Bereit für jedes Familien-Abenteuer

An der Auto Zürich zeigen Hersteller kommende Woche zahlreiche neue Familienallrounder für die Schweiz: vom Elektro-SUV mit über 600 Kilometern Reichweite bis zum Hybrid-Siebensitzer und Pick-up.

Darum gehts An der Auto Zürich stehen neue Familienautos für Herbst und Frühling in der Schweiz bereit

Mehrere Elektro-SUV bieten bis zu über 600 Kilometern Reichweite nach WLTP und laden in rund 30 Minuten

Neue Pick-ups und Transporter von BAW, KGM, Toyota, Renault und Farizon ergänzen die Auswahl

Ramon Egger Freier Mitarbeiter für Auto & Mobilität

BAW 212

BAW hat als traditionsreicher chinesischer Hersteller seine Wurzeln im Militär- und Geländewagenbau. Daran knüpft der 212 mit Leiterrahmen und zuschaltbarem Allradantrieb an. Sein Zweiliter-Turbodiesel leistet 170 PS (125 kW) und 410 Nm, geschaltet wird über eine Achtgang-Automatik. Dazu gibts 360-Grad-Kamera, beheizbare Sitze und 12-Zoll-Infotainment. Preise ab 54'900 Franken. Den 212 gibt es auch als Pick-up.

Citroën E-C5 Aircross

Mit der Long-Range-Version wird der ë-C5 Aircross auch zum Langstrecken-Stromer. Der Elektromotor leistet 230 PS (170 kW), die 97-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 680 Kilometer Reichweite. Am Schnelllader sind bis zu 160 kW möglich, von 20 auf 80 Prozent dauert es rund 27 Minuten. Viel Platz bleibt ebenfalls: Bei umgeklappter Rückbank fasst der Kofferraum bis zu 1668 Liter. Preise ab 45'800 Franken.

Chery Tiggo 9

Neu in die Schweiz bringt Chery sein Flaggschiff Tiggo 9. Der 4,81 Meter lange Siebensitzer kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit Plug-in-Hybridtechnik, Allradantrieb und 428 PS (315 kW) Systemleistung. Die 34,4-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 144 Kilometer rein elektrische Reichweite, insgesamt sind bis zu 1050 Kilometer möglich. Geladen wird mit bis zu 70 kW. Richtpreis ab 48'900 Franken.

Dacia Striker

Der 4,62 Meter lange Dacia Striker positioniert sich zwischen Kombi und SUV. Bis zu 600 Liter Kofferraum, fünf Sitzplätze und bis zu 20 Zentimeter Bodenfreiheit machen ihn familientauglich und abenteuerlustig. Bei den Antrieben stehen ein Vollhybrid mit 155 PS sowie ein 150 PS starker Hybrid mit elektrischem Allrad zur Wahl. Die Preise starten bei 27'890 Franken. Ebenfalls neu ist der vollelektrische Spring mit 80 PS, bis zu 250 Kilometer Reichweite und Preisen ab 16'790 Franken.

Farizon SV

Der Geely-Konzern startete im September 2026 auch mit seiner Nutzfahrzeugmarke Farizon in der Schweiz – importiert durch Emil Frey. Als erstes Modell kommt der Leichttransporter SV mit bis zu 13 Quadratmetern Ladevolumen und 1300 Kilogramm Nutzlast. Die Reichweite beziffert Farizon mit 398 Kilometern, die Ladung von 20 auf 80 Prozent dauert rund 30 Minuten. Die Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.

Forthing 7 REEV

Der Forthing 7 kombiniert elektrisches Fahren mit der Langstreckentauglichkeit eines Range Extenders. Die knapp fünf Meter lange Limousine wird von einem 209 PS (154 kW) starken E-Motor an der Hinterachse angetrieben. Der 28,4-kWh-Akku ermöglicht 130 Kilometer elektrische Reichweite, mit dem 1,5-Liter-Benziner sind bis zu 1250 Kilometer möglich. Dazu gibt es eine umfangreiche Serienausstattung zum Preis von 39'900 Franken.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Geely Monjaro EM-I

Das bereits vierte Modell des chinesischen Herstellers Geely für die Schweiz feierte kürzlich in Paris (F) seine Europa- und jetzt an der Auto Zürich seine Schweiz-Premiere. Der ab Anfang 2027 erhältliche Hybrid-SUV Monjaro EM-i leistet als neues Topmodell der Marke 334 PS und 667 Nm Drehmoment und bietet so ein leichtfüssiges Vorwärtskommen. Im kombinierten Fahrmodus schafft der Hybrid-SUV mit einer Tankfüllung bis zu 922 WLTP-Kilometer Reichweite.

iCaur V27

Mit dem V27 startet die China-Marke iCaur Anfang 2027 in der Schweiz. Der rund fünf Meter lange Offroad-SUV mit bis zu 456 PS fährt mit einem Range-Extender: Die Räder werden elektrisch angetrieben, ein 1,5-l-Turbobenziner erzeugt Strom. Der 34,3-kWh-Akku ermöglicht mit dem Generator über 1000 Kilometer Reichweite. Eine Bodenfreiheit von 224 mm unterstreicht den Geländeanspruch. Preise sind noch nicht bekannt.

Jeep Compass 4xe

Die Variante 4xe macht den elektrischen Compass zum Allradler. Zwei Elektromotoren leisten zusammen 375 PS (276 kW), die 96,1-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 600 Kilometer Reichweite. Von 20 auf 80 Prozent lädt sie in rund 27 Minuten. Für Ausflüge abseits des Asphalts gibts mehr Bodenfreiheit, fünf Fahrmodi und bis zu 48 Zentimeter Wattiefe. Dazu bleiben bis zu 541 Liter Kofferraum. Preise ab 52'990 Franken.

KGM Musso

KGM hat seinen Pick-up umfassend überarbeitet. Fast alle Karosserieteile sind neu, dazu gibts mehr Komfort und verbesserte Offroad-Eigenschaften. Der 5,15 Meter lange Musso und der 5,46 Meter lange Musso Grand fahren mit 202 PS starkem Diesel und zuschaltbarem 4x4. Bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast und eine Doppelkabine unterstreichen den Nutzwert. Der Musso startet bei 42'689 Franken, der Musso Grand bei 44'311 Franken.

Kia Seltos

Mit dem Seltos bringt Kia ein weltweit erfolgreiches Modell erstmals nach Europa. Der 4,43 Meter lange Kompakt-SUV bietet Platz für die Familie und bis zu 536 Liter Kofferraum. Zum Start fährt er mit einem 180 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner oder mit einem Hybrid mit Frontoder Allradantrieb. Im Innenraum gibts je nach Ausstattung zwei 12,3-Zoll-Displays, dazu moderne Assistenzsysteme. Die Schweizer Preise starten bei 34'950 Franken.

Maxus T60

Aus dem T60 Max wird der T60 – mit neuer Optik und renoviertem Innenraum. Unter der Haube arbeitet neu ein Zweiliter-Turbodiesel mit 163 PS (120 kW) und 400 Nm, kombiniert mit Achtgang-Automatik und Allradantrieb. Der Pick-up zieht bis zu 3,5 Tonnen und bietet bis zu 1050 Kilo Nutzlast. Zur Ausstattung gehören unter anderem 360-Grad-Kamera, beheizte Vordersitze und moderne Assistenzsysteme. Die Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.

Mazda CX-6e

Mit dem CX-6e erweitert Mazda sein Elektroangebot um einen 4,85 Meter langen Mittelklasse-SUV. Der Elektromotor an der Hinterachse leistet 258 PS (190 kW), die 78-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 484 Kilometer Reichweite. Mit bis zu 200 kW lädt der Akku in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Innen setzt Mazda unter anderem auf einen 26,45-Zoll-Breitbildschirm, Headup-Display und viel Platz. Preis ab 49'000 Franken.

Nissan Leaf

Mittlerweile in dritter Generation startet der Leaf und wird vom Kompaktwagen zum 4,35 Meter langen E-Crossover. Zwei Batterien stehen zur Wahl, die stärkere Version leistet 217 PS (160 kW) und schafft bis zu 622 Kilometer Reichweite. Schnellladen ist mit bis zu 150 kW möglich, der Kofferraum fasst 437 Liter. Dazu gibts es ein Infotainmentsystem von Google und moderne Assistenzsysteme. Preise ab 38'990 Franken.

Renault Trafic Van E-Tech Electric

Der Trafic startet in die vierte Generation und wird komplett neu als E-Transporter entwickelt. Sein Motor leistet 204 PS, zwei Batterievarianten ermöglichen bis zu 470 Kilometer Reichweite. Dank 800-Volt-Technik lädt er in etwa 20 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Je nach Länge fasst der Laderaum 5,1 oder 5,8 m3, die Nutzlast beträgt bis zu 1,25 Tonnen. Ebenfalls neu ist der überarbeitete Mégane mit bis zu 500 Kilometern Reichweite.

Skoda Peaq

Der vollelektrische Peaq ist Skodas bisher grösster SUV. Der 4,87 Meter lange Siebensitzer bietet bis zu 2150 Liter Kofferraum und zusätzlich einen 37-Liter-Frunk. In der Schweiz stehen 286 PS (210 kW) mit Heckantrieb oder 299 PS (220 kW) mit Allradantrieb zur Wahl. Die 91-kWh-Batterie ermöglicht mehr als 640 Kilometer Reichweite und lädt in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die Preise starten ab 60'350 Franken.

Subaru E-Outback 4x4

Der Outback wird elektrisch – natürlich mit Allradantrieb. Zwei Elektromotoren liefern 380 PS (280 kW), je nach Ausstattung sind bis zu 526 Kilometer Reichweite möglich. Mit 211 Millimetern Bodenfreiheit und X-Mode bleibt auch der Stromer der geländegängigen Ausrichtung der Baureihe treu. Grosszügig ist die Garantie: Subaru gibt bis zu zehn Jahre oder 200'000 Kilometer. Preise für den E-Outback starten ab 48'500 Franken.

Tesla Model Y

Aktuelle Modelle sind schon seit Jahren auf dem Markt, Tesla befriedigt die Kundschaft nur mit Facelifts. Doch das scheint den Kunden zu gefallen, denn seit Jahren mischen Model Y und 3 bei den meistverkauften Autos der Schweiz vorn mit. Das Model Y stromert mit 4x4 und 440 PS (324 kW) bis zu 622 Kilometer mit einer Ladung. Das Einstiegsmodell gibt es ab 41'980 Franken, die 4x4-Version kostet mindestens 54'980 Franken. Besonders attraktiv: Aktuell gibt es bei dieser Version drei Jahre gratis Schnellladen an Superchargern.

Toyota Hilux

Der Hilux geht komplett neu in die neunte Generation – erstmals auch vollelektrisch. Der Hilux Electric fährt mit permanentem Allradantrieb, 196 PS und einer 59,2-kWh-Batterie bis zu 257 Kilometer weit. Er zieht bis zu 1,6 Tonnen und bewältigt weiterhin 70 Zentimeter Wattiefe. Alternativ bleibt ein 204 PS starker 2,8-Liter-Mildhybrid-Diesel im Angebot. Dazu gibts ein neues Cockpit und bis zu zehn Jahre Garantie. Die elektrische Variante startet bei 58'900 Franken.