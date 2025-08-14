Ein Auto kostet mehr, als die meisten denken. Genau hier setzt das Auto-Abo von Carvolution an. Co-Gründerin Léa Miggiano über Vorurteile, Fragen und Preisvergleiche.

«Der Vorteil des Auto-Abos ist nicht nur der Preis, sondern auch der reduzierte Aufwand, die Einfachheit und die volle Kostenkontrolle», sagt Léa Miggiano. Foto: carvolution.com

Darum gehts Auto-Abo ist für die meisten Nutzer günstiger als die Gesamtkosten bei Leasing und Kauf

Die meisten unterschätzten ihre Autokosten massiv

Dies ist ein bezahlter Artikel, präsentiert von Carvolution

Léa Miggiano, Hand aufs Herz: Wie günstig ist ein Auto-Abo bei Carvolution wirklich – im Vergleich zu Leasing oder Kauf?

Ein Neuwagen kostet viel Geld – egal ob gekauft, geleast oder im Abo. Aber das Abo von Carvolution ist tatsächlich günstiger als Leasing und Kauf. Auch wenn die monatliche Leasingrate im Gegensatz zum Auto-Abo tiefer erscheint, kommen dort noch Kosten für Versicherung, Steuern, Reifen usw. hinzu. Beim Kauf muss man differenzieren: Wer ein altes, gebrauchtes Auto für wenig Geld kauft, fährt günstiger als im Abo. Ein Neuwagenkauf kann sich lohnen, wenn das Auto mindestens acht Jahre gefahren wird. Da viele ihr Auto aber bereits nach fünf Jahren wechseln, lohnt sich das Abo tatsächlich für die allermeisten. Und es ist nicht nur der Preis, sondern auch der reduzierte Aufwand, die Einfachheit und die volle Kostenkontrolle, die ein Vorteil sind.

Sie müssen einerseits das Abo als Konzept erklären, andererseits immer noch den Preis rechtfertigen. Zu welchem Punkt gibt es mehr Fragen?

Die beiden Punkte bedingen sich: Weil viele das Abo-Konzept noch nicht kennen, irritiert sie der Preis. Sobald sich aber jemand damit auseinandersetzt, müssen wir den Preis nicht mehr rechtfertigen. Denn dann wird schnell klar, dass beim Abo alles inklusive ist – von der Vollkaskoversicherung über Steuern und Einlösung bis zu Unterhalt und Reifen. Unsere Herausforderung liegt darin, das Bewusstsein für die Gesamtkosten eines gekauften oder geleasten Autos zu schärfen. Denn viele unterschätzen die Autokosten. Hier setzen wir an.

Autos ab 299 Franken pro Monat Das Auto-Abo gibt es bei Carvolution für rund 40 Modelle diverser Marken – für jedes Bedürfnis. Im monatlichen Fixpreis inklusive sind: Auto

Versicherung

Steuern & Einlösung

Wartung & Service

Reifen & Wechsel

Was ist denn das Konzept Auto-Abo?

Man wählt aus einer Vielzahl von Modellen sein Wunschauto. Mit Laufzeiten bis zu vier Jahren und einem wählbaren Kilometerpaket kann man das Auto zum monatlichen Fixpreis nutzen. Viele denken aber, das Abo lohne sich nur für kurze Zeit, und schliessen es deshalb von vornherein aus. Das ist ein Irrtum – das Carvolution-Auto-Abo eignet sich besonders auch für alle, die ein Auto drei Jahre oder länger brauchen. Nach Ablauf der Vertragsdauer kann man auf ein neues Abo wechseln oder das Auto, in vielen Fällen als Gebrauchtwagen, über das Carvolution Outlet übernehmen.

Was ist im monatlichen Fixpreis enthalten – und gibt es dennoch versteckte oder mögliche Zusatzkosten?

Abgesehen vom Treibstoff – also Benzin, Diesel oder Ladekosten bei Elektroautos – sind bei Carvolution im Abo alle wesentlichen Kosten inklusive. Weitere Kosten können bei einem Unfall oder einem Schaden entstehen. Dann ist es wie bei einem gekauften oder geleasten Auto: Man zahlt im Schadensfall bis zum gewählten Selbstbehalt. Ein wichtiger Punkt sind die Kilometerpakete. Denn anders als beim Leasing kann man diese bei uns laufend anpassen – dadurch gibt es kaum Zusatzkosten am Ende des Abos.

Können Sie uns eine typische «Milchbüechli-Rechnung» machen?

Nehmen wir einen Kleinwagen mit einem Listenpreis von rund 36’000 Franken. Beim Barkauf zahlt man abzüglich Rabatt etwa 33’000 Franken – vorausgesetzt, man ist bereit, diesen Betrag auf einmal zu investieren. Neben dem reinen Kaufpreis muss man den Wertverlust berücksichtigen. In den ersten drei Jahren verliert ein Neuwagen rund 50 Prozent des Listenpreises, so ist der Kleinwagen aus unserm Beispiel nach drei Jahren rund 18’000 Franken wert. Die Differenz aus Kaufpreis (33’000 Franken) und dem Restwert (18’000 Franken) ergibt 15’000 Franken. Verteilt auf die 36 Monate kommen also monatlich 417 Franken als reine Autokosten zusammen. Dazu kommen Kosten für Versicherung, Zulassung und Steuern, Service und Wartung sowie die Bereifung. Zusammen mit dem Wertverlust ergibt dies monatliche Kosten von 594 Franken pro Monat.

Zum Vergleich: Ein Opel Corsa kostet bei Carvolution 541 Franken pro Monat (wie beim Beispielauto ohne Anzahlung, eingelöst im Kanton Zürich, auf 36 Monate berechnet, über 10’200 km pro Jahr).

Dies ist der Vergleich von Autokauf und Abo. Beim Leasing funktioniert die Rechnung ähnlich. Die Autokosten, also der Wertverlust, ergeben sich in diesem Fall nicht aus den Investitionskosten, sondern aus der Leasingrate, die ebenfalls nur den Wertverlust des Autos inklusive Zinsen einbezieht. Kosten für Versicherung, Zulassung und Steuern, Service und Wartung sowie die Bereifung kommen auch beim Leasing noch dazu.

Auf Ihrer Website sieht man zu jedem Modell eine Kostenvergleichsgrafik. Wie kommen diese Zahlen zustande – und wie realistisch sind die Annahmen?

Diese Zahlen stammen aus verschiedenen Quellen und sind sehr realistisch. Die Leasingkosten basieren zum Beispiel auf Durchschnittswerten von Eurotax. Bei den Kosten für Steuern und Einlösung haben wir die kantonalen Unterschiede hinterlegt, und bei Rabatten arbeiten wir mit Erfahrungswerten. Noch präziser wird der Vergleich, wenn Interessierte ihre eigenen Werte eingeben. Man kann Rabatte und Zinsen anpassen oder eine konkrete Versicherungsofferte und Reifenkosten eintragen.

Was passiert, wenn das Abo teurer ist als eine Leasingofferte?

Das kam tatsächlich einmal vor – in diesem Fall haben wir unseren Preis reduziert. Wenn wir eine Bestpreis-Garantie geben, halten wir uns auch daran.

Bei Carvolution kann man freiwillig eine Anzahlung leisten, um die Monatsrate zu senken. Für wen ist das interessant – und lohnt sich das unter dem Strich?

Das ist sehr individuell. Der Wunsch kam oft von Kundinnen und Kunden, die ihr vorheriges Auto verkauft hatten und den Erlös ins Abo investieren wollten. Eine Anzahlung lohnt sich grundsätzlich finanziell – wie stark, hängt aber von der Abo-Dauer und der Höhe der Anzahlung ab.

Was, wenn Kundinnen und Kunden dennoch Zweifel haben?

Wer sich nicht sicher ist, soll sich einfach bei uns melden – oder uns seine Offerten und Berechnungen per Mail (contact@carvolution.ch) schicken. Dann schauen wir das gemeinsam an. Ein kurzes Gespräch mit uns lohnt sich auf jeden Fall. Und selbst wenn man zum Schluss kommt, dass das Abo nicht passt und man lieber einen Gebrauchtwagen möchte: Wir haben in Langenthal BE unseren Carvolution Outlet. Dort haben wir zahlreiche hochwertige, ehemalige Abo-Autos im Angebot.

Tipp zum Schluss Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. Carvolution bietet rund 40 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell –, zum Fixpreis für Private und Firmen. Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.com, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25.