4,69 Meter lange SUV kommt als 279 PS (205 kW) starker Plug-in-Hybrid.

Unter 40'000 Franken?

Die Antriebsart werde in der Schweiz immer beliebter, schreibt Chery in der Mitteilung zum Marktstart. Auch die Zahlen von Auto-Schweiz zeigen: Im ersten Halbjahr 2026 rollten hierzulande ein Viertel mehr neue Plug-in-Hybride auf die Strassen als im Halbjahr 2025.

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Die Vertriebs- und Servicestruktur in der Schweiz ist noch offen. Preise und Ausstattung will Chery in den nächsten Monaten bekanntgeben. Einen ersten Hinweis liefert aber Grossbritannien, wo der L8 ab 34'900 Pfund (rund 38'000 Franken) erhältlich ist.

Cherys iCaur kommt in die Schweiz

Chery selbst verkündete den Marktstart in der Schweiz im Mai. Mitte August gab der Hersteller zudem bekannt, dass seine Marke iCaur hierzulande noch in diesem Jahr startet.

Der Autobauer Chery ist die chinesische Nummer eins im Export und in über 120 Ländern vertreten. 2025 verkaufte der Konzern mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge ausserhalb Chinas.

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